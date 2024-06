Los ‘fakes, tuneos y otros devaneos’ de Martínez Gadea

Estar en un grupo de WhatsApp con Vicente Martínez Gadea (Madrid, 1948) debe ser hasta terapéutico. Arquitecto (jubilado), diseñador (ahora, solo para amigos) y pintor (para sí mismo, por vocación), ha encontrado en los últimos años un curioso divertimento: los memes. O algo bastante similar a ellos. Y es que, cada vez que se encuentra en un ‘tiempo muerto’ –mientras se hace la comida o espera a un amigo, por ejemplo– echa mano del móvil y se pone a trastear: a modificar letreros, a superponer imágenes... Él dice que es como «dibujar con el dedo». Y siempre, claro, con cierto afán humorístico, porque al final hace lo que hace con la única pretensión de sacar una sonrisa a quienes están al otro lado del chat, ya sea en el grupo familiar, en el de antiguos alumnos de su instituto o en el de los miembros de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca. A estos últimos, confiesa, los llegó a ‘vestir’ de maños –a los veintiocho– para felicitar el Día del Pilar a dos compañeros.

Aquel montaje, como otros muchos –también ha jugado con la imagen de D’Artagnan y los tres mosqueteros, por ejemplo–, responden al ámbito de los privado, pero este jueves presentó un libro en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia que nos puede ayudar a hacernos una idea de por donde van los tiros. Se trata de Los carteles de la Academia (2024), en el que reproduce los diseños que lleva ideando desde 2017 a través de su smartphone para difundir vía WhatsApp las actividades de esta muy respetada institución. «Y es genial –dice–, porque hubo un tiempo en el que, para anunciar algo, teníamos que ir por los comercios pidiendo permiso a los dependientes para que nos dejaran pegar nuestros carteles en el escaparate, y era una verdadera lata... En cambio, el móvil te da la posibilidad de hacerlos –puedes escribir, puedes estirar, puedes duplicar, etc.– y de enviarlos y que sean recibimos de manera inmediata. Es fantástico», insiste.

De todas formas, quizá el libro –catálogo, más bien– que mejor explica esta ‘nueva’ vertiente de Martínez Gadea sea Fakes, tuneos y otros devaneos (2024), que también presentó anteayer en el citado espacio. En el recoge una serie de ‘viñetas’ publicadas precisamente en las páginas de La Opinión durante la pandemia, y agrupadas ahora en seis bloques temáticos: Murcia 2050, El tiempo, La ciencia, El terruño, El arte y Otros. Él mismo destaca algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos: «Hay uno, por ejemplo, cuyo título es Al terraplanista no le cabe la menor duda, y es un juego de palabras en el que aparece un hombre mirando a una Tierra redonda y, al lado, otro –este con la cabeza plana– mirando a una Tierra... plana. Y luego también, pensando en los proyectos urbanísticos faraónicos que se están proyectando en esta ciudad, imagino una versión ampliada de Murcia Río que llega hasta una Gran Vía navegable, con góndolas y hasta un barco de época», señala el artista, que reconoce haberse «adaptado bien» a las nuevas tecnologías; pero no ahora, siempre: «Yo he conocido todos los sistemas posible y siempre me he sentido cómodo, también con el móvil».

'Al terraplanista no le cabe la menor duda'. / Vicente Martínez Gadea

Una «broma privada»

La historia de estos Fakes, tuneos y otros devaneos tiene su origen, de nuevo, en WhatsApp. «Todo esto empezó como una broma entre Emilio Morales y yo. Él, dueño de El Continental Bistró, siempre ha tenido la costumbre de mandar a sus amigos el menú de este y de sus locales anteriores, y junto a él incluía un cuadro. La cuestión es que yo cogía esa pieza, le añadía alguna cosa y se la devolvía, pero sin mayores pretensiones», recuerda Martínez Gadea. Sin embargo, Morales no pensaba igual: «Al parecer, Emilio lo reenviaba por ahí, y la cosa acabó llegando a Ángel Montiel, que es amigo mío desde los ochenta, desde los años de la movida murciana». El reconocido periodista, entonces jefe de la sección de Opinión de este diario –e introductor del libro en cuestión–, detectó en aquellas «travesuras» del artista «un recurso cercano al humor gráfico» que podía encajar muy bien en las páginas del periódico, y como a Martínez Gadea le «fastidia mucho» eso de que «en Murcia no se ha ce nada», aceptó el reto de hacer extensiva esta «broma privada» a nuestros lectores.

«Al principio publicamos algunas cosas que ya tenía hechas, y luego él [Montiel] empezó a mandarme algunas imágenes de actualidad para que yo las ‘comentara’. Sin embargo, y aunque algunas daban mucho juego, había otras que... no tanto, y me dio carta blanca para hablar de lo que a mí me apeteciera, de ahí la variedad de temas», explica Martínez Gadea, que trabajaba desde su casa en una pequeña aldea de Lugo, a donde se marcha casi cada verano para disfrutar del «maravilloso fresco que hay en Galicia». Y, de hecho, ese fue uno de los motivos por los que, después de un buen puñado de imágenes –como para rellenar el medio centenar de páginas de este libro–, decidió cortar la colaboración: «Se había convertido casi en una obligación. A lo mejor estaba tomándome algo en la ría de Vigo y decía: ‘¡Madre mía! ¡Que tengo que enviarle a Ángel esta historia!’. Y yo estaba de vacaciones, y me apetecía seguir estándolo; si no, lo hubiera seguido haciendo».

Y, de hecho, lo ha seguido haciendo, pero en esos grupos de WhatsApp de los que hablábamos. «Yo a lo mejor estoy dentro del chat, pero no soy muy activo. Ahora, sigo haciendo estas cosas porque me divierte, y las mando. De hecho –añade–, si no me divirtiera no lo haría». Pero es que Martínez Gadea solo tiene una norma: disfrutar con lo que hace. «No tengo voluntad de perdurar; simplemente me gusta trabajar, y le dedico mucho tiempo a estas cosas –al arte– porque estoy absolutamente engatusado». Además, dice que saltar de una disciplina a otra –de la arquitectura al diseño, del diseño a la escritura y de la escritura a la pintura– le ayuda a «restar presión» a sus proyectos: «Los coges como algo nuevo, fresco». Y mucho más, estos montajes: «Me siento muy libre a la hora de hacerlos, quizá porque la gente entiende que en el fondo no son más que una broma». n