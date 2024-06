Caléxico: un ejemplo de cuanta belleza puede generar la mezcla del rock independiente norteamericano y la tradición musical latina

La banda fundada por el guitarrista y cantante Joey Burns y el baterista John Convertino en Tucson (Arizona), es el más claro ejemplo de cuanta belleza puede generar la mezcla del rock independiente norteamericano y la tradición musical latina. Desde sus humildes comienzos en la vibrante escena musical de Tucson, Calexico ha evolucionado para convertirse en un referente de la música fronteriza, fusionando sonidos que abarcan desde el mariachi hasta el jazz, pasando por el folk y el country. Con doce álbumes fantásticos en su discografía, el último de los cuales es ‘El Mirador’ (2022), Calexico ha demostrado una consistencia y creatividad admirables a lo largo de los años. Cada uno de sus trabajos ofrece una experiencia auditiva rica y diversa, llevándonos en un viaje sonoro a través del desierto y más allá. Su capacidad para contar historias a través de la música ha capturado la imaginación de una audiencia global, consolidando su reputación como una de las bandas más innovadoras y queridas en su género. En 2023, Calexico editó una edición especial celebrando los 20 años de su álbum ‘Feast of Wire’, un disco magistral que sigue siendo de grato recuerdo para los amantes del rock fronterizo. Esta obra maestra no solo consolidó su lugar en la escena musical, sino que también demostró la profundidad y la versatilidad de su sonido, combinando instrumentación tradicional con arreglos modernos y letras evocadoras. En su primer concierto en Jazz San Javier, Calexico nos ofrecerá un repaso por su amplio repertorio, con especial atención al aclamado álbum ‘Feast of Wire’. Los asistentes podrán disfrutar de la interpretación en vivo de temas que han definido la carrera de la banda, así como de nuevas composiciones que reflejan su evolución continua. Este evento promete ser una experiencia inolvidable, donde la magia de Calexico se desplegará en todo su esplendor, llevando al público en un viaje a través de paisajes sonoros llenos de emoción y autenticidad. La expectación es alta para este concierto, no solo porque marca el debut de Calexico en el prestigioso festival Jazz San Javier, sino también porque ofrecerá a los fans la oportunidad de revivir algunos de los momentos más emblemáticos de la banda. Desde sus enérgicas y contagiosas melodías hasta sus baladas más introspectivas, cada canción será una celebración de la música sin fronteras, una fiesta de sonidos y emociones que une lo mejor de dos mundos musicales. Con cada presentación, Calexico reafirma su compromiso con la innovación y la exploración artística, siempre manteniendo un profundo respeto por sus raíces musicales. En Jazz San Javier, los espectadores podrán apreciar de primera mano la maestría y la pasión que Joey Burns, John Convertino y el resto de la banda aportan a cada actuación, haciendo de este concierto una cita ineludible para los amantes de la buena música.