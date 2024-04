La pasión de Notre Dame

No es la primera vez que la imagen de Cristo es testigo del último adiós de un alma perdida que no consigue encontrar el camino hacia su salvación. Quizás su propio sufrimiento al ser crucificado sirva de extraño consuelo para aquel que en ese momento se siente desamparado o será tal vez su rostro sereno, a pesar de la dureza de su propia lucha, el lugar donde encontrar esa paz que no llega. En ese momento de soledad, su presencia es el único alivio para el moribundo que sufre la vida, porque sí, cuando cuerpo y mente andan en direcciones opuestas es posible estar vivo y muerto a la vez, y en ese punto el vacío se hace tan poderoso que nada tiene ya sentido. Una última confesión a modo de disculpa, la mirada pidiendo su perdón y, de repente, la luz se va, llega el silencio y todo acaba.

El 11 de febrero de 1931, una mujer alta y esbelta, elegantemente vestida de negro, entró en la Catedral de Notre Dame de París justo cuando la misa había terminado y quedaban muy pocos fieles en su interior. No se podía ver su rostro, llevaba un velo largo que protegía su identidad. El párroco la observó pararse frente al imponente Cristo crucificado de bronce, aquel que en el siglo XIX regaló Napoleón III, lo miraba como buscando una respuesta mientras, arrodillada en un reclinatorio parecía rezar. Acto seguido, sacó una pistola del bolso, se la acercó al pecho y disparó sin más. Nadie supo en ese momento que aquella mujer era la escritora María Antonieta Rivas Mercado, uno de los espíritus más avanzados de la sociedad mexicana cuya vida fue un deambular de la alegría a la tristeza entre fuertes periodos de depresión.

El estruendo del disparo puso en aviso al párroco, quien, al descubrir lo sucedido, se apresuró a vaciar el templo para comenzar la preparación de su reconsagración. Resulta extraño la atracción histórica que este lugar tiene para los suicidas, en la década de 1990 llegaron a registrarse hasta tres y cuatro sucesos por año; el último fue en 2013.

Imagen de Notre Dame entre 1890 y 1900. / L.O.

Fuera de cualquier intención de juicio, hay vidas tan intensas y complejas que son difíciles de comprender. Seguramente sea imposible conocer hasta tal punto la intimidad de aquello que movió los actos de la joven María Antonieta Rivas Mercado, a pesar de existir unos diarios que cuentan con todo detalle el devenir de su vida. No creo que, en general, estemos preparados para poder sentir del mismo modo la tristeza, la soledad, la desesperación, la angustia que ella sintió; cuando la vida te duele a cada segundo no hay palabras que consigan explicar ese sentimiento.

La muerte de su padre Antonio Rivas Mercado, arquitecto de reconocido prestigio, hizo que por primera vez sufriera las consecuencias de la soledad, y aunque encontró en la escritura un lugar de cierto alivio, este consuelo no era suficiente y siempre lo buscó, con muy poca suerte, en el amor. Era, como ella misma escribió, «un alma que se consume sin dar calor».

De su corto matrimonio con el americano Albert Blair, que termina en un divorcio tenso por la custodia de su hijo, al fracaso de una pasión casi obsesiva por el pintor Manuel Rodríguez Lozano, quien admiraba su inteligencia pero era homosexual, hasta conocer al político José Vasconcelos, al que no solo pagó parte de su campaña política, sino que además actuó de ávida cronista de la misma, e incluso como su asistente.

Tuvo la suerte de poder crecer en un ambiente que le permitió un desarrollo intelectual completo, no habitual para una mujer. Arte, música, danza, literatura, fueron parte de su día a día, de ahí su apoyo a esa evolución intelectual del país que tanto se estaba reclamando. Tras la revolución, la idea de reconstrucción era una necesidad y la cultura se posicionó como una de sus armas más potentes para conseguirlo. Consciente de esta tarea, María Antonieta Rivas usó la fortuna heredada de su padre para ayudar a crear una nación moderna y vanguardista, no solo actuó como mecenas del grupo de artistas conocido como Los Contemporáneos sino que impulsó la creación del Teatro Ulises y fundó la Orquesta Sinfónica, además de actuar como editora de varios libros. Tenía la fuerte convicción de que la cultura era la única solución de la mujer.

Tras la derrota de Vasconcelos huyeron a París, pero sin dinero ni recursos, y en un país extraño, el futuro se presentaba oscuro para la pareja. Vasconcelos temía por su vida tras perder las elecciones, estaba ausente, tratando de asimilar lo sucedido. Por su parte: Antonieta también tenía miedo, el hecho de haberse llevado a su hijo en plena batalla por la custodia la convertía en una secuestradora.

Cristo de bronce de Notre Dame. / L.O.

En ese ambiente de angustia y desconcierto, y con la depresión siempre acechando, el amor era lo único a lo que podía agarrarse, pero cuando le dijo al político: «Debo saber si me necesitas», su respuesta no fue la esperada: «Ningún alma necesita de otra, nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que de Dios. Cada uno tiene su destino ligado solo con el Creador». Las palabras son tan peligrosas y poderosas que a veces pueden llegar a destruir la vida de aquellos que no están preparados para escucharlas. Fue en ese momento que tomó la decisión de morir tras escribir: «No me necesita».

En un acto de último amor dejó todo resuelto para que su hijo regresara de vuelta a México con su padre, e incluso preparó una coartada para que José Vasconcelos no pudiera ser implicado de ninguna manera en el suceso, ya que era su arma la que ella llevaba en las manos. Todo sucedió como había preparado y la policía resolvió el asunto como «una perturbación mental momentánea, ocasionada por dificultades matrimoniales». Tras pasar el tiempo y sin que nadie reclamara los derechos de su tumba, en 1936 sus restos pasaron a una fosa común.

Para muchos es desconocido que en la Catedral de Notre Dame se conservan tres reliquias de Cristo: la Corona de espinas, un fragmento de la Cruz y uno de los Clavos. También que en su interior hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe con una réplica de la gran señora mexicana que el gobierno del país regaló como una especie de disculpa por lo acontecido con Antonieta Rivas Mercado. Allí, en el mismo lugar donde ella se despidió del mundo, la imagen de esta virgen mexicana queda como tenue recuerdo de su vida. Su obra cayó en el olvido en el mismo instante que el gatillo se deslizó entre sus dedos. Los demás… siguieron con sus respectivas vidas.