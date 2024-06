La verdad del toreo

Hay libros importantes que merecen una reedición cuando se cumple una efeméride redonda. Éste que reseñamos cumple sobradamente el requisito por dos motivos esenciales: su calidad literaria y el rechazo que el cotarro mediático taurino le dedicó desde el momento de su publicación, un argumento que, por sí solo, convierte en obligatoria su lectura.

Domingo Delgado de la Cámara es el autor de esta obra que ahora se reedita, con la que resume su programa de investigación de la tauromaquia al margen de la tendencia que prevalecía hasta que él dio a la imprenta sus primeras publicaciones. Los libros de Delgado de la Cámara son, en efecto, una obra intelectual llamada a desmontar los tópicos con que los expertos taurinos han ido abarrotando las estanterías de los aficionados durante décadas, sin que ninguno se atreviera a mirar por sí mimo y a analizar sin prejuicios aquello que estaba a la vista de todos y ninguno tuvo la perspicacia o el valor de señalar. Domingo Delgado de la Cámara sí lo hace y su sorpresa es colosal.

Porque no es cierto que Joselito fuera el último toreo antiguo y Belmonte el fundador de la tauromaquia moderna. Es justo al revés. Pero ninguna de las dos versiones puede sostenerse sin pruebas documentales y análisis concienzudos. La diferencia es que los que sostenían la versión canónica, suscitada por la pasión que Juan Belmonte despertó entre los intelectuales del momento, no hacían caso a sus ojos cuando veían faenas de los dos genios y Delgado de la Cámara, sí.

Dejamos al lector el placer de descubrir por donde discurre la historia de la tauromaquia y por qué se torea de la forma actual y no de otra bien distinta. La explicación es tan lógica que sorprende que pasara desapercibida a tantos autores expertos, pero es que ponerse en frente de todos y señalar un error extendido tiene un coste que no todo el mundo está dispuesto a asumir.

La presente obra es la plasmación literaria de una serie de conferencias en las que el autor fue desgranando su verdad del toreo en foros y tribunas. Todos los libros de Delgado de la Cámara inciden en buscar lo que Pepe Avellaneda llamó «El hilo del toreo», desmontando por el camino mitos y tópicos bien establecidos a pesar de su evidente tosquedad.

Hasta el momento, no ha habido ninguna réplica de fuste que cuestione sus planteamientos. Si surge alguna, desde luego, no podrá reducirse a un alarde infumable en prosa macarrónica como la que ha tratado de garabatear algún personaje menor en busca de la fama ajena. Mientras llega esa ocasión, el aficionado tiene aquí un libro inexcusable que se convertirá, si no lo era ya, en su libro de cabecera.