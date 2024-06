Carole Alston: con una voz tan dulce y oscura como la miel de caña

«Con una voz tan dulce y oscura como la miel de caña», describía el Financial Times la fantástica voz de la cantante de jazz, gospel y blues estadounidense Carole Alston. Su amplia y diversa carrera la ha llevado a actuar en escenarios de los cinco continentes, mostrando su talento tanto en el ámbito del jazz como en el teatro musical. Esta versatilidad le ha permitido destacarse en obras icónicas como ‘Jesucristo Superstar’ de Andrew Lloyd Webber, ‘Kiss Me Kate’ de Cole Porter, y dos de las más reconocidas creaciones de Leonard Bernstein: ‘West Side Story’ y ‘Trouble in Tahiti’.

Bernstein, un admirador declarado de Alston, elogió en múltiples ocasiones su capacidad interpretativa y su profunda conexión con la música. Carole Alston no solo ha brillado en el teatro musical, sino que también ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música clásica y contemporánea. Una de sus actuaciones más memorables fue como invitada especial de la legendaria Vienna Philharmonic Orchestra, donde compartió escenario con el aclamado tenor José Carreras, un evento que marcó un hito en su carrera y subrayó su versatilidad y talento incomparable. La carrera de Alston está marcada por su dominio excepcional del lenguaje jazzístico, su profunda comprensión del gospel y su habilidad innata para transmitir el alma del blues. Su voz, descrita como una mezcla perfecta de dulzura y profundidad, ha cautivado a audiencias alrededor del mundo, dejando una impresión duradera en cada escenario que pisa. En su próximo concierto en La Manga, Carole Alston estará acompañada por un cuarteto de extraordinarios músicos de jazz..

El público puede esperar una velada llena de interpretaciones emotivas y técnicamente impecables, que recorrerán los diversos géneros que han definido la carrera de Alston. Con su habilidad para conectar emocionalmente con la audiencia y su maestría en la interpretación, este concierto se perfila como un evento imperdible para los amantes de la buena música. En resumen, Carole Alston es una artista de una versatilidad impresionante, con una carrera que abarca desde el teatro musical hasta colaboraciones con orquestas de renombre mundial.