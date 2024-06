Vantroi: "Prefiero morirme en un escenario que estar viendo el techo de un hospital"

Vantroi tenían previsto actuar en Murcia la semana pasada, pero su cantante, Gerardo González, sufrió una brutal agresión – codo y varias costillas rotas, y prótesis de clavícula desviada- en México al salir en defensa de una persona mayor a la que robaban. Ello no le ha impedido querer volver a subirse de nuevo a un escenario y responder desde la sala de un hospital a esta entrevista. Ha estado ensayando y acomodándose la guitarra para que no le moleste.

Los mexicanos se formaron en México D.F. en 1992, y desde su primera maqueta vienen a tocar a España regularmente, por ejemplo en festivales como Festimad, Espárrago o Viña –Gerardo estuvo por aquí presentando el Murcia Rock de 2006 en el Murcia Parque-. Han hecho 25 giras por Latinoamérica y Europa (compartiendo cartel con Rage Against The Machine, The Prodigy, Rancid o Sick Of It All), 14 discos (dos en vivo y un recopilatorio), un documental y un libro.

En esta gira, Vantroi estarán presentando Wuhan/ En la otra tierra, disco doble producido por Herón Zaragoza, que también dirigió el documental sobre el grupo Virus a la mexicana, nominado para la Muestra de Cine y Video Documental Iberoamericano Contra El Silencio Todas Las Voces. Como sencillo de la nueva grabación, han elegido No me dieron a elegir. Gerardo González es un luchador incansable.

Gerardo, sufriste una brutal agresión que te obligó a retrasar tu visita a España. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sucedió? ¿Algo que ver con el clima de violencia que se ha vivido en México durante las elecciones?

En todo México hay violencia. Domina el narco directamente: para carreteras, detienen a los traileros, quitan mercancía, levantan a gente, reclutan pues ahora sí que a niños para hacerlos tipo mulas o para estar de vigilantes. Eso es en ciudades así en específico, como Monterrey, Morelia, Guadalajara, Sinaloa… Hay puntos clave donde dominan como si esos güeis fueran los alcaldes, y la gente ha tenido que huir de sus casas. O volentan con ellos, o fuera. La violencia está a la orden del día, también aquí en la ciudad y lo que es el estado de México. Eso de los asaltos es a diario; 20, 30 vehículos de pasajeros son asaltados, y ahora a punta de pistola o a punta de madrazos como me tocó a mí, pero así es la cosa, compadre.

Vantroi vinisteis por aquí con el Sin Piedad Tour España 2014. ¿Cómo estáis en 2024?

Acá Vantroi hicimos una renovación de batería, metí otro guitarra; aquí somos 3 guitarras; metí a dos coristas: Carmen y Christopher de Los Dejados, y también se metió un trompetista. Acá en el escenario somos 8, y eso fue apenas este año. Hay diferencia desde el 2014, que estuvimos por allá al Sin claudicar tour 2024. Va a estar el Barrabás al bajo, el Sete a la batería, Toni Soto a la guitarra, y yo a la guitarra y voz. Así va a estar ahorita la alineación de 4. Habrá alguna ocasión que no pueda el Toni el guitarrista, y precisamente el día 15 del garaje, pero nos aventamos los tres. No tengo ningún problema. Yo confío. De hecho, cuando llegue el viernes, desde temprano a primera hora vamos a ensayar , güey, y ya el Barrabás ha ensayado con el Sete (el batería). Toni tiene todas las canciones, yo no tengo otra opción que confiar, y sé que son músicos acá cabrones, entonces así va a estar la historia, nos vamos a estar moviendo 4 y Sashel, la manager, que también no va a poder estar en todos los eventos porque también está en Alemania, pero va a estar yendo y viniendo. Así está la cosa.

¿Cómo está la escena punk en México en estos tiempos convulsos?

Aquí siempre ha sido como que chale, como que no mamen, como si se hubieran quedado atrapados en los 70s, en los 80s. Sí hay happy punk, pero la mayoría de los grupos punk se lo toman a la chingue su madre: 'Soy punk y toco como se me da mi puta gana, y si afino, bien, y si no afino también'. Claro que también hay buenos grupos de punk, pero son más jóvenes. Siempre ha habido punk aquí, compadre.

En este tour presentáis Wuhan / En la otra tierra, disco doble. ¿Una heroicidad para estos tiempos que corren en la industria? ¿Por qué esos títulos?

Wuhan es un disco que está partido en 4 canciones, 4 "cantatas pandémicas", y si no mal recuerdo, la primera es Wuhan, la segunda Miedo a algo invisible, la 3ª Miedo absoluto, y la 4ª La paranoia. Ahí han colaborado también Fernando Reincidentes, el Pipi de The Locos, Luis Álvarez de El Haragán y Compañía…. Hice la canción larga que partimos en 4. Ese disco específico es de la pandemia. En la otra tierra son netas canciones de estilo ya directito Vantroi, porque el Wuhan trae varios estilos y varios toques, y En la otra Tierra es como estar dando batalla desde otro lugar, viendo tu tierra desde arriba de una montaña: digamos que es diferente ver las cosas.

¿Cuáles son vuestros temas más recurrentes?

Siempre hay temas que nunca hemos dejado de tocar: el Bajo palabra, En muy mal estado, El Mion, Huevos. En esa ocasión no tocaremos muchos temas nuevos, más nos vamos a enfocar a lo viejo, que es lo que se sabe más la gente. Un buen recuerdo, No nos moverán, Hemos dicho basta, Flojos de pantalón.... También hacemos una versión de los Platero, y ahora en una plataforma de allá del estado Español acaba de salir De acero de Extremoduro. Esa no viene incluida en ninguno de los dos discos. La teníamos como bajo la manga, porque tampoco sabíamos qué repercusión tendría, o temíamos que el Robe se molestara, o que la compañía empezara a mamar… Los dos discos, las baterías se grabaron en Titania Records, algunas guitarras y trompetas, y todo lo demás se terminó en Trifulca Records. Todo esto lo produjo Herón Zaragoza: guitarras, coros, colaboraciones… Me tardé, a partir de que empezó la pandemia, que fue a finales de diciembre del 19… Yo tuve un accidente, también tuve un derrame cerebral en casa, me desmayé, y estuve 40 días fuera de combate, una semana en el hospital y todos los demás en casa guardado. No podía casi caminar, estaba desorientado, y me dediqué a preparar (no sabía que iba a hacer un disco doble) las canciones en la casa, a levantarme de madrugada a escribir, a hacer álbumes de Vantroi, que tengo una cantidad de fotos, entrevistas, boletos, carteles, mil cosas en los álbumes, y me quedé hasta el 2020. Tardé 2 años en grabar y componer, porque nos pasábamos encerrados en el estudio 40 días, solo salíamos a comprar víveres, y ahí, entre Herón y yo forjábamos el disco, surgían ideas, terminaba yo letras también ahí, o acomodaba frases que a veces no cuajaban… Pero sí, el disco tuvo su chiste. En esos estudios casi hasta nos morimos en uno de los sismos que hubo en 2017. Estábamos terminando un disco de Osmany, y empezó a temblar, yo en la escalera me caí, me rompí unas costillas, la clavícula, casi no salimos, el edificio hasta se colapsó, se fue pa abajo. En ese estudio he pasado muchas horas y días de mi vida.

El documental Virus a la mexicana narra vuestros primeros años de carrera. ¿Cómo fueron?

Pues mira, empieza con el grupo Llanero, que eran mi hermano Hatuei, mi hermana Olimpia y yo, que empezamos en el año 81, y duramos desde esa época hasta el 92, 11 años. Hay partes que se ve que estamos tocando, que tenemos una edad de cagada, de chavalitos tocando pinches guitarras más grandes que nosotros. Fuimos a Costa Rica, El Salvador, cuando estaba le guerra, estábamos ahí tocando, Honduras, Guatemala, Fue una experiencia muy fuerte para nosotros, porque yo tenía 12 años, mi hermano 11, y mi hermana 13. Después, en el 92 nos quitamos el nombre de El Llanero y empezó Vantroi, que empezamos a tocar en un acto contra el V Centenario organizado por CLETA, fuimos militantes, y surgieron muchas cosas, como tocar en comunidades indígenas, en huelgas, en marchas... También fuimos a tocar a Los Ángeles justo cuando eran las Olimpiadas. Tocamos un 1 de mayo en Houston ante un millón de personas. Eran cosas que no terminabas de asimilar por la edad, porque no estás preparado para ello. Recorrimos todas las ciudades de México; hemos hecho muchas giras. Ahora tengo ya mi propia compañía, Espartano Records; solamente busco donde me lo fabriquen o que me lo distribuyan, y lo llevo en los conciertos.

¿Se ponen ahora más mordazas a la creación que cuando Vantroi empezaron?

Nunca nos hemos puesto mordazas, nunca nos hemos cortado en decir lo que pensamos, en escribir las injusticias, no nos inventamos cosas, cuento lo que he vivido directamente. Soy el único que queda después de haber pasado casi 80 músicos de diferentes latitudes. Algunos han regresado, otros se quedaron a vivir allá en España, otros se quedaron en el viaje, majaretos digamos, otros no quieren saber nada de Vantroi. Eso de los cambios siempre ha estado al orden del día.

Tras las recientes elecciones europeas, ha habido un auge de la ultraderecha. ¿Tenemos que echarnos a temblar en el mundo? ¿Qué hacer para frenar la intolerancia?

Nosotros tuvimos suerte de que después de 200 años volviera a quedar una mujer presidenta, Claudia Schembaum, y que es de las izquierdas de López Obrador. Afortunadamente nos tocó la izquierda, pero la derecha, como en Argentina, como en España, en varios países, están pendejos. Van directos a atacar al pueblo en vez de ayudar. En la guerra de Palestina e Israel hay una muestra muy fuerte, también lo de Ucrania con Rusia. Son épocas que pasan, y según donde te toque vivir, compadre.

¿Qué ves cuando miras atrás en una carrera de 30 años de actividad ininterrumpida?

Hemos pasado de todo, compadre. Nunca pensé que tocaría en tantos países, y todas las oportunidades que te da la música, y te lo tienes que creer lo que haces. Si no te lo crees, tú chingas. Y además tienes que ser sincero contigo mismo, ser coherente con las cosas. Muchas veces me gana el desmadre como a todo el mundo, tengo mis altibajos, porque también soy un ser humano, y el hacer tantos viajes, guey, el trasnochar, tener que componer, el mantener el grupo vivo, levantar el teléfono muchas veces al día para las contrataciones, alternar con tantos grupos que me inviten a colaborar también es un honor. No llegué a pensar que pudiéramos hacer tantos discos. Es una satisfacción. Y ahora hacer este disco doble, nunca pensé que pudiera hacer más de 100 canciones, que dure otros 10 años. Las giras siempre te alimentan o te desmadran.. La mayor satisfacción también es conocer a gente como tú, que saben que siempre hemos estado ahí en la pelea. Y esta gira va a dar vida, un empujón a Vantroi.

¿Qué podemos esperar de Vantroi en este concierto de Murcia? ¿Cuesta mucho equilibrar el repertorio entre clásicos y nuevos?

Pues claro que va a costar, compadre. Apenas vamos a ensayar el viernes, pero con las puras miradas, con vernos y saber si va un parón o un riff, y que empiezas con otra canción... A eso no le tengo miedo porque sé perfectamente improvisar, no me quedo callado en el micrófono así como un pendejo. Nadie para en Vantroi. Y con muchas de tocar, a pesar de que voy con el codo y algunas costillas rotas, y otras cosas de las que me tienen que operar en septiembre. Pero eso me emociona, son retos. He estado ensayando y acomodándome para que la guitarra no me moleste, Pero qué más da. Prefiero morirme en un escenario que estar viendo el techo de un hospital. Nada más empezar la primera canción, cambia todo el panorama. En eso consiste ser un vantroiano, compadre.