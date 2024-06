La periodista Lydia Martín presentará el LXIII Festival Internacional del Cante de las Minas

El Festival Internacional del Cante de las Minas ya tiene presentadora para su 63ª edición. La periodista Lydia Martín Galindo será la encargada de guiar a los espectadores en la ‘Catedral del Cante’ en cada una de las galas de esta nueva edición. Martín asume el cargo de jefa de Prensa de la Fundación Cante de las Minas desde el año 2021, en el que ha destacado su trabajo para proyectar el Festival a nivel de comunicación, siendo la pasada edición la de mayor impacto informativo de su historia, con 11,3 millones de euros según Kantar Media y 1.910 millones de personas expuestas a las noticias que se han emitido desde la Fundación.

“Esto es un sueño para cualquier comunicador de esta tierra”, afirma la presentadora, que se siente “portmanera de raíz”. “Mi infancia ha estado asociada a Portmán, porque ahí he pasado mis veranos y cada fin de semana íbamos a casa de mi abuela. La mayor parte de mi familia sigue en esta tierra y me siento como en casa en La Unión, que me ha acogido con los brazos abiertos desde el primer momento”, señala. Afirma que formar parte del Festival le ha conectado con su historia familiar. Recuerda su primera entrevista al homenajeado al minero: “Conocer en primera persona su historia me llevó a hacer muchas preguntas en casa y descubrí que mi historia familiar estaba vinculada también a la mina. Mi bisabuelo murió de silicosis y escribí un libro con los recuerdos de mi abuela de lo que suponía para su padre trabajar en las explotaciones de la Sierra Minera”, cuenta.

Asume este reto con la “responsabilidad de honrar el legado cultural de esta tierra”. “Cuando el Cante de las Minas te atraviesa el corazón, ya nunca sale de ti”, añade.

Lydia Martín lleva, a sus 33 años, más de una década vinculada a los medios de comunicación. Empezó su andadura en televisión en Guadalajara y pasó después a formar parte del gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Cartagena. También ha tenido su flechazo con la radio, con programas y secciones propias, y desde hace siete años escribe en las páginas del diario La Verdad, medio para el que también presenta algunos de sus eventos. Además, ha presentado en dos ocasiones los Premios de la Música de la Región de Murcia.

Junto a su cargo de jefa de Prensa del Cante de las Minas, está al frente de la comunicación del ECOS Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña y el MOMUA de Molina de Segura. En el Festival Internacional del Cante de las Minas ya ha presentado eventos como ‘Las Minas Business’, la nueva escenografía de Esteban Bernal y las obras gráficas de Maquinista de Levante, así como el evento de descubrimiento del cartel de esta edición.

Compagina su parte periodística con la música, con cuatro discos publicados en su trayectoria, dedicando algunas de sus canciones a sus raíces y grabando varios de sus videoclips en el municipio de La Unión.

“Lydia reúne los requisitos que se buscan para este puesto, porque tiene talento, capacidad, dinamismo, y lo más importante, que es pasión por La Unión y por su festival” señala Joaquín Zapata, presidente de la Fundación Cante de las Minas, que destaca el profundo conocimiento de la periodista del Festival al sumar ya cuatro ediciones como jefa de Prensa. “Estamos contentos de que haya aceptado y convencidos de que hará una gran labor, que formará parte de la amplia y prestigiosa lista de nombres de presentadores de la historia del Festival”, añade.