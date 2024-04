Soge Culebra: "Este disco me ayudó a abrirme más puertas y, personalmente, a despojarme de muchas cosas"

En No Pienso Llamar, último adelanto de su álbum Storm, Soge Culebra se unió a Quevedo y Garabatto. Con todos los focos puestos sobre su figura, el cantante murciano de Guadalupe ha dado vida a un disco versátil con el que se postula como nuevo 'rookie' del año en la escena urbana española.

Storm muestra diferentes facetas de Soge Culebra (Gabriel Gómez), un artista con las ideas claras que, por medio del imaginario de la tormenta, narra retos personales y situaciones cotidianas a las que cualquiera puede enfrentarse. Con un total de 10 singles en solitario, además de las colaboraciones con Quevedo, Micro TDH y Saiko, Soge explora diferentes territorios musicales, consciente de que para crecer necesita arriesgar y sacar lo mejor de su singular voz.

Soge Culebra supera los 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Cinco años atrás, publicaba su primer álbum, Mar de cristal, y ahora llega con una apuesta musical completamente diferente. Storm combina géneros musicales muy distintos aunque encajan con naturalidad, y dan sentido a un disco conceptual que cuenta con el mix de diferentes productores: Garabatto, Livinlargeinvenus, Castamarket, Tunvao, Chriskingbeats, Plsbrah, Explizit y Arguello. Este nuevo álbum viene acompañado de una gira que arrancó en enero y trae a Soge este viernes a su tierra, lo que brinda la ocasión de charlar nuevamente con él.

La gira de Storm comenzó a finales de enero. ¿Qué tal está transcurriendo?

La gira... Supercontento. Independientemente de las personas que estén viniendo, me parece muchísimo más importante la calidez de las propias personas que vienen, y es muchísima. Me lo estoy pasando increíble, porque se desviven igual que yo en los shows.

¿Cómo es Storm, qué contiene y a qué suena? ¿Qué has querido transmitir?

Es un álbum muy reivindicativo personalmente para mí, ya que acontece un antes y un después a nivel personal y musical. Yo antes hacía un género de música muy distinto a lo que es Storm. Este disco me ayudó a abrirme más puertas y, personalmente, a despojarme de muchas cosas para atraer otras nuevas hacia mí, y por eso le tengo tanto aprecio.

En cuanto a la producción y grabación del disco, ¿dónde se ha forjado y quién ha participado?¿Qué papel juegan los invitados?

La producción y grabación del disco se ha ido haciendo en bastantes sitios, sobre todo en mi casa en Murcia, donde grabamos la primera idea de No pienso llamar, Ángeles de Charlie, Airbag etc., y en Warner Music también hicimos algunas grabaciones. El productor madre de todo el proyecto es Garabatto, porque todo pasa por su mano, mixmasters, todo es suyo. Y entre las canciones que no produce Garabatto están Livinlargeinvenus, Castamarket, Tunvao, Chriskingbeats, Plsbrah, Explizit y Arguello. Todos son increíbles, y hemos sido capaces de sacar temas. Y Luego están los artistas invitados: Saiko, Quevedo y Micro TDH, que me gustan mucho individualmente , y que colaboren en mi álbum significa mucho para mí.

En Storm se aprecian diferentes facetas de Soge Culebra. ¿Buscabas el eclecticismo o ha salido así casualmente?

No buscaba nada. Simplemente hice el álbum desde un principio pensando en que no quería cerrarme en un género, no quería hacer algo específicamente, sino contar un concepto: la reivindicación personal, el saber vivir dentro de la tormenta y salir de ella. No necesitaba hacer un mestizaje de géneros, simplemente lo que fue surgiendo, y así quedó.

No pienso llamar une a Soge Culebra con Quevedo y Garabatto. ¿Cómo viviste esa grabación? ¿Qué significó para ti?

No pienso llamar surgió aproximadamente en 2021 con Garabatto. Hicimos la idea en Murcia; estaba quedando un tema muy especial, y ambos lo sabíamos. Con el tiempo fuimos trabajándolo y enseñándolo a artistas que nos decían que la canción era increíble, y al poco se quiso sumar Quevedo; él mismo dijo de sumarse a la canción, y nosotros aceptamos porque nos gusta un montón lo que hace, y así surgió todo, muy orgánico.

¿Cantautor o rapero? ¿Lo tuyo cómo se llama? ¿Urban music? ¿La autenticidad es tu gran reclamo?

Ni cantautor ni ‘cantarrapero’. Yo me consideraría un cantamañanas [ríe], porque no hago un género específico musical; cada día que me meto al estudio, hago lo que más me viene en gana. Y no tengo ninguna etiqueta a la hora de ponerme a hacer una canción, no voy a pararme a pensar si soy rapero o cantautor. Para mí todo viene agarrado de la mano de la música, o sea que soy músico.

¿Este álbum te ha ayudado a ser más tú? ¿Ya no eres el Soge Culebra de antes?

Yo siempre he sido Soge Culebra. Nunca ha habido un Soge Culebra distinto a otro. Simplemente en lo musical ha habido una evolución a mejor, porque se cuidan muchísimo mejor las letras, la producción, la entidad sonora, y lo que ha habido es un ‘blow up’ a mejor, pero no existe un Soge Culebra de antes como tal, o sea Soge Culebra siempre irá evolucionando. Posiblemente esta pregunta la responda exactamente igual dentro de cuatro años.

¿Entra en tus planes de futuro salir fuera?

Sí, sobre todo expandir mi música en otros territorios que a la gente le motive también, y abarcar más público, que todo siga creciendo, y luchar porque mi música llegue a todos los oídos posibles, a todos los corazones posibles.

Viernes 12 de abril. Sala REM, Murcia. 22.15 horas. 20 euros