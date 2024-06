El teatro volverá a ser la materia favorita el próximo curso

Alrededor de 120 espectáculos integran la primera parte de la próxima temporada escénica de los teatros y auditorios de Murcia. Así lo anunciaron este miércoles el concejal de Cultura, Diego Avilés, y Juan Pablo Soler, coordinador de los ocho espacios implicados: el Romea –cuyo Salón de los Espejos acogió el acto–, el Teatro Circo, el Bernal de El Palmar y los escenarios municipales de Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca.

En concreto, la nueva programación, que tendrá lugar de septiembre a enero, permitirá ver en la ciudad a intérpretes de la talla de Aitana Sánchez-Gijón, Cayetana Guillén Cuervo, Lolita Flores y El Brujo, además de espectáculos de primer orden como la adaptación teatral de la película Los lunes al sol (2002) e Iribarne, producción del Centro Dramático Nacional centrada en la figura de Manuel Fraga. También Las locuras por el veraneo, con dirección de Eduardo Vasco, y Casting Lear, de Barco Pirata y Andrea Jiménez. Pero es que, una vez más, el teatro –como género escénico– es el gran protagonista de esta propuesta, englobando casi la mitad de una oferta en la que también hay que destacar los ‘Clásicos en Enero’, que harán un guiño a los autores clásicos con versiones actualizadas de sus obras.

Aitana Sánchez-Gijón durante una representación de ‘La madre’. / L. O.

Aunque también habrá en la nueva temporada mucho humor gracias al festival Murcia Sonríe, que traerá hasta la capital del Segura a, entre otros, Goyo Jiménez, Leo Harlem y Pantomima Full. Y, cómo no, en esta programación también hay espacio para la danza, con ballets clásicos y piezas contemporáneas; el circo, incluyendo montajes de calle; la magia, y música, con los conciertos de Diego El Cigala, Depedro, Elefantes, Santiago Auserón y Zenet, además de un homenaje a María Dolores Pradera, la ópera Carmen y el espectáculo Playing Tom Waits, a cargo de la banda canadiense L’Orchestre d’Hommes-Orchestres.

Por otro lado, los responsables de esta programación han querido reafirmar su apoyo a los creadores y compañías murcianas, a los que los espacios municipales continúan abriendo sus puertas. De este modo, son numerosos los espectáculos de producción regional (alrededor de un tercio del total), con estrenos como los de Belter Souls, Los Menos Teatro, Zarco Teatro, La Púa Escénica y Jon Mitó, y también cuenta este nuevo calendario con una amplia oferta familiar para diferentes escenarios, ya que se han programado una treintena de obras para disfrutar con los más pequeños y entre las que destacan las incluidas en la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región, el Titeremurcia.

En este sentido, merece la pena mencionar también el ciclo ‘Expresarte’, el Programa de Artes Escénicas para Centros Educativos. Este incluirá, a lo largo del próximo curso, una quincena de espectáculos dirigidos de manera exclusiva a colegios e institutos de la Región, «consolidando la apuesta por situar la educación como uno de los principales motores de acción en artes escénicas en el municipio de Murcia», señalan desde el Consistorio, al tiempo que insisten en que «el teatro, la danza y el circo son un poderoso vehículo para la formación y, por ello, se trata de ir más allá del formato ‘exhibición’ y ofrecer una experiencia más completa y enriquecedora que incluya la mediación».

La programación completa se puede consultar ya en las páginas web www.teatrocircomurcia.es y www.teatroromea.es y www.auditoriosybernal.es. En las dos primeras –así como en sus respectivas taquillas físicas– ya se puede acceder a la venta de entradas, mientras que los tickets para los espectáculos programados en El Palmar y el resto de pedanía se podrán adquirir a partir de septiembre.

El Romea y el TCM

Por el Teatro Romea y el Teatro Circo de Murcia (TCM) pasarán cerca de un centenar de espectáculos, siendo más de un tercio propuestas de teatro. Entre las obras programadas, los murcianos podrán encontrar Poncia (27 y 28 de septiembre), con Lolita dando vida a un personaje creado a partir del imaginado por Lorca; La madre (19 de octubre), producción de Barco Pirata protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón; Pandataria (8 de noviembre), una obra multidisciplinar de Chevi Muraday con Cayetana Guillén Cuervo, y la citada Iribarne (16 de noviembre), que hace un irreverente retrato de las últimas décadas de nuestro país por medio del que fuera ministro franquista y, posteriormente, presidente del PP.

Una imagen de 'Iribarne', del Centro Dramático Nacional. / L. O.

También destaca esta temporada la versión teatral de la premiada película Los lunes al sol (30 de noviembre), que contará con un reparto encabezado por Fernando Cayo y Marcial Álvarez; Las locuras del veraneo (18 de enero), comedia de Goldoni llevada a escena por Noviembre Teatro bajo la dirección de Eduardo Vasco; Casting Lear (24 de enero), una «versión simulacro» de la shakespereana Rey Lear creada por Andrea Jiménez, y Mi vida en el arte (25 y 26 de enero), el último espectáculo de El Brujo.

En cuanto al Titeremurcia, regresará en noviembre –como todos los años– y pasará por diferentes escenarios de la Región, pero en lo que respecta al Teatro Romea y al Circo, se han programado los espectáculos familiares La maestra (día 2), de Anita Maravillas, y El cielo de Sefarad (día 3), de Claroscuro Teatro, además del montaje multidisciplinar Nada (día 9), de Cía. Ferrer & Weidmann. Y, pensando en los más pequeños, también se han previsto algunos espectáculos musicales coincidiendo con el puente de diciembre y con la Navidad, como Madagascar (del 6 al 8), Pinocho (del 21 al 30) y La aventura de Mowgli (del 2 al 4 de enero).

Otro de los géneros más presentes durante la próxima temporada será la música, con alrededor de una veintena de conciertos entre los que figuran los de Santiago Auserón (26 de octubre), Depedro (25 de enero), Elefantes (14 de diciembre), Zenet (29 de noviembre) y el homenaje a María Dolores Pradera, Toda una vida (24 de noviembre), con Nuria Fergó. Por su parte, Diego El Cigala versionará algunas joyas de la música mexicana el 20 de noviembre en el Romea y también destacan en la programación la ópera Carmen (20 de noviembre), un concierto con grandes clásicos reinterpretados por Belter Souls (Mediterráneo, 5 y 6 de octubre), la actuación del South Carolina Gospel Choir rescatando temas de Tina Turner (15 de diciembre), y la de los canadienses L’Orchestre d’Hommes-Orchestres, con su tributo a Tom Waits (28 de noviembre).

El humor será asimismo protagonista más allá de la programación del ciclo ‘Teatro en Feria’ ya anunciada. Y llegarán por ejemplo a los teatros, dentro de una nueva edición del festival Murcia Sonríe, Leo Harlem (10 de octubre), Goyo Jiménez (del 22 al 24 de octubre), Ángel Martín (21 y 22 de noviembre), Pantomima Full (23 y 24 de noviembre) y el espectáculo del exitoso podcast La Ruina (12 y 13 de octubre). Y, como viene siendo tradición, la temporada se abrirá con circo en la calle: será los días 18 y 19 de septiembre con Lullaby, de Proyecto Kavauri, y A rienda suelta, de Cía. Du’K’To. Pero también se podrá disfrutar de esta disciplina durante el resto del curso gracias a obras como Mar, o cómo sobrevivir a un tsunami (11 de octubre), un poético acercamiento al duelo de la compañía Rebe al Rebés.

Y respecto a la danza, los murcianos podrán degustar propuestas clásicas como La Bella Durmiente (Classic Stage Company, 27 de noviembre), El Cascanueces (Ballet de Barcelona, 20 y 21 de diciembre) y Don Quijote (Ballet de Kiev, 9 de enero). Pero también se han programado ejercicios de danza contemporánea como Mariana (25 de octubre), de Luz Arcas y La Phármaco, y Glòria (29 de noviembre), de La Quebrá, además de espectáculos familiares como Plàncton (29 de septiembre) y Lóng (15 de noviembre).

En este caso, más de un veinte por ciento de la programación de los teatros tendrá la ‘marca’ de la Región de Murcia. Y entre los montajes que llegarán al TCM y al Romea, destacan –además de Mediterráneo– estrenos como el montaje de danza Mentalte (10 de octubre), de Culturánea HR, y las obras de teatro El chico de la última fila (17 de octubre), de Los Menos Teatro; Baldosas (14 de noviembre), de Zarco Teatro; Verne (13 de diciembre), de Onírica Mecánica, y Summer’s day (30 de octubre y 13 y 27 de noviembre), obra de la Cía. Miguel Jiménez para el ciclo ‘Pequeño Gran Teatro’. Unos estrenos a los que se suman otras propuestas como la ‘Trilogía del Camino’ de Alquibla Teatro, integrada por los espectáculos Mi cuerpo será camino, No me falte el aire y Lo más hermoso todavía, que se verán durante tres jornadas consecutivas –del 24 al 26 de octubre– en el Romea.

El Bernal y los auditorios

El Teatro Bernal de El Palmar y los Auditorios Municipales de Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca acogerán por su parte, de octubre a enero, cerca de una treintena de propuestas en su programación oficial, predominando de nuevo el teatro y con una gran presencia de compañías y productoras de la Región de Murcia, ya que en esta ocasión superan el cincuenta por ciento del total. Se trata de montajes escénicos destinados a diferentes públicos a los que, como cada temporada, se seguirán uniendo propuestas que se derivan de la apertura y el apoyo de estos espacios a entidades locales como bandas y agrupaciones musicales.

Entre las propuestas escénicas de estos espacios encontramos los estrenos de You are not broken (5 de octubre), de la compañía de Gabriel Almagro; Maricón (22 de noviembre), de El Empeño Teatro; Arrullo (1 de diciembre), de La Púa Escénica, y El cabaret del fracaso (13 de diciembre), de Jon Mitó y Zentra Teatro. Y Titeremurcia también estará presente con los espectáculos Criaturas particulares (1 de noviembre), del argentino Roberto White; Una rueda que da vueltas (3 de noviembre), de Almealera; Trapito viajero (9 de noviembre), de La Gotera de Lazotea, y Bobo (10 de noviembre), de Periferia Teatro.

A esta programación se sumarán otros montajes como Por voluntad propia (22 de noviembre), una comedia de Perigallo Teatro que propone ir más allá de las apariencias; Solo (17 de noviembre), un espectáculo de Roi Borrallas que nos permitirá asomarnos al camerino de un payaso; el espectáculo musical Molto barroco (12 de enero), de Píscore Teatro, y un concierto de Carey (11 de enero), además de otras obras de teatro de compañías de la Región como Despedida de casada (18 de octubre), Maldita herencia (11 de octubre), Cría cuerdos (25 de octubre), La Celestina. Hilando fino (17 de enero), La cigarra y la hormiga (19 de enero), Querida Britney (24 de enero) y los musicales Las nueve y cuarenta y tres (8 de noviembre) y Bernarda Alba. El musical (29 de noviembre).