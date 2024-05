'Caída libre': la historia de una mujer inmersa en laberintos vitales

La actriz Belén Rueda estrena hoy en cines Caída libre, un thriller psicológico donde interpreta a una veterana entrenadora de gimnasia rítmica conocida por su carácter autoritario e implacable. Sin embargo, la protagonista de este filme verá cómo su vida personal se desmorona mientras trata de pulir a su discípula más aventajada;algo que, por supuesto, pretende lograr a base de mano dura, con sufrimiento y disciplina (a lo Terence Fletcher en Whiplash).

«Marisol es una mujer que siempre ha estado en lo más alto, hasta que, de repente, el paso del tiempo y los laberintos vitales que este implica se ciernen sobre ella y la convierten en alguien prescindible, tanto para su entorno profesional como para su marido, que se ha enamorado de alguien más joven», señaló la artista durante la presentación oficial de la cinta, el pasado miércoles.

Junto a la actriz madrileña –criada en la vecina provincia de Alicante–, destaca en el reparto la presencia de la gimnasta profesional ucraniana Mariia Netravrovana, que huyó de su país tras estallar la guerra y se presentó al casting sin saber español ni haber tenido contacto previo con la interpretación. «Estar con ella ha sido una experiencia increíble», destacó la protagonista.

Por su parte, la directora, Laura Jou, reconoció que llevaba casi una década desarrollando el proyecto y que todo comenzó mientras trabajaba como coach de actores infantiles y juveniles en Un monstruo viene a verme (2016), de Juan Antonio Bayona. «Comencé a hacer un trabajo de campo sobre mujeres maduras que habían sido abandonadas por sus parejas, y descubrí casos absolutamente terribles», afirmó la realizadora, y añadió: «Recuerdo que Jota y su equipo me dijeron que insistiera, que ahí había algo muy interesante, y cuando decidió producir la película, concediéndome además absoluta libertad para dirigirla, me sentí tremendamente afortunada».

Bayona, productor

Precisamente Bayona, uno de nuestros cineastas más internacionales –y de reciente actualidad tras el éxito de su último filme, La sociedad de la nieve (2023)–, es el productor de esta cinta junto a sus socias Belén Atienza y Sandra Hermida. Además, el barcelonés ya sabe lo que es trabajar con Rueda, que protagonizó otra de sus películas más recordadas: El Orfanato (2007).

En este sentido, Bayona sabe que esta es una apuesta casi segura. Jou ya demostró de lo que es capaz como directora con La vida sense la Sara Amat (2019) y en series como Fácil (2022); además, ha sido su alumna y él ya le produjo su primer corto, No me quites, en 2015, con Laia Costa. Mientras que Rueda no solo es una intérprete sobradamente contrastada, sino que encaja a la perfección con el papel que en este caso se le solicita: el de una mujer ha construido a su alrededor un mundo seguro y metódico en la que ella ha sido el centro absoluto. Cuando todo se desmorona, la inseguridad aparece y se mezcla con decisiones al límite y violentas.