La Filmoteca celebra sus veinte años defendiendo una Murcia de cine

La Filmoteca Regional ‘Francisco Rabal’ de Murcia presentó este miércoles su programación para este trimestre (el que comprende de abril a julio). Serán más de 120 títulos los que se proyecten en sus salas en apenas unas cuantas semanas; algunos, varias veces, como Siempre en mi recuerdo, una película de 1962, de Silvio F. Balbuena y Manuel Caño, que pese a gozar de escasa difusión en su momento, pasa por ser la piedra angular de este proyecto.

De hecho, el centro ha hecho un considerable esfuerzo para recuperar, junto a la Filmoteca Española, esta joya olvidada; joya que no solo se rodó en Murcia, sino que lo hizo en plenas Fiestas de Primavera, lo que la convierte en un testimonio documental único. Ya el mes pasado se inauguró una muestra fotográfica en la calle Almudena que contenía imágenes del rodaje del filme, pero no será hasta este sábado cuando tenga lugar su reestreno, el primero de los cuatro pases gratuitos programados para celebrar una feliz efeméride.

Y es que el 27 de abril de 2004 –con lo que ese día se cumplirán veinte años– se inauguró, con un fraternal abrazo entre Asunción Balaguer y Margarita Lozano, la Filmoteca Regional de Murcia. Así pues, será esta una jornada de celebración que estará protagonizada por otra mujer, la actriz Mary Paz Pondal, protagonista de Siempre en mi recuerdo, que ejercerá de madrina en este especial aniversario que tendrá continuidad al día siguiente, con la segunda y tercera proyección de la cita de Balbuena y Caño. La del sábado está prevista para las 19.30 horas, mientras que las del domingo están programadas para las 18.00 y 20.30 horas.

La cuarta sesión tendrá lugar el 4 de mayo, en colaboración con la Film Commission. Ese día, bajo el lema ‘Región de Murcia, plató de cine’, se exhibirán tanto Siempre en mi recuerdo como La chispa de la vida, La vida sigue igual, Éxtasis, La pandilla y Adú; títulos que refuerzan la campaña que ha emprendido la Consejería de Cultura para demostrar que esta es una tierra más que propicia para acoger grandes rodajes. De hecho, su titular, Carmen Conesa, estuvo presente, junto con el director del centro, Ángel Cruz, en la presentación de un programa mucho más extenso que «satisfará tanto a los más cinéfilos como a cualquier persona curiosa. Una propuesta diversa que abarca distintas disciplinas artísticas y sensibilidades; un reflejo de lo que el propio séptimo arte es».

Más cine

Porque, además de ‘Región de Murcia, plató de cine’, también es novedad el ciclo ‘Cine y videojuegos’, con la proyección de los largometrajes Tron, Días extraños, Existenz, Holy Motors y Resident evil: La venganza. Asimismo, y por primera vez, todas las sesiones del ciclo ‘Filmo en familia’ (los sábados a las 17:30 horas) contarán con adaptaciones sensoriales para que personas en el espectro autista o con hipersensibilidad visual o auditiva puedan disfrutar del cine. «Seguimos trabajando para favorecer el acceso a la cultura a todas las personas –apuntó Conesa–. Queremos seguir proporcionando vivir la magia del cine al conjunto de la sociedad, hacer sentir emociones y disfrutar de la cultura, como ya lo han hecho más de millón y medio de espectadores que han pasado por la Filmoteca regional en sus veinte años de andadura».

También destacan otros ciclos como ‘Early Hitccock’, con los diez títulos que filmó Alfred Hitchcock en Inglaterra en los años treinta, antes de saltar a Hollywood; ‘Universo Aki Kaurismaki’, con toda la filmografía del director finlandés más importante de la historia; ‘1971: El año en el que Hollywood fue independiente’; ‘El blues de la periferia’, y ‘100 años de cine turco’. Asimismo, cabe resaltar el apartado ‘Cine, registro vivo de nuestra memoria’, con la proyección de cinco películas recientemente restauradas, junto con el documental de Inés Toharia, en el que se aborda la necesidad y desafíos de la preservación fílmica.

Además, el Warm Up volverá a hacerse hueco en la cartelera de la Filmoteca Regional con las proyecciones de Esto no es un documental, La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, Brunch of Kunst, Nomadland, Eterna y Morente y Barcelona. Y, siguiendo su estela, el Animal Sound ha programado en Esta ambición desmedida y Underground kids.

Otros ciclos que continúan su andadura son ‘ES cine español’, con películas de producción nacional; ‘Si te la perdiste…’, con largometrajes recientes pero con escaso bagaje en las pantallas comerciales, y tres nuevas proyecciones de ‘Pantalla en danza’. Además, continúan las colaboraciones con las Mujeres Cineastas, Amnistía Internacional y la muestra LGTBIQ+. Por último, se retoma el ciclo ‘Aquel verano de…’, en el que se invita a distintos usuarios vinculados con la cultura y la Filmoteca a presentar películas que les influyeron.

La programación se puede consultar en www.filmotecamurcia.es.