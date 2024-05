Yessy Rivera, libre como el viento en el Café de Alba

Yessy Rivera pasó de tocar en la calle a petarlo en Got Talent 2019 y llevarse los halagos de Risto Mejide, que le llegó a soltar: «A mí me encantaría ir a tus conciertos, y no solo por lo que cantas, sino por lo que cuentas entre las canciones». La artista canaria, cantautora y guitarrista, lleva más de veinte años en la música, y forma parte activa de la canción de autor en Murcia. En directo transmite energía pura, con esas letras llenas de realidad. Mujer orquesta, cómica, teatral, su estilo es extremadamente característico, y la música es una de sus formas favoritas de amar. Mañana estará en el Café de Alba.