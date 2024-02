El ‘murciano’ que fue «más» que Da Vinci

Desde el pasado lunes se celebra en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia un ciclo de conferencias dedicado a Jerónimo de Ayanz (1553-1613), un noble navarro que fue procurador y regidor en estas tierras y que, pese a yacer en la Catedral, parece olvidado. Pero no es por su desempeño político por lo que el escritor Santiago Delgado –también coordinador del programa anteriormente citado– considera casi como una aberración histórica el escaso recuerdo que se guarda de Ayanz, sino porque, además, «fue uno de los grandes científicos europeos de su tiempo, si no el mejor».

Delgado (Murcia, 1949), catedrático de Literatura, doctor en Letras y académico de la Real Academia Alfonso X ‘El Sabio’, se ha convertido en una suerte de biógrafo no oficial de los grandes héroes de la historia de la Región. Ya ha dedicado libros a Salzillo, a Floridablanca y a Echegaray, y ahora le ha llegado el turno a este navarro de alta cuna, hijo de Catalina de Beaumont y Carlos de Ayanz, héroe de San Quintín. El texto, «novelado y ficticio» –como se apresura a aclarar su autor–, narra en primera persona, como crónicas o recuerdos, las hazañas del protagonista, todo un ‘hombre del Renacimiento’: héroe de guerra, gran político y gestor, portentoso atleta e incluso destacado en la pintura, tal y como dejó escrito Francisco Pacheco, el maestro y suegro de Velázquez. Pero desde el título de esta publicación se advierte de cuál es realmente el interés de su autor: 'Ayanz, el inventor' (Real Academia Alfonso X ‘El Sabio’, 2024).

Se presentará el miércoles a las 19.30 horas en la clausura del ciclo, en un acto en el que intervendrán Luis Fernando del Rivero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y académico honorario de la Real Academia de Historia, y el propio Santiago Delgado, que más allá de dar a conocer la figura de Ayanz entre los murcianos, se ha propuesto un objetivo algo más tangible: «A mí lo que realmente me gustaría es invitar a los canónigos y al Ayuntamiento a colocar una placa en el muro del atrio de la Catedral, el que da a la Plaza de la Cruz; una placa que diga que ahí está enterrado Jerónimo de Ayanz, insisto: el mejor hombre de ciencias de Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII».

«Nadie supo valorar su talento como ingeniero, y es una pena, porque la Revolución Industrial podría haber sido en España en el XVI, y no en Inglaterra en el XIX»

De hecho, la Fundación Cajamurcia, en su afán por promocionar su programa de conferencias sobre él, ha definido a Ayanz como «el Leonardo Da Vinci español», aunque a Delgado no le apasiona la comparativa..., más bien, al contrario. «Es una frase que odio –afirma tajante–, pero es un Caballo de Troya. Como Da Vinci sí cuenta con la fama científica, vamos a ver si así podemos colarle a él a rebufo. Pero ya lo dijo el otro día en su ponencia Nicolás García Tapia, catedrático de Mecánica de Fluidos en la Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid: esa suerte de sobrenombre que le hemos puesto engloria a Da Vinci, y no al revés, porque Ayanz, más bien, le mejora».

Las de Delgado son palabras mayores, pero se explica: «Da Vinci era un dibujador de ideas, pero no llevó ninguna de ellas a la práctica. Nuestro Ayanz, en cambio, veía un problema y trataba de darle solución». De hecho, su nuevo ‘biógrafo’ cifra en cuarenta y nueve el número de patentes reconocidas a su nombre, y entre sus inventos se citan balanzas de precisión, molinos eólicos, el primer traje de buzo que podía permanecer indefinidamente bajo el agua sin descomponerse, un primitivo submarino y hasta un aire acondicionado que funcionaba, claro, sin electricidad. «Yo diría que su mayor gloria fue descubrir la fuerza del vapor de agua (así fue como hizo funcionar varios de sus prototipos), pero qué hubiera sido de él si hubiera tenido electricidad... ¡Hubiera hecho virguerías científicas!», señala el escritor.

«Pero nadie supo valorar su talento como ingeniero –lamenta Delgado–, y es una pena, porque la Revolución Industrial podría haber sido en España en el siglo XVI, y no en Inglaterra en el XIX». Porque, aunque no la enunciara, el murciano asegura que Ayanz, en sus diferentes proyectos, «respetó uno por uno los principios de la termodinámica», punto de origen de aquel proceso de profunda transformación de la mecánica (y de lo tecnológico, económico y social) que cambió el curso de la historia y nos hizo abandonar el mundo rural. Pero es que Ayanz era «un adelantado a su tiempo», y lo era en todos los sentidos: «Hasta escribe un manifiesto liberal en el que habla de la libertad de empresa, de dejar que el comercio circule... ¡Y te recuerdo que estamos hablando del siglo XVI!, que no veremos nada parecido hasta después de Napoleón».

Retrato imaginado de Jerónimo de Ayanz a cargo de la artista Araceli Reverte. / L.O.

Sin embargo, ni Ayanz ni España tuvieron suerte, en opinión de Delgado: «No tuvimos reyes eficaces. Los Borbones se negaron a continuar cualquier avance de los Austrias y se perdió una oportunidad de oro». Y, para más inri, la figura de este superdotado noble navarro tuvo que enfrentarse a dos males: «A la falta de continuidad familiar, pues sus cuatro hijos murieron sin poder continuar la saga, y a esa especie de ‘leyenda negra’ que nos ha hecho creer a todos que durante los siglos XVI, XVII y XVIII lo único que ocurrió en este país fue la Inquisición, y eso es mentira. Ahí están para demostrarlo Blasco de Garay, Juan de Herrera y el propio Jerónimo de Ayanz, entre otros». Además, lo de olvidar a nuestros héroes es «un pecado muy español», señala Santiago Delgado.

Y es que Ayanz no solo ha sido olvidado aquí, también en su tierra. «En Pamplona le han puesto su nombre a un edificio de la Universidad y en Valladolid, donde probó algunos de sus inventos –como el traje de buzo, que testó en el Pisuerga–, también hacen alguna cosa, pero no demasiado...», señala. Por suerte, el ya citado Nicolás García Tapia escribió hace unos años un libro sobre él que fue el que puso al murciano sobre la pista de este enigmático navarro, formado en la Escuela de Pajes de Felipe II. «Este es un término que puede confundir, ya que igual entendemos por ‘paje’ a un ser delicado, con corte de cabello a navaja y que toca el laúd, pero no: eran servidores del rey, y se formaban en el antiguo Alcázar de Madrid, el que se quemó en 1735. Allí estudió matemáticas, griego, latín, humanidades... Era la mejor universidad de su tiempo, sin exageración», cuenta el catedrático de la capital del Segura.

Sin embargo, la figura de Ayanz –en especial su condición de científico– tuvo que lidiar con otra pesada carga: la de ser un héroe de guerra. «Sus glorias en el campo de batalla fueron máximas; solo cuatro o cinco soldados en Flandes o Italia pueden rivalizar con él en valor. Además, medía casi dos metros y su complexión era proporcionada, a lo que hay que sumar episodios épicos como aquel que le tuvo ‘muerto’ durante seis días tras recibir un flechazo o lanzazo en el costado que él mismo se cosió», narra Delgado sobre un capítulo de la vida de Ayanz que Lope de Vega reflejaría, tiempo después, en su comedia 'Lo que pasa en una tarde' (1617), refiriéndose a él como «el nuevo Alcides». La cuestión es que leyendas como aquella opacaron sus otras habilidades.

No obstante, fue tras volver de Flandes cuando, ya restablecido, y a través de un tío suyo –que era secretario de la Inquisición en Murcia–, llega a estas tierras. «Era comendador de Calatrava, un premio que le otorgó el rey por su coraje y valentía, pero llegó aquí con la intención de sentar la cabeza, casarse y tener hijos», cuenta Delgado, que subraya cómo a su muerte pidió expresamente ser enterrado en la ciudad regada por el Segura. «Tenemos esa suerte –añade–, y deberíamos ser conscientes de ello». Por eso ha coordinado este ciclo de conferencias, por eso ha escrito este libro y por eso pide una humilde placa en la Plaza de la Cruz.