Un CreaMurcia de récord

El Warm Up del pasado fin de semana marcó un hito en la historia de la música de la Región. Y no tanto porque agotara entradas –unas 52.000 personas se pasearon por la Fica entre viernes y sábado, según la organización–, como porque lo hizo con dos bandas de aquí como reclamos principales: Viva Suecia, con un concierto especial por su décimo aniversario, y Arde Bogotá, con el disco que ha catapultado a los cartageneros a lo más alto del rock mainstream nacional. Así pues, esta sexta edición del festival de Producciones Baltimore fue una demostración de músculo, pero también de ‘escena’: por el recinto ferial de la capital del Segura pasaron Laura Sam, Amore, María Blaya, Hoonine y Perro, que presentaron su esperado nuevo disco; incluso miembros de Second y Rozalén –murciana de adopción– se pasaron por el show de Rafa Val y los suyos. Por cierto: ¿qué más tienen en común estos últimos? Que impulsaron sus carreras por medio del CreaJoven, ahora CreaMurcia.

El popular certamen para artistas emergentes del Ayuntamiento de Murcia, con más de treinta años de historia, fue un punto de inflexión para solistas y bandas que hoy pueden alardear de haber llenado el WiZink Center de Madrid –la Meca de la música nacional–, como la argentina Nathy Peluso y el molinense Second; también para otros como Muerdo o Aarön Sáez, de Varry Brava, cuyo trabajo ha traspasado fronteras. No obstante, la lista es interminable: Raúl Frutos (Crudo Pimento), Alondra Bentley, Carmesí, Road Ramos... Y eso, solo hablando de música, porque este concurso tiene muchas disciplinas (literatura, artes plásticas, audiovisual, etc.) y por él han pasado actores como Carlos Santos, dibujantes como Salva Espín, pintores como Miguel Fructuoso y escritores como Miguel Ángel Hernández.

En definitiva, la buena salud del CreaMurcia es sinónimo de ‘escena’ –y consecuencia de hitos como el del Warm Up–, y por eso es motivo de celebración que, tras el batacazo sufrido por culpa de la pandemia, la participación se haya recuperado (y con creces). Y es que, cerrado el plazo de inscripciones, los jurados del certamen se enfrentan este año a una de las ediciones más numerosas desde su creación en los años noventa, con un total de 106 grupos aspirando a lograr un hueco en las semifinales. Las de la categoría de ‘Otras Tendencias’ tendrán lugar este mismo mes, los días 29, 30 y 31 de mayo en la REM, mientras que las de ‘Pop-Rock’ se celebrará del 1 al 3 de junio en Garaje Beat. Por último, las de ‘Canción de Autor’ están previstas para los primeros días de octubre.

Según fuentes del Ayuntamiento, 37 bandas han cumplido escrupulosamente con los requisitos de esta edición para participar en el apartado de ‘Pop-Rock’, ocho más que para ‘Otras Tendencias’ (29) y tres menos que para ‘Canción de Autor’ (40). Todos ellos –en suma, más de cuatrocientos jóvenes– pasarán en las próximas semanas por los estudios de El Señor Guindilla Records para grabar dos temas; canciones que serán las que valore el jurado para decidir quiénes pasan a la siguiente fase. Es decir, que, en el peor de los casos, un centenar de artistas y grupos lanzarán próximamente nuevos temas, registrados con calidad profesional, lo que puede significar la primera piedra de carreras que, quién sabe, quizá el día de mañana ocupen la zona noble de festivales como el Warm Up, demostrando que lo de la música en Murcia no es flor de un día.