Aunque ya llevan un tiempo buscando su sonido y un hueco en esta fértil escena murciana, Bazar Asia -Carlos, Manrique, Sergio y Andrés- poco a poco van asentándose, con canciones potentes que van desde el punk al rock alternativo y los sonidos garajeros, inspiradas por Queens of the Stone Age, Wolfmother, The Black Keys o Red Fang. Buscan “realizar un viaje de introspección, conectar con nuestras emociones, y devolver toda esa energía en forma de canciones”, que en directo condensan “en un espectáculo sólido, eléctrico y con un sonido totalmente arrollador”.

Con su single Mátame llamaron la atención, y desde entonces han ido publicando singles como El peligro del vicio, una reflexión pop punk cuasi filosófica de Ignatius Farray (de quien toman prestado el título) sobre la adicción, el nihilismo y la búsqueda desesperada de emociones fuertes que les produjo Anto Planes (Martina Efedra). Estrenan ahora Dispara producido por Raúl De Lara, que les consolida como revelación local de la temporada. Sábado, 3 de febrero. La Yesería, Murcia. 21.30 horas. 5/6 euros