Silvia Viñao: "La técnica es solo un medio; tienes que tener una emoción o un mensaje que expresar"

Para Silvia Viñao, comenzar a trabajar con aguja e hilo fue algo natural. Es pintora, y se nota en su forma de trabajar sus obras –la mayoría de las veces, dibuja la línea como cualquier otro artista–, pero se ha convertido en referente de un movimiento en auge y al que llegó por medio del collage: «Una tarde, investigando en mi estudio –recuerdo que haciendo pruebas, es decir, pegando papeles y cartones–, pensé: ‘¿Y si en vez de pegarlo lo coso?’». Hoy muestra esa transición en la Fundación Pedro Cano de Blanca, en un muestra que se puede visitar hasta final de mes.

¿Cómo y cuándo comenzó a fijarse en las posibilidades del mundo del textil para hacer sus obras?

Pues, como a la mayoría de las mujeres de mi generación, en el colegio nos enseñaron a coser. Además, en mi casa trabajaba Carmen Barba, una mujer que era costurera y cosía con la típica maquina Singer y con los patrones del Burda. Ella me enseñó a coser a mano, a máquina e incluso a hacer punto. Todos estos conocimientos se quedaron ahí como una base de costura, pero a mí desde niña siempre me gusto el dibujo y la pintura, así que con 14 años me matriculé en Artes y Oficios en Murcia, en la especialidad de Diseño Gráfico. Pero visitando otros talleres, un día me topé con un tapiz de lanas precioso en el de Corte y Confección, y comprendí que eso también era arte. Luego hice Bellas Artes en Granada, en la especialidad Pintura, y me olvidé del tema de la costura, hasta que un día en Murcia, hace años, en una de las muchas tardes que paso investigando en mi estudio –recuerdo que haciendo pruebas con la técnica del collage tradicional, es decir, pegando papeles y cartones–, pensé: «¿Y si en vez de pegarlo lo coso?». Me atreví a dar el paso y comencé a hacer pruebas hasta obtener mis primeros collages cosidos.

Y respecto a estos materiales, ¿cómo los recopila? ¿Busca las telas e hilo con su propósito en mente, o prefiere reciclar materiales?

Recopilo los materiales de muchos modos, pero, siempre que puedo, reciclo, pues es mejor para el medio ambiente. Aunque también es cierto que si necesito un tipo de tela concreto la compro. Pero eso cada vez lo hago menos, la verdad, porque mucha gente me regala cosas que ya no usa, como una caja de botones o ropa de una tela bonita.

¿Por qué el collage?

El collage es una técnica muy rica en cuanto a los tipos de materiales que puedes utilizar, y me gusta el contacto directo con los materiales –tocarlos y manipularlos–, incentiva mi creatividad. Con el tiempo me he dado cuenta de que puedo utilizar casi cualquier cosa: telas, cartones, papeles, botones, llaves, una ramita, una concha que encontré en la playa…, las posibilidades son muchas. Solo hay un límite, y es que el objeto tiene que poder ser ensamblado y debe quedar integrado en la obra.

Háblenos, en concreto, de esta muestra: Collages cosidos: del pincel a la aguja. ¿Cuál es el hilo conductor de estas piezas, nunca mejor dicho?

En esta exposición muestro parte de las obras que fueron expuestas en el Almudí en enero de 2023, pero hay un 30% de obras que no pertenecieron a aquella exposición; de hecho, muestro muchas de las obras de transición entre mi etapa puramente pictórica y el collage cosido. Es más, en las visitas guiadas explico como pasé del pincel a la aguja, aunque... bueno, la verdad es que ahora utilizo las dos cosas. Y sobre el hilo conductor, podríamos decir que es mi investigación en el campo del collage cosido o del arte textil contemporáneo.

¿Y cómo fue el proceso de prepararla? ¿Cuántas exposiciones de este tipo ha hecho previamente?

Me gusta empezar a preparar las exposiciones con tiempo. Tanto en este caso, Collages cosidos: del pincel a la aguja, como en la anterior exposición [Alquimias, la del Almudí de 2023], he trabajado con Pedro Manzano como comisario, al cual aprovecho para agradecer públicamente su inestimable ayuda. Y mis primeras obras con una parte cosida fueron mostradas en el 2009, en exposiciones de técnicas pictóricas mixtas, aunque algunas obras pueden ser incluso anteriores. Luego empezaron a aparecer obras textiles sueltas como en la exposición de la Fundación Cajamurcia en Madrid, en 2015, y mi primera exposición puramente textil fue en 2017, en la Fundación Cristóbal Gabarrón de Mula.

En esta muestra parece que predominan los retratos, ¿qué temas le inspiran, qué imágenes son las que ha querido plasmar aquí?

Mis obras textiles son de temas variados. En realidad son los mismos que trabajaba anteriormente: la naturaleza con un sentido taoísta o ecologista, obras desde perspectiva de género, referencias a la historia del arte, etc. La mayoría de mis obras textiles se inspiran en mis dibujos y mis dibujos se inspiran en mis vivencias; me gusta mucho dibujar del natural. En realidad, aunque sea una exposición textil, se nota que está hecha por una pintora, pues tiene mucho de dibujo y de trabajo de línea, simplemente, en este caso, la línea en principio dibujada pasa a ser cosida puntada a puntada. Esta exposición está enteramente cosida a mano.

Entre estas piezas hay algunos homenajes, como a Francis Bacon.

He estudiado mucho la Historia del arte y destaco artistas que me gustan. Si me preguntas por Bacon, te diré que admiro como combina en sus obras una sinceridad brutal con una gran sensibilidad.

Da la sensación de que lo táctil, lo palpable, juega un papel importante en su proceso creativo, ¿es así?

Sí, totalmente. Como te decía, me gusta tocar los materiales, trabajar con texturas, incluso olerlos. Aunque investigo y trabajo muchos las técnicas, me guío por sensaciones, por instinto o por intuición. La técnica es solo un medio; tienes que tener una emoción o un mensaje que expresar. Además, creo que nos estamos metiendo cada vez más en un mundo virtual y tecnológico: la sociedad, el sistema y algunos trabajos te obligan, y yo no quiero perder el contacto con las sensaciones táctiles y los materiales reales.

Además de artista, es profesora interina en la Facultad de Bellas Artes de la UMU. ¿Cómo ve a los futuros artistas de la Región?

Pues creo que la gran cantera de artistas que siempre ha tenido y tiene Murcia va a tener buena continuidad.

Queda claro que le gusta investigar y experimentar. ¿En qué está ocupada ahora mismo esa faceta suya más estudiosa?

Pues, si te digo la verdad, entre la preparación y montaje de la exposición de la Fundación Pedro Cano y el final de curso en la Universidad, creo que es una de las pocas veces en mi vida que llevo dos meses en los que no estoy creando. Pero pienso ponerle remedio rápidamente.

Volviendo a la exposición, se inauguró para el Día de los Museos. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Hay algún evento fechado para las semanas que aún le quedan por delante a la muestra?

Tengo que agradecer a la Fundación Pedro Cano el haberme seleccionado para el Día de los Museos, pues en un principio cuando yo solicité la sala no sabía que me darían este día. La exposición tuvo muy buena acogida, pues se inauguró por la mañana, y por la tarde se inició el Día de los Museos con el proyecto ‘All day art 24’, y el alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano Gómez, y el propio Pedro Cano subieron a mi exposición y dijeron unas palabras; en concreto, Cano explicó a la perfección las técnicas y recursos que yo había empleado, algo que siempre agradeceré, pues, cuando personas tan entendidas hablan de tu obra, se nota. Por otro lado, he hecho ya alguna visita guiada y este sábado pretendo hacer otra. En ellas explico mi proceso de investigación, desde los collages tradicionales pegados o analógicos al collage cosido, y explico los significados de las obras. Además, antes –a partir de las 17.30 horas–, Paz Martínez realizará unos sketches teatrales sobre su obra Mujeres y su Picasso.