Sencillamente impresionante. Así fue el reencuentro de Tarque y la Asociación del Riff con la afición. En la Sala Mamba! no cabía un alfiler para asistir a la presentación de Vol. 2 (2023), la última alucinación del cantante de M-Clan, ahora a título personal, con el volumen a diez. La apoteosis hecha música. No hay otra forma de describir lo que, en una noche en la que todo se sabe rodado, ofrecieron Tarque –un tipo carismático y entrañable, con una de las mejores voces de rock de todos los tiempos– y su fogosa banda, una de las más poderosas que se pueden reunir hoy día en el panorama del rock; un trío básico con ganas de hacer ruido, sin pelos en la lengua, encabezada por Carlos Raya (guitarra), con Coki Giménez (batería) e Iván González, ‘Chapo’ (bajo), los mismos que participaron en la grabación del disco. Tan real como todo lo que había sobre el escenario.

"Tarque rinde culto a una música casi desterrada. La tendencia es casi la contraria: a suavizar el sonido. Él lo endurece"

Un auténtico animal de escenario es Tarque, mensajero, como Al Green (los vimos juntos en un concierto en el Auditorio hace unos años), que propaga la fe en el rock, pero también rinde culto a una música casi desterrada. La tendencia es casi la contraria: a suavizar el sonido. Tarque lo endurece. Se advierte desde el primer instante; hasta ha cambiado su elegante chaqueta y su camisa de lunares por una chupa motera negra con tachuelas a lo Motörhead. Su furia de juventud, su compromiso, permanecen intactos. Tarque es un centauro del desierto, sigue igual de vacilón, es el Paul Newman del rock, y cumple de sobra con su papel de tipo curtido en mil movidas como una estrella de carne y hueso, y ya se sabe que lo suyo con el rock and roll es genético; pura sangre. Resultó fascinante comprobar que disfruta como un chaval rockeando con la Asociación del Riff, y que retiene todo su poder sin mella alguna. Estoy seguro de que no fui el único que se quedó boquiabierto ante tal despliegue de energía cruzada, creando una sensación de unión que solo puede ocurrir en un concierto de rock.

Rock hecho de corazón, respaldado por una banda de calidad suprema, músicos que respiran rock and roll por los cuatro costados, donde todos los elementos brillaban individual y colectivamente en términos de talento. El batería Coky –en una tarima para que se le viera más– estuvo soberbio: se marcó un bolo con las baquetas antológico. Tarque ofreció gentilmente a los músicos sus propios lugares solistas en el set. Chapo, además de con su rítmico bajo, apoyaba con magníficos coros, y Carlos Raya no solo no replicaba la interpretación de Tarque de forma rutinaria, sino que también agregaba emoción y sentimiento en sus riffs para capturar la esencia misma de las canciones, lo que ciertamente fue muy admirable. Los solos aquí aparecieron con la longitud correcta para entretener y comprometer, combinando riffs de rock setentero clásico con hard rock y algo de blues.

Tarque y la Asociación del Riff se encomendaron a una puesta en escena más contundente y directa, ajustando los desarrollos libérrimos para no perder punch (tarea que realiza de forma sobresaliente Carlos Raya, un crack total), pero dejando espacio para puntuales salidas por la tangente, en la estela de esas ceremonias rockeras que buscan la comunión con el público, que come de su mano, en las que la guitarra y la formidable sección rítmica de Chapo y Coky elevaban al grupo por encima de nuestras cabezas en un increíble juego de tensión y distensión.

Una dosis de rock salvaje

Desde la intro se intuía lo que iba a suceder: una buena dosis de rock salvaje. Tarque y su banda comenzaron la descarga desplegando toda la artillería. El show arrancó con la caústica Bombas en son de paz, un cañonazo de rock setentero; enlazaron con Heartbreaker, de su primer disco, y Escapa del amor, de filiación AC/DC: tres certeros misiles rockeros con los que consiguieron la rendición incondicional del público. El personal ya había caído rendido.

"Una noche fantástica con una de las mejores actuaciones vocales que se hayan presenciado en mucho tiempo, por impacto, virulencia, actitud y respuesta"

Tarque es uno de los pocos vocalistas de rock cuya voz es más fuerte ahora que en cualquier otro momento del pasado; se mueve como pez en el agua donde siempre se ha movido: el sonido AC/DC, de guitarras fuertes, de hard rock, con esa idea de trío, de hacer una cosa muy cruda. Este fue un concierto de riffs crudos y secos, muy en la línea de grandes bandas clásicas como AC/DC, Led Zeppelin ¡o los mismísimos Beatles!, de quienes hicieron una excelente y satánica versión de Helter Skelter que les quedó de fábula. No tanto resultó la lectura en onda Joe Cocker del Jealous Guy de Lennon, que pese a mostrar a Tarque algo tocado de voz, resolvieron eficazmente, sin postureos. Mayoritariamente cayeron temas rotundos del segundo álbum, que era el que venían a presentar, como Credo, el blues-rock de Mar de whisky, o esa versión de Maldigo, una canción de Willy Dixon que hizo propia Cactus, Piel de toro (donde Raya lució una Les Paul Flying V de Barón Rojo), o Flores de acantilado, envuelta en psicodelia, que dedicó a su compañero Ricardo Ruipérez, asomado en el lateral del escenario. Por cierto, de M-Clan recuperó una potente Calle sin luz, degustada con inusitado placer por el público; de su primero hicieron Juicio final o El diablo me acompañará, anunciada por Tarque con un: «Vamos a morir todos». Cerraron con otra canción del primer disco en solitario, Ahora y en la hora: «¿Qué pasará cuando se apague el motor?», reza el estribillo, exhibiendo músculo, testosterona, pero por encima desgajando intensa sensibilidad.

Después de un breve descanso, la banda regresó al escenario con un puñetazo de hard-rock en la cara, He vuelto para veros arder, de sonido más apabullante incluso que la versión de estudio. El trueno sacudió la sala cuando tocaron Donde nace el rock and roll, un fantástico colofón y una declaración de principios, donde, amén de referencias a los ‘LedZep’, Tarque incluyó algunos pasajes de beat boss, rememorando su pasado en el hip-hop. El rock había vuelto a la ciudad. En pocas palabras, una noche fantástica que rinde un respetuoso homenaje a los estándares del pasado, con una de las mejores actuaciones vocales que se hayan presenciado en mucho tiempo, por impacto, virulencia, actitud y respuesta de público; un ejercicio de introspección personal que se recomienda no dejar pasar si gustas de recias guitarras y enjundiosas tonadas de rock clásico, cuyas propiedades conservan el principio activo. En eso consiste la cosa, y todo funcionó a las mil maravillas. En definitiva, un concierto de los que hacen afición.