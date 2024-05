Pau from Marc: "Con ‘Sálvese quien pueda’ queríamos reflejar cómo en la actualidad cada uno va a lo suyo"

Pau from Marc es un proyecto ‘do it yoursef’ de autodescubrimiento de dos mentes creativas: Paula Sal y Marco Velasco (productor al mando del estudio El Miradoor, en Alhama), que convergen en torno a una idea que está cambiando y reformándose. Precedidos por Cherry, con su pop psicodélico, presentarán esta noche en La Yesería de Murcia su segundo disco, Run for your life (2024), rebosante de nueva energía y vida, de agitado y espacial indie-rock; una seductora delicia pop lo-fi para la que han construido catedrales de sonido entre olas de armonías vocales lisérgicas que se fusionan entrelazadas sobre guitarras y sintetizadores.

Run for your life es un muestrario de composiciones experimentales oscilando entre nuevas alturas de desolación romántica y grandeza barroca; canciones surrealistas, enérgicas y eufóricas, de desconexión y dislocación, con melancolías pop etéreas y magnéticas, vulnerables e introspectivas. La sensación es que Pau From Marc no seguirán siendo un tesoro escondido por mucho más tiempo... Sálvese quien pueda.

Ante todo, felicidades: Run for your life es fantástico. Habéis alcanzado vuestro mejor momento. ¿Cuál sería la principal diferencia con el anterior?

Son dos discos diferentes. Era nuestra intención no volver a hacer el mismo álbum, afrontar nuevos sonidos y texturas pero conservando la esencia del primero. Seguramente sea un disco más maduro y elaborado. En el primero soltamos de una forma natural todas nuestras inquietudes y no pensamos mucho; nos dejamos llevar, de ahí su frescura. Pero en este teníamos una responsabilidad por superarnos creativamente y personalmente.

¿Qué tipo de disco queríais hacer? Run for your life es sugerente y emocionante. ¿Qué atmósfera buscabais?

Sobre todo, un disco honesto y variado; un álbum que puedas ponerte de principio a fin sin aburrirte y que te haga descubrir un viaje a través de él, que no sea solo un one hit wonder, sino una compilación de canciones. Buscábamos esa sensación de cuando encuentras un disco, te lo escuchas entero y, para cuando te das cuenta, ya le has dado tres o cuatro vueltas.

¿Cómo se compuso? ¿Qué canciones sirvieron de punto de partida? ¿Por qué habéis decidido sacarlo ahora? Han pasado 3 años desde el anterior... ¿Hay canciones que llevaban tiempo en la recámara?

Paradójicamente, la mitad del disco lo compusimos tras la salida de nuestro primer álbum. Canciones como Mountains e Is coming fueron el punto de partida; el resto fueron saliendo poco a poco a lo largo de los siguientes años. Sobre todo porque, a raíz de tocar en directo, notamos la necesidad de tener unas canciones menos íntimas y un poco más directas. Y, sin darnos cuenta, otra vez teníamos alrededor de diez, doce temas para grabar. La única canción que teníamos en la recámara era Love is true, que no salió en el primer disco porque consideramos que aún estaba verde, pero en estos tres años la fuimos trabajando hasta que decidimos que sí, que debía estar en el disco.

Lo comenzamos a grabar a principios de 2023, y prácticamente antes del verano ya lo teníamos terminado, pero dimos un paso atrás y volvimos a grabar partes, voces y arreglos; considerábamos que aún no estaban como queríamos, y eso sumado al trabajo de estudio que llevo con otras bandas hizo que el lanzamiento se retrasara algo más de lo esperado. Sacarlo ahora fue simplemente porque considerábamos que ya estaba terminado; queríamos que nos representara lo máximo posible y que expresara nuestra personalidad y creo que lo hemos conseguido.

Producir, grabar, tener un estudio propio... ¿Todo eso facilita o hace más complejo lo de grabar un disco? Lo digo por las infinitas posibilidades.

A veces se convierte en arma de doble filo. Por un lado, por supuesto que facilita la grabación: tener a tu disposición el estudio sin fechar o agendar y conocer el equipo son todo ventajas. Los problemas vienen por la parte de hacer las cosas por nosotros mismos y ser nuestros propios productores o jueces. Me refiero a saber cuál es el límite o el punto donde situar las canciones, y no meter cosas por meter, sino actuar en consecuencia con lo quieres expresar. Tener ese baremo es a veces difícil.

¿Solo sois vosotros dos y seguís grabándolo todo? ¿Ambos componéis? ¿Lo hacéis cada uno por vuestra cuenta?

El proceso compositivo es bastante colaborativo: suele pasar en casa o en nuestra terraza, pero sí comienza siempre con un riff o una melodía, y desde ese punto empezamos a aportar nuestras ideas, tanto con nuestros instrumentos como con las voces. También hay un tiempo de imaginarnos la parte rítmica y de arreglos. Cuando ya tenemos el boceto, subimos al estudio a probarla: construimos una base y la vamos terminando allí.

¿Hay algún referente claro para Run for your life? ¿Es un disco especialmente reflexivo? ¿De qué va Stars, mi favorita?

No hemos tenido ningún referente claro para hacer este disco, simplemente nos ha influido la música anglosajona, e intentamos trasladar estas influencias al disco. Aunque ahondamos en temas personales y del día a día, no es especialmente reflexivo; sin embargo, Stars sí es una canción más introspectiva: habla sobre las respuestas a preguntas que un día te hiciste, y de lo que pasa cuando uno está perdido y no encuentra lo que busca. Es importante refugiarse en las cosas que te hacen sentir bien. Son temáticas que pueden ser reflexivas, pero que intentamos hacerlas amenas.

Run for your life es también una canción de los Beatles, perteneciente al Rubber Soul (1965). ¿Tiene que ver con la elección del título del disco? Lennon dijo que fue la canción que más odió haber escrito... Y Love is true también muestra ecos de los Beatles... ¿Qué sentido tiene el título?

El título no está influido por la canción de los Beatles. Teníamos claro que el concepto fuese el de ‘sálvese quien pueda’, ya que queríamos llamar la atención sobre cómo, en los tiempos que vivimos, cada uno va a lo suyo, y parece que hay poco tiempo para la humildad y para pensar en los demás. ‘Run for your life’ se acercaba a ese concepto, y nos gustaba su sonoridad. Y aunque el título no hace referencia a The Beatles, sí que estamos muy influenciados por ellos, y en Love is true tratamos de emular un poco la producción para acercarnos lo máximo posible a ese sonido de finales de los sesenta.

El disco suena muy natural y con muchísimo espacio entre los instrumentos. ¿Buscabais este sonido, fue complicado dar con él? ¿Cuál es vuestro método de trabajo en cuanto a la instrumentación? ¿Habéis apostado por cosas nuevas? Hay algunas cosillas de funk, un poco de psicodelia… ¿Cómo elegís el ropaje de cada canción?

Cuando afrontas la grabación de un nuevo disco nunca sabes al cien por cien cómo acabará. Sí que muchas canciones nos las imaginamos prácticamente así, pero otras han mutado, evolucionado y quizá mejorado; es parte de la magia de la música. Porque siempre hay algo que te sorprende: un nuevo arreglo, un nuevo sonido, un corte diferente...

Nuestra forma de trabajar en el estudio es, una vez compuestas las canciones, empezar con la rítmica, grabar baterías y percusiones en modo demo para probar si funciona, y a partir de ahí vamos decidiendo. A veces, incluso, estas baterías de demos nos han gustado mucho y las conservamos para el disco, pero, sea como sea, con la base de la canción y con las rítmicas listas empezamos a añadir guitarras y bajos, seguidamente de las voces, y , por último, los teclados y arreglos. Pero, en general somos muy de hacer probaturas para decidir qué es lo que mejor le queda a cada canción.

KillerHead fue el primer single, con un vídeo que denota vuestra fascinación por los ‘true crimes’: sangre, crímenes, armas de fuego, violencia... ¿Qué motivó su elección?

Por un lado, la elección de KillerHead tiene que ver con que queríamos mostrar una cara diferente de nosotros, más oscura y psicodélica, y pensábamos que este era el tema más rompedor del disco. Fue una decisión arriesgada, pero también queríamos dar un puñetazo sobre la mesa. Por otro lado, queríamos sacar un videoclip con el single, y hablando con nuestro colega Cherry, que lo iba a dirigir, llegamos a la conclusión de que podía ser factible. Lo rodamos en las inmediaciones del estudio y en Sierra Espuña.

El sample de Baby’s on fire, de Brian Eno, una de las mejores canciones de los setenta, aparece en This will now destroy you. ¿Cuál es vuestra conexión? La han versionado desde Marc Almond a Yo La Tengo, pero me da que os ha inspirado la versión de The Creepers, que se hizo popular en plena ruta del bakalao.

La verdad es que no fue de una forma consciente. Es un referente como artista y productor, sobre todo en sus primeros álbumes en solitario. Pero fue cuando terminamos la canción cuando me di cuenta de que la melodía del verso era prácticamente igual a la de Baby’s on fire, cosa que al principio quise cambiar. Pero después pensé que podría ser como un homenaje a este gran tema del genio Brian.

El disco lo cierra Cherry in flames. ¿Ha participado Cherry? ¿Algún mensaje para él?

Sí, totalmente. Cherry es un gran amigo y nos fascina como artista. Queríamos dedicarle una canción, y lo invitamos para que hiciera unos arreglos de teclado. Queríamos agradecerle haber estado siempre ahí para nosotros y ser un poco nuestra brújula para nuestros discos.

Un disco como este, con todo ese sonido cargado, lleno de voces, ¿lo ves factible trasladar, y conseguir transmitir su contenido, a los escenarios? ¿Cómo estáis preparando el directo? Supongo que no estaréis dale que te pego a eso del stage...

Sí, estamos con los ensayos, intentando diseñar un concierto dinámico y sorprendente, bailable. Hemos hecho una selección de temas del primer y el segundo disco y añadido algunos nuevos en pro de hacer un directo menos íntimo y más movido, sobre todo para esta fecha que tenemos en La Yesería. Ahora disponemos de muchos temas, y nos gustaría trabajar los conciertos según donde toquemos.