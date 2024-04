"El teatro también debe tener espacio en las mesillas"

Los dramaturgos Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio han reivindicado «que los textos dramáticos tengan un espacio en las mesillas», porque «el teatro también se lee» y puede ser una eficaz manera de introducir a los jóvenes en la literatura, ya que son textos cortos basados en diálogos que pueden leerse de manera ágil y amena.

Los autores mantendrán el próximo jueves 11 en Cartagena un encuentro con jóvenes lectores de su obra Música para Hitler, una de las tres finalistas del Premio Mandarache de fomento de la lectura.

El texto compite con la novela Supersaurio, de Meryem El Mehdati, y el cómic La guerra de los mundos, de Santiago García y Javier Olivares, y serán sus jóvenes lectores, unos 4.600, los que formarán el jurado que elija la obra ganadora a finales de abril, de ahí que les haga especial ilusión este premio por el hecho de poner a disposición de tantas personas un texto dramático, un género que es menos habitual leer.

«Recibir el premio sería la guinda del pastel, pero a mí me gusta más el pastel que la guinda; me gusta más que mucha gente haya leído la obra que el premio», ha subrayado García Serrano, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2018 y ganadora, entre otros galardones, de un Goya al mejor guión en 1994 por Todos los hombres sois iguales, dirigida por Manuel Gómez Pereira, así como del Premio de Teatro Lope de Vega en 2013 por Shakespeare nunca estuvo aquí, otra obra escrita junto a Rubio.

Música para Hitler narra un episodio de la vida del músico catalán Pau Casals, quien fue requerido para ofrecer un concierto al dictador alemán, a lo que se negó a pesar del riesgo que suponía para su vida.

"A mí me gusta más el pastel que la guinda; me gusta más que mucha gente haya leído la obra que el premio" Yolanda García Serrano

Rubio, también Premio Andalucía de la Crítica en 2014 por la obra teatral Seré breve, entre otros, conoció esta historia durante la realización de un guión sobre el músico para la televisión catalana y quiso darle un papel protagonista al suceso: «Casals era un hombre comprometido con la paz. Me gusta recuperar personajes a los que la trituradora del tiempo engulle y no les permite tener en la historia el lugar que se merecen»,reflexiona.

En su opinión, «los principios no están de moda» y no es habitual que las personas se manejen «con ese código ético, ese concepto de moralidad» que tuvo el músico, que no quiso traicionar sus principios a pesar de que se enfrentaba a la muerte por ello, destaca.

García Serrano subraya también «la hazaña con mayúsculas» que supone en circunstancias como una guerra seguir los propios principios: «Me pregunto si yo también habría dicho no a los nazis. Es muy fácil opinar desde fuera, pero a él le daba igual que lo mataran. Cuando un personaje es superior a ti, no puedes no escribir sobre él».

También Rubio se pregunta cómo habría actuado de estar en la piel del músico: «En esta sociedad en la que vivimos ahora, donde la moral no ocupa un gran espacio, somos muy prácticos y pensamos que somos víctimas y no podemos manejar nuestro destino. La lección que da Casals al decir no en circunstancias tan adversas es un dato a rescatar, una preciosa lección».

Y, por desgracia, reflexiona García Serrano, la guerra sigue siendo un tema de actualidad con conflictos como los de Ucrania o Gaza: «La situación actual es de escalofrío. Estamos solo contemplando una realidad a la que no podemos ser ajenos, hay que tomar decisiones».

En la misma línea, Rubio insiste en que es necesario hacer «una llamada al despertar, porque la historia se repite» y «la guerra es una de las cosas más de moda siempre a lo largo la historia de la humanidad» en la que «lo terrible es el poder desmedido, estar en manos de locos».

"Quería recuperar un personaje al que la trituradora del tiempo engulle y no ocupa el lugar de la historia que merece" Juan Carlos Rubio

«Creo que la mayoría de seres humanos somos buenas personas, pero es que los pocos malos mandan mucho», apoya García Serrano, que advierte: «A mí lo que me gusta es aprender, no mandar».

Trabajar a cuatro manos

Los autores, que se conocieron hace ya más de tres décadas, cuando coincidieron como guionistas en la popular serie de televisión Farmacia de guardia, han puesto también de relieve su complicidad y su buena sintonía al escribir juntos, algo que es habitual en cine y televisión, aunque no tanto en teatro o literatura.

Para García Serrano, trabajar a cuatro manos es como «escalar una montaña y que alguien te vaya cogiendo de la mano», porque cuando encuentras «un buen compañero de viaje», todo lo que él aporta «suma a lo tuyo, es como estar en un curso, disfrutando del aprendizaje».

«Juan Carlos es un hombre brillante, ilumina. Somos muy amigos desde hace muchos años y puede cuestionar las cosas que le digo y yo también las que me dice él: eso es lo que nos hace crecer», señala.

Rubio tiene una opinión similar: «Nos respetamos mucho, colaboramos de manera generosa, no entramos en competencia. No hay problemas, no hay egos a la hora de trabajar. Siempre ha sido y es un proceso muy enriquecedor en el que nos lo pasamos muy bien. Pero para eso hay que encontrar a la persona perfecta».