El festival de música folk y popular de la Región de Murcia Folkfest celebra su cuarta edición los días 3 y 4 de febrero en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, con un cartel encabezado por el asturiano Rodrigo Cuevas, y del que también forman parte Samperio, Manu Sequera, Urbàlia Rurana y Malvariche. Además, habrá mesas redondas y talleres.

Con su gira La Romería, Rodrigo Cuevas traspasa géneros y lo que se le ponga por delante; está arrasando. Icono de la vanguardia musical asturiana -y nacional-, lanzó su nuevo álbum, Manual de Romería (producido por Eduardo Cabra -ganador de varios Latin Gramys con los legendarios Calle 13-), repitiendo el éxito de crítica y público que logró con Manual de Cortejo (2019).

Manual de Romería es uno de los discos del año para muchos medios de referencia, como Rockdelux, que lo considera el mejor disco nacional de 2023; un ejercicio de fusión, códigos e innovación que ha hecho merecedor del Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023 a Rodrigo Cuevas, respetuoso de la tradición ya no solo asturiana, sino atlántica, para cuidarla y llevarla a otro nivel honrando sus raíces y mirando curioso al futuro con el lenguaje del presente.

El Premio a las Músicas Actuales lo otorga el ministerio de cultura y destaca sobre todo tu compromiso con la diversidad. ¿Cómo te pilló la concesión del premio?

En casa, haciendo maletas para irme de viaje. Un poco liado con tanta llamada aquel día, que fue una locura. Andaba yo como pollo sin cabeza por casa, pero muy contento.

Este premio lo han conseguido también antes Silvia Pérez Cruz, Mary Rozalén, Mala Rodríguez, Christina Rosenvinge… ¿Cómo encaja ahí tu nombre?

Fíjate que el año pasado fue a Silvia Pérez Cruz y este año a mí. Está muy bien que los premios de Músicas Actuales ahora mismo se los estén llevando gente que trabaja mucho con la tradición, con la música antigua, que estamos muy conectados con lo que se hacía hace 80, 100 años. Me parece bastante renovador todo eso de la cultura popular en España. Otra vez la parte tradicional está ocupando puestos muy protagonistas. Me encanta.

Parece que el folklore, lo tradicional, ha pasado de considerarse rancio a ser lo más cool, a estar de moda… ¿Qué está cambiando? ¿Nos acercamos al folklore desde un punto de vista más desprejuiciado quizás?

Yo creo que sí, estamos acercándonos al folklore con menos miedo, y al final con una relación mucho más de cercanía, de respeto y de admiración, que desde el miedo, que era muchas veces desde donde se acercaba la gente.

¿Cuándo te atrapó el folklore? Recuerdo haber leído que tocabas la tuba en el metro. ¿Cuándo dijiste "esto es lo mío"?

No lo tengo claro, fue poco a poco. Sí hubo varios momentos de epifanía, un taller de pandereta al que fui de alumno para mí fue muy revelador, y luego el haberme ido a Galicia y haber conocido a gente que se dedicaba a tocar, a cantar, fue muy importante también.

¿A quién? ¿Mercedes Peón o gente así?

Mis vecinas de allí donde vivía en Galicia. A Mercedes ya la conocía, pero para mí la epifanía fue conocer a gente que no se dedica a ello digamos en los escenarios.

Rockdelux anunció hace unos días que considera Manual de Romería mejor disco nacional de 2023. ¿Te ha supuesto algún vuelco que una revista tan exquisita, tan cool, se haya fijado en tu disco?

Fíjate, Rockdelux. Tendría que pasar a llamarse 'Folkdelux'. Sí, está muy presente, y es llamativo que no está solamente en su circuito de folklore, y está ocupando lugares de protagonismo.

Has trabajado con productores de renombre, como Raúl Refree para Manual de cortejo, pero Manual de romería has querido producirlo junto al portorriqueño Eduardo Cabra, alias Visitante, miembro de Calle 13. ¿Cómo contactasteis?

A través de una persona que teníamos en común le propuse hacernos una videollamada, contarle lo que quería hacer con él. Le envié el anterior disco, y en aquella videollamada ya dijo: "Sí, sí, esto vamos p’alante con ello". Qué maravilla.

Y te lo trajiste a Asturias.

Sí, estuvimos viajando por Asturias, León, Zamora… Fue muy divertido.

¿Ha habido cambios significativos en cuanto al sonido de Manual de cortejo? Parece que has ido de lo experimental a lo más popular.

Es que la romería es muy popular. El cortejo es más íntimo, personal. La romería la compartes con los demás, tienes que hablar en unos códigos compartidos, y así lo quise reflejar en el sonido.

En las romerías también hay cortejo, ¿no?

Hombre, el cortejo está siempre en todo.

¿Qué has incorporado a Manual de romería como algo nuevo?

Mucho baile. Quería que hubiera mucho baile, pero sobre todo incorporé la composición; hay muchas letras mías, muchas canciones completamente mías, y aunque suenen a tradicional y tengan los códigos de escritura de la música popular, son mías, y era algo que tenía muchas ganas de hacer: escribir mucho.

Romería la coescribes con Guille Galván de Vetusta Morla, que te llamaron para el inicio de gira de Cable a tierra.

Sí, se vino unos días también a Asturias y estuvimos trabajando en las letras. Yo estaba muy inseguro y tenía ganas de que alguien me ayudara, y apareció él como por arte de magia.

¿Te ha influido Víctor Manuel (que por cierto tiene también una Romería de finales de los 60)?

Sí, claro, es una de las personas que cito en una de las canciones. Víctor Manuel con su Romería es una de las referencias que tengo dentro del disco.

Ahora que se ha abierto el debate sobre las lenguas de España, parece importante para ti usar el asturiano en gran parte del disco.

Muchísima, porque al final es la lengua en la que pensaban y pensamos y hablamos mucha gente en Asturias y en León. Es muy importante que la utilicemos porque está muy desprestigiada, en una situación crítica, porque no hay un reconocimiento formal o decente por parte de las instituciones. La política lingüística en Asturias es del pleistoceno, y está acabando con una lengua milenaria.

Cómo ye?! habla de Piloña, de sus lugares, sus gentes, con un ritmo muy atractivo, por cierto. ¿Con la tradición puedes jugar sin límites?

Yo creo que sí, no hay límites éticos para jugar con la tradición. Más bien son estéticos. Para mí, siempre que funcione a nivel estético, está bien jugar con la tradición. Otra cosa es hacer una cosa fea, pero si lo haces guapo…

¿Cómo te inspiras?

En mucha gente que canta muy bien, que tiene mucho gusto para cantar, buen gusto para contar las cosas, hablar, recitar… Luego del paisaje del lugar donde vivo, que es excepcional, y me gusta intentar coger no solo lo que se dice de forma tradicional, sino la forma en que se dice. Todas esas vueltas, esos recursos literarios orales que tiene la gente mayor, me gusta muchísimo cómo lo utilizan. Yo tengo un trabajo muy grande de intentar interiorizarlos, hacerlos míos.

En una entrevista decías que las personas y las causas que están en los márgenes tienden a apoyarse. ¿Cantas también al movimiento queer, la defensa del asturiano, del gallego, del ecologismo…?

Sí, le canto a todo eso.

Y todo el mundo tiene clara tu función como 'performer'. Te encanta el escenario. ¿Se pueden disociar música y performance?

No. Todo lo que propone todo el mundo sobre el escenario es una performance, hasta el que no propone nada. Es como que todo es político en la vida. Hasta el que pretende hacer algo neutral o no mojarse políticamente también es una opción política, y el intentar pasar por la vida sin chocar con nada. Yo creo que también en el escenario eso es una propuesta performativa, lo que pasa es que está como en el canon, parece que no existe, porque cuando algo lo normalizas no lo ves, pero para mí también es una propuesta escénica el subirse de pantalón vaquero y camiseta al escenario. Cómo no lo va a ser. Es una propuesta muy clara de decir: "Renuncio a salirme del canon o a proponer algo diferente; quiero que te fijes en la música solamente". Todo es una propuesta, y todo es performativo una vez que te subes a un escenario o que captas la atención de los que están a tu alrededor, una vez que estás en un corro o eres el protagonista en cierto momento de una reunión; ahí siempre hay performance.

¿Hablas mucho con tu diseñador?

Bastante, sí.

¿Qué modelos de referencia te gustan más para salir a un escenario?

Yo le digo ahora que estoy setentero, con pantalones de campana, lentejuelas… Disco 70. Le doy toda esa inspiración, y él me devuelve un montón de propuestas ya dibujadas.

Volviendo a tu disco, has traído a artistas de lugares muy lejanos de tu tierra, como Córcega o Puerto Rico. ¿Qué labor y valor pueden aportar otras culturas a la cultura local?

Las culturas locales siempre fueron muy abiertas y fáciles de absorber otras influencias. La gente tenía un sentido práctico de las cosas; en cuanto entraba una melodía nueva, un toque, un instrumento nuevo, a la gente siempre le llamaba mucho la atención y siempre lo quiso incorporar, porque así era lo que le distinguía entre los demás. Las culturas pequeñas y populares siempre es fácil que se entiendan entre ellas.

En el alto de la sierra la canta Josefa Diebra Faúndez, de la zona sanabresa, y también voces asturianas. ¿Has podido ir a grabar a los pueblos? ¿Cómo das con esas personas?

Me ayudaron dos folcloristas muy importantes: David Omaya y Don Guti, de León y Zamora respectivamente. David me ayuda a contactar con Nieves, y Guti me ayudó a contactar con Evelio y con Josefa. Yo allí no conozco a gente tan mayor que siga cantando, y ellos me ayudaron y me abrieron las puertas, y me llevaron a conocer junto con Eduardo Cabra a estas personas, que fueron una muy buena referencia. El sentido de que estén en el disco es dar a la gente la referencia de dónde vienen las cosas, y que entiendan que está muy bien que hagamos cosas en el escenario, pero lo importante es que sigamos cantando en casa, que sigamos transmitiendo oralmente, sin un afán artístico de escenario, digamos.

Es una forma también de preservar las tradiciones culturales y folklóricas, supongo. ¿En España se cuida bien, se da valor a la cultura que crece y se crea aquí? El premio de las Músicas Actuales puede actuar en ese sentido.

Sí, ojalá. Claro, yo creo que ese premio es un poco reconocimiento a todo esto, es como algo colectivo, de reconocimiento a alguien que canta en lenguas minorizadas, que se preocupa por escuchar el archivo, por saber de dónde son las fuentes.

¿Qué ha supuesto para ti? Tiene una dotación económica de 30.000 euros.

El premio lo doné, porque tengo un proyecto que se llama La Benéfica, y estamos muy faltos de dinero siempre. Yo sentía que el premio no era solo para mí, sino para el colectivo. Todo lo que saco de la canción popular lo obtengo de gente que me lo enseña, como Josefa, Nieves y Mariluz, y al final siempre tengo el conflicto de estar en plan activista aprovechándome de algo que no es mío, sino de todos, y el proyecto de La Benéfica es una forma de limpiar mi conciencia y devolver al pueblo lo que me da.

¿Qué papel puede jugar La Benéfica en arraigar, en hacer partícipe a la gente que viene por temporadas?

Bastante. Muchas veces la gente viene a veranear, a pasar unos días, no acaba de conocer del todo la cultura del lugar y se queda un poco al margen; no porque quieran ellos, sino que no les da tiempo, no encuentran por dónde empezar, no saben cómo, tienen miedo a meter la pata, porque muchas veces los locales somos muy tajantes, y nos 'sobreofendemos' cuando alguien mete la pata sobre ciertas cosas de la cultura local; somos poco condescendientes. Creo que puntos de encuentro así, en los que la cultura local tenga un protagonismo, pero que estén abiertos a todo tipo de gente, son necesarios.

Preocupa la despoblación. ¿Qué haría falta para que la gente volviera a los pueblos? ¿Qué te parecen iniciativas como Leturalma, que promueve tu amiga Rozalén para luchar contra la despoblación?

Está muy bien que hagamos cosas en los pueblos, que están faltos de actividad. Nosotros también tenemos un festival en el pueblo, pero sinceramente no creo que esto combata la despoblación: un festival hecho en verano un fin de semana puede ayudar a que la gente conozca más la zona, pero el verano ya está masificadísimo en todos los sitios, y se necesitan cosas como más de fondo, no picos de afluencia de personas. Creo que los festivales, sobre todo cuando los vamos haciendo grandes, no dejan poso en los lugares , muchas veces incluso al contrario, quedan un poco arrasados. Habría que transformar esos festivales, que pueden ser un buen punto de inicio, en cosas más de fondo, que se esté currando durante todo el año, que sean pensando en la gente del lugar más que en que venga gente de fuera, porque yo creo que antes de que se haga una transfusión hay que cerrar la herida. Hay que poner el foco en que la gente no se quiera ir.

"Creo que los festivales, sobre todo cuando los vamos haciendo grandes, no dejan poso en los lugares , muchas veces incluso al contrario"

¿Cómo haces para que la gente no se quiera ir cuando no hay servicios ni carreteras asfaltadas?

Fíjate, el pueblo en el que yo vivo, la carretera se abrió en el 78, y la luz debió llegar más o menos por ese año, y el agua; sin embargo, había mucha más población que ahora, que tenemos luz eléctrica, internet, agua caliente…, y los pueblos se siguen vaciando. Evidentemente, las infraestructuras hay que mejorarlas siempre que se pueda, pero no es algo que funcione contra la despoblación; ahí estamos errando también el tiro. Es más de formas de vida, de qué ambiciones le metemos a nuestra gente joven, en qué buscamos la felicidad... Es más una cosa de filosofía de vida a nivel colectivo, de qué estilo de vida se promueve. La gente que se quedó en los pueblos fue mirada como ‘pobres, no tienen otra cosa que hacer’, el cobarde que no se atreve a buscar otra vida. Ese desdén hacia los pueblos hace mucho más daño que tener un par de baches en la carretera.

"El desdén hacia los pueblos hace mucho más daño que tener un par de baches en la carretera"

Todo esto acentúa el problema, pero vuelve el 'menosprecio de corte y alabanza de aldea': huir de las ciudades hacia el entorno natural, como propugnaba Thoreau (y otros muchos).

Sí, la gente tiene que darse cuenta del privilegio de vivir en un entorno natural, que es el lugar natural para el ser humano. Estar en un pueblo es mucho más natural para el ser humano que la ciudad, y crear un poco una autoestima colectiva, una sensación de privilegio, y no de “en cuanto pueda me voy, porque soy un pringao si me quedo aquí a vivir”.

Tienes cierta fama de posicionarte mucho en las redes sociales sobre temas de actualidad, sin tapujos. ¿Cómo ha afectado a tu trabajo?

Nunca se sabe si te viene bien o mal. Las personas tenemos que aprender que hay gente que opina diferente y punto, y no la hace peor ni mejor, y ni mucho menos censurable. Deberíamos acostumbrarnos a que nuestros artistas tengan una opinión, porque son personas. Hay gente que valora más al que la calla que al que la dice con educación y naturalidad. Tenemos un problema como sociedad cuando preferimos al que calla porque no molesta que al que se expone debatiendo, que puede ser mucho más enriquecedor.

¿Has pagado las consecuencias?

Sí, yo qué sé, por ejemplo el ayuntamiento de Xixón ya me dijo que no me iba a programar por defender la oficialidad del asturiano, fíjate tú hasta qué punto molesta una opinión. Que te censuren por defender la oficialidad del asturiano es como que te censuren por defender el voto para las mujeres. No por ejercerlo de una forma violenta, sino simplemente por defender la posibilidad de que haya una oficialidad para el asturiano.

"Que te censuren por defender la oficialidad del asturiano es como que te censuren por defender el voto para las mujeres"

¿Y cómo lo llevas con los puristas de la tradición?

Los puristas de la tradición son como el coco. Todo el mundo les tiene miedo, pero nadie sabe quiénes son, y nunca aparecen. Aunque no te duermas nunca viene el coco.

¿Tu romería podría parecerse a una ‘rave’ como la que hace poco tuvimos por Murcia?

Ay, es verdad, que tuvisteis la macrorrave este año. La tradición también utilizaba el baile como forma de expresión colectiva, de liberación de toda la asfixia de la sociedad a través del baile, del movimiento, del cuerpo. Es muy liberador el cuerpo. Cuando no sabes cómo decir las cosas o no puedes decirlas, si hay una asfixia que te oprime y no sabes de dónde viene ni cómo canalizarla, el baile extenuante es una forma de liberarte de todo eso, al menos durante un tiempo. Es como la pesa de una olla a presión; como si la abrieras un poquitín.