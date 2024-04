La mejor banda tributo a Metallica pasa por la sala Gamma

El pasado 25 de Julio se cumplían 40 años de la publicación del primer disco de Metallica, el histórico Kill ‘em All (en un principio se iba a titular Metal Up Your Ass), del que a día de hoy se contabilizan más de 3 millones de copias. Para celebrarlo, la banda barcelonesa Seek 'em All ofrece un potente concierto de tributo a Metallica donde interpretan, fieles a la esencia, formación, imagen y sonido del grupo, todas las canciones del disco que hizo explotar el ‘thrash’ iniciando el mito en el que se convirtió la banda y cambiando la historia del ‘metal’ para siempre. En el show -sin olvidarse de los discos más recientes- además se ha trabajado la escenografía, incluidos juegos de luces y humo.

Seek 'em All nacieron en 2010, y desde entonces no han parado de ofrecer conciertos por salas y festivales de toda España (Rock Fest Bcn, Farmer Fest, Resurrection Fest…). Se les considera la banda española de tributo a Metálica por excelencia.

Sábado 20. Sala Gamma, Murcia. 22.00 horas 12.59 euros