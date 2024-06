CreaMurcia: Una noche para mostrar el talento regional

Lleva ya 32 años el CreaMurcia mostrando el talento de los músicos de la Región, con un bagaje que no se puede pasar por alto: Second, Muerdo, Funambulista, Rafa Val (Viva Suecia), Nathy Peluso y Rozalén son un lujoso palmarés que el certamen municipal de creación artística puede lucir con orgullo.

Esta nueva edición se presentó bajo el lema ‘Inspira, crea, Murcia’, y 37 grupos se inscribieron en la modalidad ‘Pop-Rock’. De todos ellos, los tres que consiguieron el pase a la final fueron Sueño Xanadú, Alec López y Sistema Nervioso. Por lo visto y oído, nos encontramos ante un nuevo boom de la música murciana, lo que no resulta extraño cuando cada vez más bandas juegan en las ‘ligas mayores’: un fuerte estímulo para los que empiezan.

El grupo invitado a esta final, que tendrá lugar esta noche en la Sala Mamba! –a partir de las 20.30 horas, con entradas agotadas– son los noruegos Leprous, que pasaron por la primera edición del Rock Imperium Festival de Cartagena y han logrado situarse como una de las bandas más respetadas e innovadoras del metal progresivo. Formados en 2001 por Einar Solberg y Tor Oddmund Suhrke, ya se revelaron como una de las propuestas más interesantes del panorama progresivo internacional con su primer lanzamiento, Tall Poppy Syndrome (2009), y con su último trabajo hasta la fecha, Aphelion, destacado como uno de los mejores álbumes de 2021, Leprous sumaban un peldaño más a su ascenso en el nuevo tramo abierto por Pitfalls (2019), que posicionó definitivamente a esta creativa y asombrosa banda.

Leprous editarán en agosto su nuevo disco, Melodies of atonement [‘Melodías de expiación’], que adelantarán hoy, en el concierto con el que se pondrá la guinda a una nueva noche para celebrar el talento musical que hay en esta tierra.

Las preguntas

¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre? (Presentaos en unas líneas. Ponedle nombre, si podéis, a lo que hacéis) Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso. ¿Por qué habéis decidido participar en CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes? Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Sueño xandú, «No aspirábamos a finalistas, solo a ser capaces de dar un buen concierto»

1. Somos Antonio Gallego (voz y guitarra) Juan Marín (guitarra) Marco Arquimbau (batería) y Carlos Campoy (bajo y coros). Entre nuestras influencias nacionales se encuentran grupos como Menta, Cora Yako, Carolina Durante y Aiko el grupo. Y yendo más allá de nuestras fronteras, encontramos tanto el shoegaze clásico (My Bloody Valentine) como el más actual (Ovlov), o grupos de rock alternativo como Fontaines DC. Bueno, y nuestro baterista Marco aporta un bagaje rítmico más pesado, influido por grupos como Deftones. En cuanto al nombre, viene de un cómic de Simon Hasselman en el que aparecía un gato que decía: «Vamos a fumar hasta el Xanadú». Nos hizo gracia y en Wikipedia encontramos que era un lugar mítico de la mitología anglosajona que hacía referencia a una ciudad perdida de la vieja china. Y a nivel género nos podríamos definir como noise pop, más shoegaze en las canciones más lentas y mas pop-punk en las más cañeras.

2. Las dos canciones que grabamos para el concurso fueron compuestas antes de que este estuviera siquiera planteado. Las elegimos porque nos parecían tal vez las más contundentes, a la par que minimalistas en la composición y en las necesidades de producción (factor importante a tener en cuenta cuando las grabación del CreaMurcia son limitadas en tiempo). No estoy tan cálido está disponible desde hace apenas un par de semanas, y revindica románticamente el abrasador verano murciano y el fenómeno melancólico universal que se produce con el cambio repentino de estación. Piensa en mí verá la luz próximamente como último adelanto del EP en el que estamos trabajando. Irónicamente, es un tema frenético que habla de autosabotaje y despersonalización.

3. El CreaMurcia es el punto de convergencia de la escena musical emergente murciana; como espectadores asiduos de ediciones pasadas, lo sabemos bien. Formar parte de esta edición era nuestro primer objetivo a corto plazo como banda ciertamente joven (la formación actual apenas suma seis meses), pues el hecho de presentarnos y grabar suponía, de algún modo, nuestra confirmación como grupo. Y lo de ser seleccionados para tocar e intentar hacerlo bien era el 11 sobre 10... Respecto a nuestros contrincantes, en este certamen siempre hay buen nivel, pero Alec Lopez y Sistema nervioso estaban en todas nuestras quinielas; fueron los conciertos que más nos gustaron, y los sabemos muy sólidos en directo y con un genial repertorio que defender. Nosotros no aspirábamos a finalistas, solo queríamos sabernos capaces de dar un buen concierto.

4. Aunque la dirección estética y conceptual de la banda está clara y bien definida, nuestros caminos a la hora de entusiasmarnos por la música han sido muy dispares. Antonio se crió acompañado por Los Planetas, cuyo sonido atmosféricamente ruidoso, ejemplificado en canciones como “La caja del diablo”, siempre le ayudó a evadirse. Sus letras poseen una simpleza melancólica que le tranquilizan. Ese estilo de letras y el ambiente ruidoso forman una parte ineludible de nuestro sonido.

Juan, miembro más disciplinado técnicamente, se acuerda de Europa, de Carlos Santana. Esa canción le enseñó que se puede hablar a través de la guitarra, y es a lo que aspira desde entonces. Y Marco jamás olvidará la primera vez que escuchó For whom the bell tolls, de Metallica, que le impresionó a una edad temprana y marcó su camino dentro de la música (lo cual se refleja en la agresividad y contundencia rítmica con la que sostiene a la banda desde el fondo del escenario). Por otro lado, a Carlos siempre le impresionó la capacidad de combinar pegajosidad pop y pedantería pseudofilosófica de Radio Futura. La canción El nadador es un excelente ejemplo, con frases como: «En la piscina de un hotel con aire escéptico, tomando un poco de alcohol» y «mi alma es un frasco vacío, pero mi cuerpo es un río».

Sueño Xanadú / L.O.

Alec López, «Sabemos que no lo vamos a tener fácil, y eso nos hace ir con aún más ganas»

1. Soy Alec López, y como artista, mis influencias se mueven entre los grandes del pop, como Justin Bieber y Shawn Mendes, hasta bandas más alternativas y de renombre como Arctic Monkeys y Oasis. Me gusta mezclar el pop-rock con voces del rollo más R&B.

2. Los dos temas fueron Attention y Burn my mistakes. Fueron compuestos para nuestro primer EP, Butterfly (2024), pero nos dimos cuenta de que eran algo más atrevidas y que tenían una estética propia. Por eso decidimos que fueran estas las que nos representaran en este CreaMurcia. En concreto, Attention es un track oscuro y pesado, adornado con guitarras que crean texturas y una línea vocal que busca reforzar esa sensación de ‘penumbra’, mientras que Burn my mistakes es el más electrónico de cuantos hemos hecho hasta la fecha, y en él quisimos incluir una base rítmica que te incita a moverte junto a una línea de bajo más seductora.

3. Es bien conocida la reputación y la importancia que tiene el CreaMurcia para todo el panorama regional, y ser seleccionado para ser parte de esta final me llena de orgullo y satisfacción como artista. Sabíamos que el nivel de las bandas iba a cumplir con las expectativas de un certamen de la categoría de este, y por eso he trabajado mucho junto a mi banda –compuesta por Iván Gombau, Cristina Sanz y José Gómez– para estar a la altura. En cuanto a los finalistas, ha habido grandes propuestas este año y estoy seguro de que tanto Sueño Xanadú como Sistema Nervioso no nos lo pondrán nada fácil, lo que nos hace afrontar este concierto con aún más ganas. Será un placer compartir escenario con ellos.

4. Mi vida está llena de canciones que me han marcado. Pero, por emoción y sentimiento, hubiera sido algo increíble poder formar parte de Robbers, de la banda británica The 1975.

Alec López / L.O.

Sistema nervioso, «Si tuviera que definirnos diría algo como ‘pop de frikis’»

1. Oficialmente, este es un proyecto que empezamos Pedro Q, Arturo Casabuena y un servidor, Guille Solano. La idea era adaptar lo que yo ya llevaba haciendo en solitario a un ideario más abierto. Queríamos escapar del concepto de clásica banda de rock y experimentar con diferentes géneros que nos encantan, como el post-punk, el new-wave, el synth-pop o el noise. Las primeras bandas en las que nos queríamos influenciar fueron Car Seat Headrest, LCD Soundsystem, Perro y Golpes Bajos. Por cierto, con el tiempo se ha ido sumando gente al proyecto –como Álvaro Meca y Ángel Valera– y no puedo estar más contento del compromiso que tienen; siento que todos remamos al mismo sitio. Lo que hacemos, si tuviéramos que ponerle nombre, creo que sería algo así como ‘pop de frikis’.

2. Ante todo seriedad trata sobre los primeros pasos en una relación de pareja, cuando cualquier movimiento en falso puede revelar una verdad no deseada. En ella nos ponemos más ochenteros, con un riff repetitivo de un bajo-sinte programado, y tonteamos con el spoken-word y las guitarras funkys a lo Talking Heads. Y Sistema Nervioso es el tema con el que realmente encontramos el sonido del grupo. A modo de coña –relatando un episodio en Arganda del Rey–, queríamos hacer una canción en dos partes: una más divertida, con una caja de ritmos y sintes bailongos referenciando Golpes Bajos, y una segunda más tipo noise pop y cañera con la que poder desgañitarse en directo gritando y dando guitarrazos.

3. Decidimos participar por el dinero, por la pasta, la panoja, los cuartos, los euros... [Risas]. Pero también por la oportunidad de poder tocar en directo y que la gente nos conozca. Va a ganar Sueño Xanadú, pero nosotros nos lo vamos a pasar genial en la Mamba! Un abrazo a Alec López también, que creo que tiene muchas posibilidades.

4. Game pf pricks, de Guided By Voices.