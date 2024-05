Sara Zamora: "Algunos artistas creen que son mejores que los demás por tener más ‘likes’, y no. Hay que trabajar duro"

La cantante murciana Sara Zamora, una de las voces más inteligentes, articuladas e interesantes que existen en la actualidad, lleva varios años dedicada al soul, el blues y el jazz. Time (2023), su segundo álbum, de sorprendente claridad emocional, está lleno de profundidad y detalles; fue un trabajo de tres años de gestación, a fuego lento, y supuso un cambio sorprendente respecto a Do it (2919), su primer trabajo –de aire más jazzístico y pausado– hacia el sonido soul pop americano de los 90. Fascinante caricia sonora, Time es catarsis, banda sonora para quienes buscan esperanza en tiempos difíciles. Por él Sara recibió el premio al Mejor Álbum de 2023 en la gala de los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia. Inmersa en el Brave Tour, continúa en su imparable ascenso a artista pop de las grandes ligas, y ahora ha sido seleccionada por AIE/Artistas en ruta. Este domingo se presenta en directo en sesión ‘café jazz’ en Garaje Beat Club, con una elegante puesta en escena y un potente formato quinteto, introducida por la DJ Jutxa Ródenas.

¡El Brave Tour no para! Seleccionada por la AIE para su programa ‘Artistas en Ruta’, harás una gira por España de septiembre a diciembre. ¿Qué significa para ti esta oportunidad?

Es una forma de decirnos que lo estamos haciendo bien, que estamos dando los pasos oportunos. Que te seleccionen entre los cientos de artistas que se apuntan es increíble. Es un reconocimiento a nivel nacional superimportante, así que estoy muy agradecida y abrumada, incluso. En esta gira, como casi todo el mundo que sale con nuevo disco, nos estamos encontrando con que cada año que repetimos una ciudad, cada vez viene más gente a nuestros conciertos. Estamos haciendo un público nuevo y fiel que valora este estilo musical y lo disfruta como nadie.

Time, tu segundo álbum, fue concebido en plena pandemia. ¿Eso le ha conferido un carácter especial, por temática o sensaciones?

Time se ha hecho con la calma, sin prisas de nada ni de nadie. El sonido que buscábamos era el pop/soul de los noventa, así que ¡cuidado! Hay que hacerlo con respeto, buscando los sonidos y las melodías muy acordes al estilo. Y creo que lo hemos conseguido. Representa quién soy realmente.

Time es más accesible que el anterior, que Do it. ¿Era algo intencionado (buscar un estilo más familiar para el público general)? ¿No te apartará del circuito del jazz?

Nunca busco nada intencionadamente, y menos a la hora de componer y hacer música. Simplemente he hecho lo que me apetecía. Y para nada me aparta del circuito del jazz, más bien todo lo contrario. Venimos ya de hacer dos festivales en distintos teatros de Madrid –el Festival Jazz Vocal de Pinto, en el Teatro Francisco Rabal, y el Festival Aranjazz, en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez– y los dos estaban llenos de gente. Quien realmente viene o ha venido a mis conciertos, sabe que hay mucho jazz y mucho soul también, ya que combinamos canciones de ambos discos, instrumentales, solos… Es un show para amantes del género, sin prejuicios y con ganas de disfrutar de una banda tocando con el alma.

Sea como sea, Time supone un salto estilístico con respecto a Do it, de aire más jazzístico. ¿Te sientes una persona nueva? ¿Cuál crees que es el gran logro de tu nuevo disco, premio al Mejor Álbum de 2023 en la gala de los Premios Yépes de la Música de la Región de Murcia?

Me siento una persona libre: libre para componer, libre a la hora de cantar como yo quiera –no como me digan– y libre de hacer la música que me dé la gana, sin prejuicios ni ‘puretismos’. El gran logro de este nuevo disco no es más ni menos que hacer las cosas con el corazón.

¿Qué ha significado para ti? ¿Cuáles fueron tus influencias?

Ha supuesto un cambio en mi manera de ver la música. No estar encorsetada en un estilo musical me permite crear. Mis influencias para este disco han sido muchos clásicos como Michael Jackson y Whitney Houston, y actuales como Steffen Morrison y Gregory Porter, entre otros muchos.

Contiene diez temas originales, con colaboraciones de los compositores y pianistas Mike Martín y Pedro Contreras, excepto Judo, que es una composición de Aarön Sáez, de Varry Brava. ¿Cómo fue lo de adoptar este tema? ¿Lo escribió expresamente para ti?

Las bodas tienen estas cosas. Aarön y yo nos conocimos en la boda de Vicente Illescas [guitarrista de Varry Brava] y, tras una larga sobremesa, Juan Tae sacó una guitarra que había por allí escondida y nos pusimos a cantar. Tras escucharme, Aarön se acercó a mí y me dijo que me regalaba un montón de boleros que él mismo había compuesto. A los pocos días me los envió, y decidí hacer el único tema en castellano: Judo. Un tema con una letra excepcional, propia del grandísimo cantautor.

También has contado con las voces de Belter Souls. ¿Qué tal ha sido trabajar con ellos?

Ha sido una de las experiencias más increíbles del mundo. Recuerdo el día que llegué al estudio Arde el Arte, de Raúl de Lara, y vi a cuatro grandes voces gospel cantar mis canciones; lloré y todo. Gracias a Pablo de Torres y a Xiluva Tomás por hacer esos arreglos tan en la onda.

Todo es un viaje de descubrimiento y de poder darse cuenta de cómo todo se conecta. ¿Tienes intención de probar con la música brasileña?

Tengo intención de probar con casi cualquier cosa, no tengo ningún tipo de prejuicio o manía especial. Estoy abierta a cualquier sugerencia que queráis aportar. Siempre y cuando sea música de calidad y hecha con buen gusto, claro. Este año quiero explorar nuevos sonidos para enriquecer aún más el siguiente disco.

En los Premios Fénix, que pudieron verse por la tele, estuve todo el tiempo esperando tu actuación, pero… ¿Alguna vez has celebrado una fiesta donde tu música suena de fondo?

La verdad es que nos enfocaron poco para lo guay que sonaba mi banda, pero entiendo que es un programa de televisión y lo importante son los premiados, por supuesto. Me resultó una experiencia muy divertida que me encantaría repetir. Gracias a todo el equipo que quiso contar con mis canciones para un evento tan importante; fue un honor.

¿Es complicado adaptarse a los nuevos tiempos en la música? ¿Cuál es el mayor desafío?

Yo no me adapto a nada, ni quiero hacerlo. Necesito hacer la música que me apetezca en cada momento. Creo que es la clave del ‘éxito’. ¿De qué sirve un montón de sonidos electrónicos y una cantidad ingente de likes y reproducciones si luego eso no se ve reflejado en la gente que paga por ir a verte a un concierto? De absolutamente nada. Y es una pena que los nuevos artistas crean que por tener más seguidores o más likes son mejores que los demás. Hay que tener los pies en la tierra y trabajar duro. El mayor desafío, sin duda, es poder vivir de mi música.

Lanzaste Time hace casi dos años. ¿Qué querías expresar? ¿Crees que ese mensaje llegó? ¿Qué lo inspiró?

Es un disco muy divertido y emotivo. Quería expresar la libertad que necesitamos sentir de una vez las mujeres. La libertad de ser como queramos, vestirnos como queramos, amar a quien queramos... Y me inspiré, como siempre, en mis propias experiencias personales.

¿En qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Ahora mismo estamos inmersos en la gira Brave Tour, que durará hasta diciembre y con la que visitaremos muchas ciudades nuevas. Y mi proyecto futuro llegará en los próximos años con nuevo disco.

«Mi sueño sería cantar junto a Gregory Porter», me dijiste en una entrevista anterior . Ahora lo vas a tener por aquí...

Lo sé, y no se me va de la cabeza. Iré a verle, por supuesto, porque además también hago la versión del tema L.O.V.E., que él interpreta. A ver si conseguís que llegue mi mensaje y pueda colaborar con él en San Javier...

¿Qué esperar de tu concierto de este domingo en plan ‘café jazz’? ¿Qué interpretarás?

Este domingo, como dice mi amigo y promotor Manuel Praena, vais a vivir, no un concierto cualquiera, sino una experiencia. Vais a vivir un viaje que va desde Harlem, Nueva Orleans y Nueva York hasta Latinoamérica. Un show con seis músicos de mucho nivel en el escenario: Juan Tae (bajo, contrabajo y dirección musical), Fete Clemente (guitarra), Aure Ortega (teclado), Sergio Bernal (batería), Celia Gambín (coros) y una servidora. Además, se han dispuesto varias mesas con su mantel rojo y sus velitas, para crear un ambiente acogedor. Estas entradas están agotadas, pero aún quedan para el aforo ‘general’, para el que quiera bailar y pasarlo genial con nosotros. De momento, será mi único concierto en Murcia, así que recomiendo a quien le guste nuestra música que no desaproveche la oportunidad de acercarse y ver un concierto diferente.