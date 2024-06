Un gol contra el edadismo en el ‘Tiempo de descuento’

Es curioso, porque a Paco Egea ni siquiera le gusta el fútbol; casi que hasta deja entrever en las páginas de Tiempo de descuento (Experimenta, 2024) una cierta crítica al negocio del balompié. «Si algo caracteriza a esta novela es que es positiva, que intenta meterse en la piel de todos los implicados –de todas las partes– y que, en ella, hasta los malos tienen un lado bueno; o humano, al menos. Pero hay cosas que no me gustan, claro...», reconoce el escritor, que enseguida se apresura a matizar: «Aunque soy de los que piensa que, si algo no te encaja, lo mejor es que vayas por otro lado».

De hecho, en su caso -en el de esta novela- lo del deporte es «circunstancial». «Esta podría haber sido la historia de un biólogo marino y, en vez de hablar de fútbol, tendría que haberme sumergido en las profundidades del océano», asegura el también comunicador y publicista. Y es así porque, para él, lo importante era indagar en la cabeza de su protagonista, Emilio Troya, en sus «sensaciones y anhelos», y en una idea: la de la «asignatura pendiente». Y eso que el personaje principal de esta historia es todo un coco...

«Es un tipo de casi 48 años que aparca la medicina para fichar por un equipo de fútbol. Pero no por uno cualquiera, sino por uno de los grandes. Y, claro, nadie entiende nada; los primeros, los jugadores, cuerpo técnico, el presidente... Es el director deportivo el que decide hacer esta incorporación. Él, de alguna manera, tiene una deuda impagable con Emilio, así que, cuando este le pide que le haga un hueco en la plantilla, no podrá negarse a hacérselo», adelanta Egea sobre Tiempo de descuento, que se presenta hoy (19.00 horas) en el Museo Ramón Gaya de Murcia.

Por supuesto, lo de Troya no es una mera excentricidad, tiene una razón de ser. «Él tiene una cualidad poco usual: una visión periférica maravillosa y, sobre todo, el don de la puntería, adaptado a cualquier circunstancia (también el fútbol)», explica el autor. Por supuesto, el suyo no es un ‘superpoder’ de esos que aparece de la noche a la mañana a consecuencia de la picadura de un insecto radiactivo, sino algo más mundano (pero innato); una ventaja natural para la práctica del balompié pero a la que su beneficiario no le dio mayor importancia durante casi medio siglo: «Él tiene muy claras sus prioridades desde pequeño, y siempre ha considerado el deporte simplemente como un juego. Sin embargo, cuando está apunto de cumplir los 48, se da cuenta de que sería una pena desperdiciar ese don», señala el autor.

La asignatura pendiente

Y esa, como es lógico es la gran asignatura pendiente de Emilio Troya (como la de Paco Egea era escribir una novela). «A veces la vida nos ofrece una oportunidad y, aunque parezca que todo está en contra, hay que intentar aprovecharla», afirma, rotundo, el autor de Tiempo de descuento, cuyo título tiene mucho que ver con esta idea. «Me refiero a aquello que hacemos más allá de nuestro ‘tiempo reglamentario’. Esta relacionado con la visión un tanto edadista que a veces demuestra esta sociedad, que en ocasiones te considera no apto para desarrollar una tarea solo porque tienes más de no sé cuántos años, sin atender a tus capacidades», reflexiona Egea, quien lamenta: «Cuando estás en la frontera de los 50 empiezas a ser un estorbo para el resto del mundo».

Él y su Emilio Troya, claro, se rebelan contra esta idea. «Si realmente tienes talento..., ¿por qué no? Obviamente, el caso que planteo en esta novela está llevado al extremo -porque es evidente que una persona de esa edad no puede jugar en la máxima competición-, pero ojalá sirva para que le demos una vuelta a los motivos de por qué no», apunta Egea, que se ha volcado en construir una historia «verosímil»: «Mi objetivo es que el lector se acabe olvidando de la edad del personaje, que se plantee si lo que él pretende es posible o no según las circunstancias que ofrece la novela». Porque, por supuesto, sus compañeros lo primero que hacen es apartarle, «hacerle el vacío».

Salir airoso de esta encrucijada es la principal motivación que encontró Egea para construir esta novela. «Es una historia que inicié hace años. Tenía unas doce o trece páginas que le di a leer a algunas personas, y la reacción fue tan buena que no me pude resistir a buscarle una solución a esta historia. Porque, claro, todo el mundo me preguntaba cómo iba a conseguir Troya darle la vuelta a la situación», recuerda su autor, que, en ese momento, ni siquiera sabía cómo iba a hacerlo. «Pero esa es la aventura de escribir, ¿no?», comenta entre risas, y añade: «Supongo que eso hace de esta novela algo imprevisible: tú no sabes lo que va a pasar porque yo tampoco lo sabía».

Por suerte, tuvo aliados: «Esta historia surge, como te decía, de una reflexión sobre la edad, y a partir de ahí –de llevarla al extremo y plantear una historia–, a ver qué pasa. Porque yo dejo que las cosas pasen, ¿sabes? Son los personajes los que hablan y lo que casi siempre te sacan del atolladero». Y, en este sentido, Egea cita a Javier Marías: «Los escritores ‘de mapa’, esos que lo tienen todo muy bien estructurado desde el principio, corren el riesgo de que se les acabe viendo la mampostería, el artificio. Sin embargo, él era, más bien, ‘de brújula’. En Marías la trama era secundaria; lo que realmente le importaba, como a Kaváfis, era el Ítaca. Pues, en mi caso, parecido: el fútbol, insisto, es circunstancial; esta es una novela de sentimientos», afirma nuevamente Egea, que hoy estará acompañado en el Gaya por el periodista lorquino Ángel Montiel.

La de esta tarde será, por tanto, su puesta de largo como escritor. Cierto es que Tiempo de descuento no es su primera referencia bibliográfica, pero poco o nada tiene que ver con los otros dos títulos publicados con su firma: Tú comunicas. Los secretos de la comunicación a tu alcance (2021) y Dentro de la marca. La gestión de la identidad (2022). «Es verdad que, de alguna manera, mi profesión ha condicionado mi forma de escribir. Al final, los comunicadores y publicistas tenemos que vender, y para ello tenemos que saber cómo ir al grano, cómo generar expectativas y cómo enganchar a nuestro público para que compren y luego quieran más», afirma, aunque asegura que estos campos no tienen tantos puntos en común con la literatura «como deberían».

En cualquier caso, aquellos manuales le dieron a Egea la confianza como para afrontar una tarea que consideraba casi como una quimera. «¿Escribir una novela? No me parecía posible. Al final, soy lector y tengo mi criterio, y sé lo maravillosamente bien que escriben algunos. Además, me parecía que algo así –tener una historia, dedicarle el tiempo que merece y saber cerrarla– requería de una disciplina y una profesionalidad que yo no podía ofrecer; no por nada, sino porque mi oficio era otro», explica. Pero aquellos dos libros técnicos le abrieron los ojos: «Me di cuenta de que no me bastaba con contar, sino que lo quería hacer de una determinada manera, y quería que fueran..., no sé si entretenidos, pero sí amenos, y sencillos de entender. Vamos, que los afronté como pequeños relatos», recuerda. «Y cuando vi que me había podido enfrentar a estos dos ‘monstruos’, dije: ‘Pues ahora vamos a sacar a pasear a los que llevo dentro’», comenta entre risas Egea. Dice que fue un salto, aunque tardío, bastante «natural», y, de hecho, advierte que esto es solo el principio. Porque... si algo nos ha enseñado Troya es que también se pueden marcar goles en el ‘tiempo de descuento’.