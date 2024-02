Silvia Navarro presentará en la Plaza de la Cruz sus nuevas colecciones

Murcia Pasarela Mediterránea se ha propuesto convertirse en un referente del sector en la Región; una Región que adolece (o adolecía) de grandes eventos relacionados con la moda. Porque su séptima edición, que tendrá lugar el fin de semana del 18 y 19 de mayo en el Cuartel de Artillería, demuestra lo asentada que está esta iniciativa, y nombres como el de la modista local Silvia Navarro evidencian el nivel que ha alcanzado con el paso de los años, aunando talento emergente y firmas consolidadas como la de la murciana, que cuenta con siete boutiques en las principales arterias comerciales de Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante, Valencia y, por supuesto, en la capital del Segura, en la Maestro Alonso.

Navarro será protagonista de la jornada del domingo 19, aunque no por mostrar sus colecciones (al menos no en vivo). La joven diseñadora, de tan solo 36 años, ofrecerá una ponencia vinculada a su desempeño profesional a la que podrán asistir de manera libre –sin previa retirada de invitación– todos aquellos que estén interesados en el mundo de la moda, en general, y en su producción, en particular. Sin embargo, la participación de la murciana –que pasa por ser una figura destacada en el campo de confección de vestidos de fiesta, ceremonia y boda– no se limitará al campo de lo teórico; cierto es que ese fin de semana serán otros los que muestren sus propuestas, pero ella ofrecerá este mismo viernes un ‘aperitivo’ que sabe a primer plato.

Porque este próximo día 1 de marzo, a partir de las 18.30 horas, Silvia Navarro presentará en casa y por primera vez ante el gran público sus nuevas colecciones, Dolce y Duende, destinadas a invitadas y ceremonia. Lo hará con un desfile titulado En flor y que contará con música en directo pero que, sobre todo, tendrá lugar en un espacio emblemático de la ciudad como es la Plaza de la Cruz, junto a la ‘Puerta de las Cadenas’ de la Catedral en la que desemboca la céntrica calle Trapería. Será la primera vez que se celebre allí un evento de este tipo.

En cuanto a las piezas que mostrará en exclusiva la diseñadora murciana, desde su estudio explican que Dolce es «la primera línea de fiesta de una firma de moda del panorama nacional destinada especialmente a mamás de comunión o de bautizo», mientras que Duende, que alude «esa gracia que nos hace especiales», es una colección «repleta de colorido y con vestidos majestuosos que otorgan a la mujer el protagonismo que merece». En palabras de la propia Silvia Navarro, «con esta colección ensalzamos una forma de ser, actuar y comportarnos ante la vida con mucho arte y salero, porque así somos nosotras», señala. «Son vestidos con alma –añade–, creados para resaltar la esencia que tiene el sentimiento, lo que se transmite, lo que importa de verdad. Reivindicamos la actitud y la alegría».

Dos de las piezas de la serie 'Dolce', de Silvia Navarro. / L. O.

Varios modelos de novia, donde la murciana despunta con «propuestas de infinita belleza y muy visuales a nivel estético» cerrarán el desfile, que centra el foco sobre una de nuestras creadoras más internacionales y que, tal y como señalan desde el Ayuntamiento, «destaca por su amor por los detalles exclusivos y su apuesta por la artesanía, dado que todas sus creaciones se elaboran empleando técnicas de confección similares a la alta costura y la sastrería tradicional y son confeccionadas en España, en sus talleres propios». De hecho, en la actualidad dirige a un equipo de más de cuarenta personas que está, aseguran, en fase de expansión.

El 18 y 19 de mayo

El desfile y el programa de esta séptima edición de Murcia Pasarela Mediterránea se presentaron este martes en la Sala de Recepciones del Moneo, el edificio anexo al Ayuntamiento de Murcia. Al acto acudió la propia Silvia Navarro, así como el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y, por supuesto, las directores del evento, Natalia Torres Martínez y Marta Abellán Amorós, que detallaron los actos previstos también para ese fin de semana del 18 y 19 de mayo. En concreto, el sábado se cederá el protagonismo en el Cuartel de Artillería a diseñadores emergentes murcianos, con un desfile «muy original» diseñado por un equipo profesional de estilismo, peluquería y maquillaje y fotografía formado por Andrés Trendy, Andy Sánchez y José Méndez, aunque también habrá espacio para una pequeña muestra de artesanía de la Región y un market con productos de los diseñadores participantes y otras firmas.

El domingo 19 también se podrán visitar los stands anteriormente mencionados y se podrá disfrutar de la conferencia de Silvia Navarro, que pondrá el punto final a esta edición, muy celebrada por el edil de Cultura e Identidad. «Eventos como este hacen que Murcia goce de una actividad cultural amplia, diversa y de calidad; es un paso más en la estrategia ‘Murcia, un río de Cultura’, por la que queremos que nuestra ciudad sea una ciudad vibrante, llena de vida y de actividad cultural, que albergue propuestas para todo tipo de públicos buscando siempre la máxima excelencia. Sin duda, solo queda invitar a todos los murcianos y murcianas a que participen en estas actividades que buscan poner en valor el talento murciano en el mundo de la moda», declaraba Avilés, que indicó que el 2 de mayo habrá otro desfile en el Centro de Artesanía de la Región.