Jean-Paul Gaultier trae su 'Fashion Freak Show' a España: "Es la historia de mi vida""

El diseñador francés Jean-Paul Gaultier ha querido llevar la teatralidad de los desfiles de moda y la historia de su vida al escenario con 'Fashion Freak Show', un espectáculo atrevido, desenfadado, lleno de ritmo y surrealistas vestidos donde pone en valor la diversidad y la diferencia. "Es la historia de mi vida y un canto a la diversidad", ha declarado en la presentación del espectáculo.

"Abarca desde mi descubrimiento de la moda a través de la película de los años 40, 'Fabala', centrada en el mundo de la alta costura. Fue verlo y decir: yo quiero hacer eso", ha recordado Gaultier que lo estrenó en 2019. Desde entonces el 'show' ha recorrido grandes ciudades como París, Londres y Milán. Desde que empezó a hacer sus pinitos en la dirección de escena ocupándose de orquestar sus propios desfiles donde él se ocupaba de todo, desde elegir a las modelos, a la música y la puesta en escena, descubrió que disfrutaba con esa parte más teatral de la moda. De allí a construir un gran show no ha sido difícil. "Creando este espectáculo he disfrutado como cuando de niño dibujaba", ha señalado.

El 'show' de Gaultier, un loco cabaré autobiográfico. / EPC

"Siempre me ha encantado el lado teatral de la moda. Pero en mis desfiles no buscaba la misma modelo, quería gente diferente, que cada una representara un personaje diferente. Me interesaba mostrar diferentes tipos de mujer. No buscaba un único tipo de físico. Me gustaba no tener modelos al uso, sino gente con carácter, en las antípodas de la uniformidad. La moda es un código que habla de la sociedad. ¿Por qué hay más mujeres que llevan pantalones aquí hoy que hombres con falda? Porque ellas siempre van un paso por delante".

Del corsé de Madonna a los monstruos del bisturí

El espectáculo es un sueño que le ha permitido unir dos mundos que ama: el teatro y la moda. Lo creó tras jubilarse de la moda como una necesidad de explorar más su vertiente teatral y creativa. "La moda es mi vida y esto es otra manera de hacer moda y de enseñarla a través de mi historia", confiesa.

El título del espectáculo da las claves de lo que verá el público. Por un lago hay moda, porque hay un centenar de vestidos llenos de referencias a las piezas más icónicas del modisto, como el corsé rosa de Madonna. Por otro hay un lado freak o monstruoso y mucho 'show'. "¿Qué es un monstruo? Todos podemos serlo para alguien o llevar uno dentro. Lo monstruoso también es bello. Todo es relativo. Nos han educado en el bien y el mal, enseñado a diferenciar entre lo bello y lo feo. Estamos llenos de prejuicios. Hay que ampliar la mirada, ir más allá de los códigos establecidos. Brindo por la diferencia porque es algo bello. Hay que asumirla y sublimarla, ponerla en valor, hay que enorgullecerse de ella".

El 'show' de Gaultier recala en el Club Coliseum. / EPC

A la hora de valorar la moda actual, Gaultier valora la mayor libertad que ve sobre todo en los jóvenes. "Antes en el vestuario clásico se marcaba más la diferencia de género. Las americanas de hombre llevaban un bolsillo para llevar la cartera y la de las mujeres no. ¿Dónde estaba la igualdad? ¿Acaso no podía pagar ella?". Los tiempos han cambiado, "ahora la mujer es mucho más fuerte y está más aceptada", comenta el modisto, cuya primera colección masculina se llamó 'Hombre objeto'.

Gaultier, un visionario de la moda, aplaude la moda más fluida que hoy se lleva, algo con lo que él ya experimentó a principios de los ños 90 con un colección llamada 'Guardarropa para dos'. "Era ropa que podía ser usada tanto por un hombre como por una mujer. Podía ir al extremo en algunos modelos", recordó. "Desde entonces ha habido una evolución. Los jóvenes de hoy se sienten menos limitados a la hora de vestir, tienen más libertad para expresarse a través de la ropa. Mucho más que hace 20 años porque hay menos condicionamientos a nivel social y en el trabajo".

Un homenaje a Almodóvar, Bowie y Luc Besson

Y dando una lección de moda, destacó que el jean continua siendo la pieza unisex por excelencia: "sin diferencia en el corte". Además es una prenda que "cuanto más vieja, más maravillosa es, igual que las arrugas". Hablando de arrugas, no parece que Gaultier haya pasado por el bisturí como otras de sus amigas. Los excesos de la cirugía estética es uno de los temas que aparecen en 'Fashion Freak Show', así como el impacto de las redes sociales. "Quiero que la gente salga feliz del espectáculo, cantando, bailando y riendo después de haber pasado una gran noche".

El show incluye una veintena de números con música de diferentes estilos donde suenan desde 'Time Wrap', el tema estrella de ', Rocky Horror Picture Show', 'I want your sex' de George Michael y 'Fashion' de David Bowie. Músicas que han marcado su vida e pequeños homenajes a cineastas como Pedro Almodóvar y Luc Besson, a cantantes como Madonna y Kylie Minogue y coreógrafos y bailarines como Régine Chopinot y Angelin Prejlocaj.