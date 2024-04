Felix Rossy y su Sexteto internacional, en el Jazzazza

Consolidado como uno de los valores más destacados de la escena jazzística contemporánea, el trompetista catalán Félix Rossy está inmerso en una extensa gira que le trae a Jazzazza con repertorio propio. Le acompaña su sexteto más internacional, donde destaca especialmente la presencia del saxo tenor neoyorquino Ben Solomon.

Hijo del baterista, pianista y vibrafonista Jordi Rossy, Felix empezó a tocar la trompeta desde muy jovencito. Ha colaborado con muchos artistas a nivel nacional e internacional, y ha grabado dos discos: Looking at the Surroundings (Underpool, 2020) y Elena mágica (Underpool, 2022). Gran parte de su carrera ha colaborado con el legendario pianista Brad Mehldau,de cuyo trío formó parte durante años.

El extraordinario saxofonista Ben Solomon, formado en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, tiene una trayectoria impecable. Acompañó durante varios años a Wallace Roney, lo que le dio la oportunidad de tocar junto a otros grandes como Buster Williams, Lenny White, Patrice Rushen, Gary Bartz o Ron Carter.

El trombonista Tomeu Garcías completa la sección de vientos del sexteto, que también cuenta con el virtuosismo del pianista cubano Miguel Ángel “Wiwi” y del contrabajista Ben Tiberio. Redondea la formación el baterista Andreu Pitarch, premiado como mejor instrumentista en el Festival Internacional de Jazz de Getxo, en 2021.

Esta conjunción de jóvenes talentos deja claro que el futuro del jazz está en buenas manos, ya que se trata de un combo aventurero, misterioso, con un sonido distintivo y fresco. Interpretarán temas originales de todos ellos, así como conocidos standards de compositores como Tom Jobim o Wayne Shorter.

Sábado 20 de abril. Jazzazza, Algezares. 2.00 horas. 16 euros