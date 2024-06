"Todo tatuaje es un matrimonio, un compromiso con una imagen o con lo que encarna"

En el Paraninfo de la Merced puede leerse, desde hace unos días y hasta el 21 de junio, una carta de amor que trasciente del papel y el bolígrafo, de los posts acaramelados en Instagram y de los filtros de corazones. Esta es pura piel y tinta, es la mayor demostración de amor que puede hacer una persona: dar –dedicar– una parte de sí, del propio cuerpo. Helena García-Pinar se propuso demostrar que un tatuaje es el mayor «sacrificio conmovedor» que se puede hacer, y lo ha demostrado con La mujer barbuda, el proyecto con el que ha ganado el Primer Premio de Producción e Investigación Artística de la Universidad de Murcia. La joven artista ha hecho de la tinta y las agujas de tatuar un «elemento recurrente» en sus creaciones, dice, para acentuar su carácter «dérmico», casi palpable. Tatuajes preservados en resina y flores al vacío protagonizan la nueva exposición de una artista que se ve investigadora y creadora a la vez.

¿Cómo se sintió al saber que había ganado el premio de la UMU?

La verdad es que no esperaba ganar. Siempre fui consciente de que era un proyecto poco ortodoxo, y de que lo que planteaba podía generar rechazo en muchas personas. Pero, convencida de mis pocas probabilidades de éxito me dije:«¿Por qué no?», y presenté un proyecto extremadamente ambicioso. Había tonteado con esta idea de los ‘tatuajes preservados’, pero nunca había hecho algo parecido (al menos, con éxito). Así que cuando recibí la noticia me alegré inmensamente: sabía que sin esta ayuda no podría llevar a cabo este trabajo nunca; pero, al mismo tiempo, repasé mentalmente la propuesta que envié y dije: «¿Cómo voy a hacer yo todo esto?» [Ríe]. Ahora que todo está terminado, por fin puedo respirar.

Cuénteme sobre el proceso: ¿cómo encaró la inscripción? ¿Tenías en mente desde hace tiempo este proyecto o lo planteó expresamente para la convocatoria?

Me lo planteé como suelo plantearme todas las convocatorias. Le di muchas vueltas al dossier que envié, sobre todo visualmente. Recuerdo que al terminarlo pensé:«No me lo van a dar, pero qué bonito ha quedado» [Risas]. Aprendí mucho también sobre qué me impulsaba a hacer todo esto. Por supuesto, no era lo mismo tener una creencia arraigada –«¡un tatuaje es una carta de amor!»– que demostrárselo a aquel que, sin conocer mi obra, leyera ese dossier: «¡Le juro que un tatuaje es una carta de amor!».

"El soporte es piel de cerdo encapsulada en resina, como una mosca prehistórica atrapada en ámbar"

La inauguración de la exposición fue hace poco, ¿qué recibimiento está teniendo? ¿Alguna sorpresa?

Para mí todo han sido sorpresas, desde algunas de las visitas hasta el recibimiento de las piezas. Fue mucho mejor de lo que esperaba, y conseguí crear la ilusión mejor de lo que había imaginado: varias personas me preguntaron, horrorizadas, si lo que veían era piel humana.

Es que precisamente eso quería preguntarle, y parce inevitable tras ver las imágenes de la exposición: ¿qué es exactamente lo que ven los los visitantes?

Es piel de cerdo. Es cierto que está tratada para que parezca piel humana y genere esa ilusión de ‘tatuaje preservado’, pero es en realidad piel de cerdo encapsulada en resina, como una mosca prehistórica atrapada en ámbar. Están también los dos rollos de papel de arroz y las flores, pero sé que la piel es la que roba la atención de todo...

Hablemos del contenido de la exposición en sí, que es tan impactante como conmovedor: como adelantaba, deconstruir el concepto de la declaración de amor a través del tatuaje. ¿De dónde viene esta idea?

Quería poner de manifiesto la idea de que todo tatuaje es un bautizo o un matrimonio. He repetido mucho esa frase en los últimos meses... Siempre que nos tatuamos, lo hacemos estableciendo un compromiso con una imagen, o con lo que esta encarna (nunca mejor dicho) para nosotros; o como un rito de paso que evidencia el comienzo de una nueva fase vital (o el final de otra). Hay casos más obvios, como los clásicos corazones marineros que incluían un nombre –aunque esa evidencia se haya diluido, sigue siendo palpable en las cosas que nos tatuamos–, pero también ocurre cuando nos tatuamos simplemente por estética: estoy tan comprometido con la imagen que quiero tener que modifico mi cuerpo para acercarme a ella. Si eso no es un sacrificio conmovedor…

Un visitante mira las obras de Helena García-Pinar expuestas en La mujer barbuda. / Israel Sánchez

Juega también con la idea de prevalencia en el tiempo: en lo permanente de un tatuaje, en el envasado al vacío de las flores... ¿Es una manera de plantarle cara a la fugacidad del tiempo?

Aunque pueda parecer paradójico, para mí es justo lo contrario. Solo encuentro futilidad en la idea de plantarle cara al tiempo. No creo que exista nada permanente. Ni siquiera creo que los tatuajes sean permanentes: la piel, que es su soporte, no lo es. A pesar de todo eso, nuestro instinto nos dice que son «para toda la vida», forman parte de nosotros, pero todas nuestras partes pueden perderse. Somos muy frágiles.

Y, de todos los iconos recurrentes del tatuaje tradicional, ¿por qué la mujer barbuda?

Sabía que, con la manera en que quería presentar las piezas, tenía que idear una imagen visual creíble, bien atada. Lo primero eran un nombre y un logotipo. La mujer barbuda me vino a la mente porque era muy reconocible, aludía inevitablemente a este estilo de tatuaje y también a la historia del tatuaje tradicional. Era obviamente importante, pero al mismo tiempo quería que no tuviera ninguna importancia: que fuera solo un marco, un pretexto que se repite en cada pieza hasta perder relevancia frente al contenido de las mismas.

"Un buen artista es como un buen periodista: un investigador perpetuo"

Esta exposición remite también a las fotografías post mortem de siglos pasados: una manera de recordar que somos mortales, pero que nuestras declaraciones de amor nos trascienden. Ahora se ve como macabro, pero ¿imagina un futuro en el que los tatuajes se dejen, preservados, como recuerdo de los seres queridos?

Sí, se trata justo de eso. Con respecto a preservar los tatuajes ya tenemos algunos ejemplos, pero más como objetos de coleccionismo. No se tiene en cuenta al tatuado, sino que el foco se sitúa sobre la imagen tatuada: su calidad, sus referencias culturales, etc. Se lee más como un cuadro en una colección. Para preservar tatuajes de un ser querido deberíamos plantear un enfoque opuesto: verlos como partes de una persona. Así que yo lo veo imposible. Tal vez sea paradójico que lo diga, pero me parece algo macabro. Al cuerpo hay que dejarlo ir.

No se suele pensar en tatuajes, en piel cuando se piensa en exposiciones de arte. ¿Qué influencias tiene, tanto usted como artista, como para este proyecto en específico?

Voy a aprovechar esta pregunta para negar la mayor: no me gusta la obra de Wim Delvoye. Cuando pensamos en arte contemporáneo y tatuajes es el primer nombre que nos viene a la mente, pero me topé con su obra tarde y mal. Así que no puedo decir que tenga un referente artístico cuando se trata de arte y tatuaje, pero sí que tengo dos referentes teóricos: Jane Caplan y Susan Benson, dos historiadoras del arte de la Universidad de Princeton. Y como creadora, en general, bebo mucho de la literatura, pero sí tengo varios ‘artistas fetiche’, como Richard Wilson, Jenny Holzer y Pepe Miralles.

Hablando de tatuaje en el arte contemporáneo, no es la primera vez que usa la tinta en su obra. ¿Qué tiene este elemento para haberlo hecho casi seña de identidad? En la serie Uniqueness + Contradiction mezclaba fotografía Polaroid y tinta...

La tinta de tatuaje es un elemento recurrente en mis últimas obras. La uso para evidenciar el carácter dérmico de los objetos con los que trabajo. Las Polaroid fueron un punto de partida. Funcionan muy bien como piel, ¿sabes? Tienen tres capas –la exterior protectora, una interior gelatinosa y una opaca detrás–, son sensibles a la luz, al calor... Y la imagen de su interior es una película manipulable, así que decidí tratarlas de una manera quirúrgica. Me había topado con la obra de un artista, Claudio Babtann, que les inyectaba sangre. Pensé: «Si las tatúo, las suturo y las someto a este tipo de procesos, estaré acercándolas más a esa idea de objeto/piel». He llegado a dispararles flechas también... La Polaroid es un sujeto de estudio inagotable.

Tras estudiar Bellas Artes, ha hecho un máster también en la UMU. Parece interesada tanto en la creación como en la investigación artística. ¿Hacia dónde quiere encarar su carrera?

Para mí, un buen artista es como un buen periodista: un investigador perpetuo que debe convertirse en experto del tema que le interesa esa semana. Debe, también, tener una extensa biblioteca, como un literato, y mantenerse permeable a la cultura. Para mí, el artista perfecto es un gran escritor y un académico, así que con respecto a la pregunta «¿investigación o creación?», ambas. n