Una "colección familiar" en torno a Gaya y a disposición de los murcianos

Emilio Morales habla con modestia de la «colección familiar», la que ha ido ‘completando’ –si es que eso es posible– desde que conoció a su mujer, Elena Virgili. Con ella abrió la Galería Albor y, más tarde, La Ribera, junto a la torre de la Catedral (posteriormente, en Balsicas). Son casi cincuenta años inmersos en el negocio del arte y, en este tiempo, han acumulado multitud de obra: «Numéricamente es enorme [la colección], eso es verdad, pero hablamos, más que de grandes obras, de obra escogida; especialmente si hablamos de esta muestra». El galerista se refiere a Una ilusión, exposición que este viernes se inauguró en el Gaya –en la víspera del Día de los Museos– y que incluye unas ochenta piezas «de un gran número de artistas», gran parte de ellos, murcianos.

«Rafael Fuster –artista y director del museo– nos ha ayudado a darle cierto argumentario a esta selección», reconoce Morales, que profundiza en la idea que tímidamente ha contribuido a darle forma a esta ‘pequeña’ muestra (solo proporcionalmente hablando) de su colección: «Hemos pensado en Gaya, por supuesto, y en algunos de los artistas que se marcharon con él a México, como Enrique Climent. También en Eduardo Vicente, que pintó con él los cuadros de El Prado para las ‘Misiones Pedagógicas’, y, por supuesto, en Pedro Serna, que fue su compañero siempre que vino a Murcia».

Pero Morales, en lo que respecta al propio Gaya, hace especial hincapié en aquel exilio al otro lado del charco, que se alargó desde 1939 –cuando viajó a bordo del Sinaia junto al grupo Hora de España– hasta 1952. «Él tenía allí muchos clientes. Incluso, tras su regreso a Europa, hizo algunos viajes a México en los que vendió obra. Y, de hecho, sus tres dibujos que exponemos, inéditos, los compré allí», confiesa el coleccionista murciano. Pero eso no fue lo único que se trajo del país azteca: «Inicialmente viajé a por obra de Gaya, pero es allí donde descubro a Ramón Pontones y muchos artistas españoles que entonces desconocía, como Miguel Prieto, Souto, Seoane, Germán Horacio y el propio Enrique Climent. Me doy cuenta que grandes autores españoles habían quedado en el olvido, nadie hablaba de ellos, salvo Juan Manuel Bonet y pocos más», apunta en el dossier de Una ilusión. Algunos de ellos están presentes en esta muestra.

'La romería de San Eugenio', de Medina Vera, a la derecha de la imagen. / Juan Carlos Caval

No obstante, a Morales le es inevitable destacar una pieza por encima del resto. «Quizá la más importante sea La romería de San Eugenio, de Medina Vera. Es una pieza extraordinaria», apunta el experto sobre este lienzo, firmado por el archenero hace ya más de cien años, en 1910. No obstante, Una ilusión también incluye artistas contemporáneos, como Manolo Belzunce, Lola Arcas, Juan Martínez Lax y Ángel Haro; estos últimos, representados en el Gaya por medio de la pintura y, también, de la escultura. «Piensa que, además de recopilar obra del siglo XX, también hemos participado con La Rivera en las ferias de Miami, Milán, Chicago, Washington, Madrid..., y siempre contamos con artistas de la Región, como los que has mencionado y otros como Martínez Mengual, Pedro Flores, Vicente Viudes, Wily Ramos y mi tía, Sofía Morales», señala. De todos los citados hay obra en el Gaya.

Llegados a este punto, merece la pena recordar los lazos de sangre que tanto Morales como Virgili tienen con el mundo del arte. Él, además de ser sobrino de la añorada pintora cartagenera, es hermano de Antonio y José Luis Morales, directores de la desaparecida Galería Al-Kara, la primera en exponer a Gaya tras su regreso a Murcia en 1973. Allí, nuestro interlocutor recuerda «tardes y noches de conversación y tertulias donde aparecían Mariano Ballester y Monique, después Antonio Ballester –venido de París–, la hija de Pedro Flores con su marido, el propio Gaya… Estar rodeado de arte y de mis hermanos era un aprendizaje enorme», asegura. Mientras que Elena Virgili es sobrina de Vicente Viudes, con lo que también en casa de su pareja eran habituales las reuniones de la intelectualidad de la época.

Quizá por eso, por aquellos años decisivos en lo que respecta a su manera de entender el arte –y en los que la pintura era una actividad social, al menos en sus respectivos hogares–, han decidido compartir su colección con el resto de murcianos. «Es que yo creo que es difícil disfrutar de una obra tú solo; hay que ser muy egoísta para encontrar placer en ello. Y, en este sentido, para mi esto no es un añadido, sino la única fórmula que conozco de apreciar la pintura», aclara el galerista, que, por supuesto, está encantado de la alegre ‘coincidencia’ con el Día de los Museos: «Es perfecto». Ahora solo falta que sean muchos los que se acerquen a disfrutar de esta selección, en la que alguna de las obras han sido directamente descolgadas de las paredes de su casa e, incluso, de la de sus hijos. «Siempre hemos vivido con cierto desapego sentimental sobre las obras, porque el negocio te obligaba a vender, pero al final hay muchas a las que les coges cariño; al final, conviven con nosotros», insiste.