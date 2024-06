Carlos Saiz comienza este mes del rodaje de su primer largo, ‘Lionel’.

El murciano Carlos Saiz lleva años preparando este momento. De hecho, La hoguera, el peculiar cortometraje que ejerce como trampolín de su próximo proyecto –el más importante de su carrera hasta el momento–, apareció durante la pandemia. Lo presentó, incluso, en la sección ‘Nest’ del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y tras triunfar en casa, en el Ibaff. Pero la historia de amor del joven realizador con el Zinemaldia no se quedó ahí: en septiembre de 2022, Saiz expuso en Donosti –en el foro ‘Lau Haizetara’, uno de los más importantes de la industria del cine nacional– la cinta que hoy le trae de nuevo a estas páginas: Lionel, el que será su primer largometraje, y que no es, si no, una continuación de La hoguera.

Así lo explicó este jueves durante una rueda de prensa celebrada en la Filmoteca Regional de la capital del Segura, donde estuvo acompañado por los productores Nabil Ejey y Juan Carlos Ballesteros, también murcianos, y por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián. Y es que Lionel es una de las tres películas que gozan de ayudas de la Consejería dentro de la estrategia de la Film Commission; las otras dos son Los futbolísimos 2 y Hotel Bitcoin, cuyo equipo recorrió hace unas semanas la Región para rodar la parte local del filme. Y es que esta subvención implica la grabación del proyecto en la Comunidad: «Buscamos el desarrollo de nuestro sector audiovisual y que cada vez sean más los rodajes que se realicen en nuestros municipios. Para ello, facilitamos las grabaciones y contamos con distintas líneas de incentivos para apoyar proyectos, como las ayudas a rodajes a las que se ha acogido Carlos Saiz», explicó Cebrián.

Por su parte, el cineasta confesó que lleva seis años trabajando en este proyecto, coescrito con el cartagenero Raúl Liarte, guionista y script de La Mala Familia (2022), de Nacho A. Villar y Luis Rojo, y coguionista de la exitosa El año del descubrimiento (2020), de Luis López Carrasco, que se llevó dos premios Goya (a Mejor Documental y a Mejor Montaje). Juntos han dado forma a la historia real de su íntimo amigo Lionel, que, «de una manera u otra, parece estar destinado a la soledad». No obstante, la trama de la película gira en torno al reencuentro de un padre con su hijo para hacer un viaje en verano desde Murcia al norte de Francia, recogiendo por el camino a la hija y hermana de los dos protagonistas.

«La historia narra el accidentado periplo por carretera, pero sobre todo aborda la complejidad de las relaciones familiares», explican desde la Comunidad, desde donde se asegura que el rodaje de esta ‘road movie’ arrancará este mismo mes. Para ello, la película, una coproducción hispano-francesa de Blur, Icónica y Promenades Films, dispone de un presupuesto superior a 1,5 millones de euros y «cuenta con localizaciones en la capital, Murcia, y también en Mazarrón, Alhama, Totana y Fuente Álamo», apuntaron sus responsables.

Además, Saiz está trabajando actualmente en la postproducción del que será su próximo cortometraje, titulado Después de las máquinas, que está rodado íntegramente en Murcia y cuyo estreno está previsto para este mismo 2024. Otros trabajos destacados del cineasta son los videoclips Islamabab, de Los Planetas, y Famoso en tres calles, de Carolina Durante, así como la creación y dirección de las piezas visuales que han acompañado la gira de Leiva en 2022. Por otro lado, su último corto, Muerte Murciélago (2021), una cinta de animación con esencia «muy murciana», fue seleccionado para participar en los festivales de Málaga, el Zinebi y el Slamdance, y estuvo preseleccionado para los Goya 2023.