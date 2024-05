Viva Suecia: “Vamos a salir con el motopico encendido desde la primera canción”

Fueron el primer grupo confirmado para este Warm Up, y van a resarcirse de no poder actuar en la pasada edición por el diluvio. Este último año ha sido para Viva Suecia el mejor de su carrera. Disco de oro, ‘sold out’ en Wizink.y San Jordi, viajes a Islandia y México. Un año después de la salida de “El amor de la clase que sea”, álbum exuberante e inusualmente reflexivo que consiguió ser número 1 de ventas en España, la banda murciana se preparó para el final de esta etapa. Y para ello lanzaron una reedición especial de su cuarto álbum de estudio.

Han pasado tantas cosas… En poco más de 10 años Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo han pulverizado logros -consiguieron el premio MIN a “Mejor canción” en 2017 y el premio MTV a “Mejor Artista Español” en 2018, arrebatándoselo a la mismísima Rosalía- hasta alcanzar su actual estatus como una de las bandas más importantes del rock español. Ahora acaban de presentar nuevo single, el rugiente "La Orilla", entre guitarras y metales, una oda a la derrota que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas; una canción (otra más) con vocación de himno a lo The Killers. No solo se mantienen con dignidad, sino que se superan; sus seguidores van a poder comprobarlo en este concierto especial 10º aniversario, una de las grandes actuaciones titulares del festival. En casa, con muchas sorpresas y muchos músicos sobre las tablas. ¡Qué podría ser mejor!

Desde que escribieron “Los Años” como arrastrados por un torbellino, los chicos no han parado de crecer, y el huracán Viva Suecia se vuelve más devastador avanzando hacia una segunda década gloriosa. Qué razón tienen desde Viva Suecia cuando cantan "justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí".

Estos 10 años han pasado vertiginosos.

Vertiginosos y a la vez extrañamente densos. Como si hubieran pasado llenos de cosas en menos tiempo de lo que realmente ha sido. Es una sensación rara cuando pienso en estos 10 años, al menos para mí.

¿Os apuñaláis u os hacéis más extraños?

Yo creo que ninguna de las dos cosas. Después de tantos años, el gran logro de nuestras vidas es la relación que tenemos. Si tengo que elegir entre dejar de hacer música y ver al resto de la banda, me dejo la música; montamos una panadería, no hay problema.

No lleváis una vida muy parecida a la de hace 10 años. Entre otras cosas, habéis dejado vuestros trabajos anteriores.

Sí, pero te das cuenta con el tiempo de que la música no es un fin, es un instrumento para ser feliz, pero podríamos ser felices sin ella también, mantener la relación que tenemos. Se me hace más raro estar sin ver a la banda que sin tocar. Es difícil de entender, porque si lo ves desde fuera… Yo sé que hay muchas bandas que no son amigos, que tienen una relación más estrictamente artística, pero en nuestro caso, la relación que tenemos entre nosotros es muy importante. Ni nos apuñalamos ni nos hacemos más extraños, todo lo contrario.

Hace unos meses celebrabais el primer aniversario de “El amor de la clase que sea”, que os ha traído muchas alegrías, os ha cambiado también la vida.

Sí, porque venía en un momento complicado: es el primer disco después de la pandemia, de toda esa zozobra que pasamos todos, y lo afrontamos de una manera muy diferente. Quizás, paradójicamente, la pandemia que casi nos arruina -si no nos arruinó a la mitad de las bandas de este país-… Teníamos una gira de “El Milagro” a medias, estábamos en uno de los mejores momentos de esta carrera, y decidimos afrontarlo desde el optimismo, el amor, el cariño a la profesión y entre nosotros, y nos trajo este regalo. Dimos un salto cuantitativo, cualitativo, y nos permitió seguir viviendo de esto. Es duro decirlo, pero tomamos muchas decisiones en pandemia, incluido salirnos de Subterfuge, en una situación donde a nivel sobre todo financiero era todo muy complicado, pero creo que tomamos las decisiones adecuadas, y todas con el corazón. Al final nos han dado la razón, fíjate si es importante el disco este.

Os han dado la razón y un disco de oro para un grupo que hace rock, pero también es curioso, pero bastante inesperado, que el fuerte de Viva Suecia no está en la venta física de discos, sino en el streaming.

Dentro del disco de oro hay un gran peso, en nuestro caso, de la venta de vinilos. Sigue habiendo mucha venta de vinilos a pesar de los vientos que corren; sigue habiendo mucho romanticismo. Está la cosa de tener el vinilo como una pieza de coleccionismo, aunque luego (nos pasa a todos en casa) sigamos usando mucho las plataformas digitales, pero es el mayor reconocimiento que podemos tener. Es como que te compren entradas. De hecho, habrá canciones futuras que hagan una reflexión sobre esto. Al final, los premios no son tan importantes como que le cambies la vida a alguien, y las canciones cambian vidas. Entonces un disco de oro no es un premio, es una aritmética de la gente a la que le estás echando un cable de alguna manera. Por eso es el “premio” que más agradecidos hemos recogido, porque reconoce el trabajo a mucha gente, no solo los 4, por supuesto a nuestro equipo, Universal, a toda la gente que rodea el proyecto, Al final es una constatación de que estamos haciendo las cosas bien; más que premios que son bastante más aleatorios y que dependen de otras cosas, que son más políticos en algunos casos.

Viva Suecia. / L.O.

En la reedición del disco ha habido muchas colaboraciones. Luz Casal, Leiva, también Rozalén y Las Migas. ¿Cómo fue compartir canción con Rozalén, qué os une?

Yo creo que nos une lo primero de todo el carácter. Rozalén es una cantante privilegiada, la tía canta como los ángeles. En un Sonorama fuimos Rafa y yo a tocar en un concierto especial que hicieron Los Elefantes, que cada canción iba con una colaboración, y en el transfer del hotel al recinto, coincidimos con ella, y ya sabes que está muy vinculada a la Región de Murcia, y fue entrar en la furgo, y a los 5 minutos, partiéndonos el culo allí los tres, su equipo… Majísima. Luego, después del concierto de Elefantes, que ni tocaba ella ni nosotros ese día, de eso que dices: “Para un día que no tocamos, vamos a disfrutar”, y nos tomamos unos vinos, y días después estábamos hablando de esto: “Es que Rozalén, aparte de lo bien que canta, qué maja. A lo mejor es un poco disparatado, pero se lo podemos decir a ella”. Y las chicas, ella, Valeria y las Migas, que han estado implicadas en esta fase final de “El amor de la clase que sea”, se han volcado con las canciones hasta emocionarnos. Rozalén además pasó un momento personal complicado, y la canción le ayudó de catarsis. Se vino a Barcelona a cantarla… Es una tía muy especial. No solo lo que se ve; por dentro es todavía más espectacular, como persona y como cantante.

“El amor de la clase que sea” os ha dado mucho, pero “La voz del presidente” ha sido determinante, ¿más que el EMA MTV?

Sin duda. Esta canción siempre sale, tiene una extraña actualidad. Es curioso, porque salió fuera de ciclo, no está en un disco. Emocionalmente nos sacó a los cuatro de la pandemia, y nos obligó a tirar p’alante. Fue la primera vez que nos fuimos a Riopar a componer, un lugar que ya se ha convertido en amuleto, y toda la energía que tiene esa canción, por el momento que fue y lo que significó para mucha gente, ha sido un punto de inflexión en los conciertos. Está puesta en un sitio donde es el momento de dejarte la piel, y a partir de ahí ya es todo disfrutar y pasarlo bien.

Ahora habéis sorprendido con ‘’La orilla’’. ¿No es ninguna canción no publicada que ahora recuperáis?

No. No nos quedamos con descartes. Si algo no nos emociona, creemos que no hay que darles vueltas. Tenemos un montón de canciones terminadas en el disco duro que no van a salir, ni les vamos a dar más vueltas, porque creemos que no están a la altura. Esta en concreto la hicimos hace poco , y ha sido la primera que hemos grabado con Paco Salazar; se ha grabado en casa, en MIA Estudio. Estábamos en un momento de mucho viaje, y le dijimos a Paco, uno de los grandes productores de este país, que se viniera a Murcia, que le íbamos a cuidar, “no te preocupes, que el estudio suena genial, no hace falta que te tengas que ir a Madrid o Barcelona”. Teníamos más cositas y decidimos grabar esta, y estamos muy contentos de haberla sacado ahora. Queríamos hacer algo un poquito especial para esta cita del Warm Up, para arrancar temporada de festivales y hacerlo en casa, y ‘’La orilla’’ es la canción que hemos elegido. Hay una gran referencia que son los Killers, por ejemplo, y un día dices: “Es que los Killers son Bruce Sprinsgteen, un poquito más modernos y con pantalones de pitillo y un look más de festival, pero...”, Hemos vuelto a escucharlo, y es que tiene una energía… Es inagotable. Nos trajimos una sección de metales casi sobre la bocina, porque era el último día de grabación. De todas formas, sí es cierto que lo que viene es un poco más guitarrero. En las próximas canciones hay una onda un poquito más rabiosa.

Fuisteis la primera banda confirmada para este Warm Up. ¿Qué sensaciones os provoca participar celebrando vuestro 10º aniversario, anunciado como un concierto único?

Una de las cosas por la que sacamos ‘‘La orilla’’ es porque queríamos arropar este concierto del Warm Up. El año pasado llovió y no pudimos tocar; ya sabes la frustración que supone eso. Que te llueva es una putada, y más en casa, yo me vine con lágrimas... Que llueva en Murcia todo lo que tenga que llover, pero que no llueva este fin de semana. Está todo vendido, y me consta que hay reventa. Yo creo que va a ser un fin de semana legendario para las bandas murcianas, tenemos esa espina clavada y vamos a salir con el motopico encendido desde la primera canción.

¿Cómo os habéis preparado?

Ya hemos hecho varios ‘stages’, hemos hecho montones de ensayos. Mucho trabajo, porque se van a hacer cosas diferentes, ya lo veréis, muchas sorpresas y mucha energía. A mi me gustaba verlo y plantearlo como algo un poco loco, con mucha gente en el escenario, como la gira que hizo C Tangana. Vamos a intentar transmitir ese espíritu, a ver qué tal.

Habéis hecho ya el WiZink y Sant Jordi. ¿Cuál es el próximo objetivo?

Sacar un discazo. Tenemos de momento media docena de cositas bastante avanzadas; también estuvimos en México cacharreando… En fin, hay pasitos nuevos, pero siempre la canción es lo principal de todo el trabajo. Es un reto importante, porque “El amor de la clase que sea” es un disco que, a nivel de escuchas, de público, nos ha metido en otra liga, pero nos ponen los retos.

¿Tenéis previsto parar, o no se puede?

No es una cuestión de estrategia, es que estamos dos meses sin tocar y nos subimos por las paredes. A finales de 2024/2025 vamos a hacer una cosa especial que anunciaremos en breve. No vamos a parar. La gente, que esté tranquila, vamos a seguir sacando música, ir de gira… Pensando en que la gente no se aburra, pensando en cosas nuevas, que sea divertido y apetezca vernos en directo.