El Piezas & Jayder, dos de los componentes más activos del colectivo Murcia Finest, recuperan esta noche en la Sala REM de Murcia un concierto que debió celebrarse el pasado mes de octubre. Será una noche de lo más completa en la que habrá sesiones por parte de los DJ’s Sombra, Pepe Lee y el propio Jayder, y que continuará con una batalla de freestylers murcianos cuyo propósito será concienciar a los presentes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Y, como fin de fiesta, el concierto del rapero de Espinardo, estrella de la escena hip-hop española y destacado influencer, que actuará escoltado por su productor de confianza y con la colaboración especial del MC galés J Higgz.

El Piezas, afincado en Sabadell, pertenece a la más recordada generación de las batallas freestyle de Red Bull, pero supo dejar de lado un espectáculo del que era el mayor referente de habla hispana para centrarse en hacer música. Ahora cuenta con una solida trayectoria como rapero y tiene un papel muy destacado como creador de contenido relacionado con la cultura hip-hop; de ahí que el festival de cine y medio ambiente Distopía llamara a su puerta para hablarle a sus seguidores de reciclaje y de la importancia de cuidar nuestro entorno. Tres meses después, y tras suspenderse aquella actuación por causas de fuerza mayor, por fin podrá cumplir con su promesa.

¿Habíais participado antes en un evento similar a este, un festival de cine distópico ? ¿Qué os parece?

Es la primera vez, y me parece una gran iniciativa, ya que mezcla algo que me apasiona como el cine, con algo que me preocupa y debería preocupar a todo el mundo, como es el medio ambiente. Ojalá sirva para concienciar y haya muchas ediciones.

¿Adaptareis el repertorio?

Nuestro repertorio músical es muy amplio. Al final son 21 años haciendo música, y 19 de la mano de Jayder. Mas que adaptar el repertorio para un evento en concreto, lo que tratamos de hacer es renovar el setlist cada cierto tiempo para no caer en la monotonía.

¿Teméis la involución general que parece estamos viviendo?

En cuanto a temas como el racismo, el machismo, la homofobia, la violencia de genero, etc., lo que sentimos es, más que miedo, pena. Cualquiera que lleve en este mundo un rato conoce la bajeza del ser humano, pero que discursos e ideologías que creíamos extintas hace lustros hoy estén más presentes que nunca habla muy mal de nosotros como especie. Pero, temor, nunca; implicación y posicionamiento.

¿Por dónde va la trilogía Acantilado?

Por el final. La trilogía, como su propio nombre indica, la componen tres partes, y de momento hemos sacado una (Melancholia), y ahora publicamos Dual, que es el final; saquen sus propias conclusiones...

¿Cuándo volvisteis a unir vuestro proyecto Piezas & Jayder? ¿Cómo es ahora la relación?

Nunca se desunió. Acostumbramos a trabajar intensamente durante largos periodos de tiempo, y después nos damos cierto respiro, limitándonos única y exclusivamente a los conciertos y las diversas cuestiones de gestión de grupo. Con este álbum nos costó arrancar, pero ya vamos viendo el final.

¿Sigues en Sabadell o te has venido para Murcia?

Sigo en Sabadell.

Parece que últimamente te has afianzado como creador de contenido. ¿A qué dedicas tu tiempo como tal? ¿Se monetiza o da para ir tirando?

En febrero hago tres años viviendo de esto, y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí y para todo mi entorno. Hago contenido relacionado con la cultura hip-hop y el freestyle. Tengo varias secciones dentro de mi programación en las que entrevisto a artistas, hablo de música con menos exposición, etc. Al final, lo que trato es de aportar. Y económicamente ahora mismo no me puedo quejar, y es el momento más tranquilo de estos tres años... Digamos que me ha ido bien.

La peña está obsesionada con las visitas y los likes. ¿Qué piensas al respecto?

A todos nos afectan. De algún modo, los que vivimos de generar ciertos números somos conscientes de que cuando bajan valemos menos para terceros (empresas, contrataciones, etc.). Lo duro de esto es que se ha extrapolado al ámbito personal, y para mí no tiene ningún sentido. Hemos llegado a un punto en el que personas que pasan por un momento crítico se sienten mas aliviadas proyectándolo en redes que llamando a un amigo o a un familiar.

En tus textos siempre hay mucho juego de palabras y muchos cambios de velocidad. ¿Las letras de Piezas hablan del estado de la realidad?

Yo creo que hablan más de mi estado mental y de cómo este puede transformar la realidad que digo contemplar. Y en cuanto a la técnica, es algo que me acompaña desde niño y de lo que no me podría desvincular aunque quisiese.

¿Tienes miedo a la hoja en blanco? ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro?

No me dan miedo los bajones creativos ni la falta de inspiración. Son parte del proceso, y después de tantos años, uno ya los abraza como un pequeño oasis que, aunque no se disfrute mucho, obliga a desconectar. Respecto a lo del libro, siempre soñé con escribir una novela, pero respeto demasiado la literatura como para aceptar que no estoy (ni de lejos) preparado para algo así. El día que dé ese paso, si lo doy, habrá años de formación y aprendizaje previos.

¿Qué diferencias estableces entre tu generación y la presente?

Ellos se adaptan mas rápido a todo. No tienen tantos complejos, y suelen ser bastante resolutivos desde edad temprana. La única pega que les pongo es que no saben vivir algo sin mostrarlo, y a veces valoran ese momento vivido en base a las interacciones que ha recibido dicha exposición.

¿Puedes citarme una rima del nuevo disco de la que te sientas muy orgulloso?

«Cóseme una cremallera de la cabeza hasta al vientre. Ábrela. Entra. Ciérrala. Y siente.»

Piezas y Jayder vais a actuar junto al galés afincado en Murcia J Higgz. ¿Qué os ha aportado?

Jack es un enfermo de la música. Aporta una frescura a nuestros shows impagable. Es de las personas que más me ha llamado la atención encima de un escenario, y me permito la suerte de tenerle ahí conmigo mano a mano.

¿Cuál es el objetivo de Murcia Finest?

No hay un único objetivo. Somos un colectivo compuesto por muchos artistas e incluso personas que no tienen ninguna labor dentro del arte. Cada uno de nosotros tiene sus propias metas, sus propios deseos. Supongo que, si los unificas, el resultado sería ‘crecer’. Pero no crecer para ser una estrella internacional y bla, bla, bla, sino crecer de la mano. Nos retroalimentamos. Jayder es la raíz. El resto somos el fruto.

¿Cómo fue aquella anécdota con el futbolista Luis Figo? Terminaste saliendo en la portada de un periódico...

En resumidas cuentas, le llamé facha a un facha y se enfadó. Lo relevante de este caso fue que el facha era famoso.

En tus redes sociales ha habido varios posts anunciando que en 2024 lanzarás un disco nuevo con Jayder. Lo has mencionado ya, Dual. ¿Qué puedes avanzarnos?

Que saldrá a final de año.

¿Se ha perdido el sentimiento de pertenencia, el arraigo a los valores del hip-hop?

En mi entorno no lo veo así. Ni por parte de los más mayores ni por la de los más jóvenes.

«El arte no está en el cuadro, sino en cómo lo miro», dices. ¿Cómo está la situación del arte en la actualidad? ¿Importa el arte?

El arte siempre importa. Lo que ha cambiado entre otras cosas es la forma de venderlo. Hoy, si por ejemplo tocas el piano y quieres labrarte un futuro, quizá sea más productivo hacer un reel viral en Instagram que pasar por cien audiciones. Pero el trasfondo es el mismo: gente con talento y ganas de defender su propuesta siempre va a haber.

¿Cómo está la situación del hip-hop por aquí?

Pues diría que buena. No sé, como siempre. Hay algunos referentes, algunas figuras emergentes. Como público, siempre hemos sido bastante buenos, no sé. Diría que la cosa va bien.

He leído en tus redes que le pedís a Boa que os devuelvan Melancholia, que queréis hacer vinilos. ¿Cómo va la cosa?.

Sin noticias. Y me temo que no va a cambiar la cosa. El asunto cambiaría si les dijese que los vinilos los fabricasen ellos y se quedasen el 90% de las ventas, como hasta ahora. GG [Bien jugado], Boa.

¿En qué consiste el proyecto El Altavoz Urbano?

Es una de mis secciones en Twitch. Aunque el proyecto es algo más grande. Jorge (Zurdo), que es el creador de este tema y el manager del grupo, te lo explica mejor.

Jorge: El Altavoz Urbano es una plataforma de descubrimiento musical para artistas underground, y un hub de conocimiento y formatos alrededor del hip-hop. El concurso anual consta de diez episodios donde exponemos cien canciones con menos de 50K reproducciones y un máximo de seis meses de antigüedad. De esas cien canciones, sacamos un ganador, que se llevará el gran premio de cada temporada (beat, videoclip, concierto y campaña de promoción). Además del concurso, damos visibilidad a medios, creadores, formatos y consejos para artistas, oyentes y para todo aquel que quiera aportar algo de vuelta a esta cultura que tanto nos ha dado a todos.

¿Qué consejo se le da a esos jóvenes de los que eres influencia?

No me gusta dar consejos al aire. Cada vida es particular en sí misma, y no hay un método universal, pero, si sirve de algo, que intenten ser buenas personas. Y que cuando consideren que no lo han conseguido, se reprochen, para posteriormente aceptarse.

¿Vives con la presión de éxitos pasados? ¿Sientes que tienes que igualarlos?

Siento que tengo que superarlos. Al menos creativamente hablando. Uno no puede esperar que la valoración externa siempre sea positiva. Yo escucho al Piezas del pasado en Melancholia y Panorámica y aprecio cosas que el no apreciaba en su día. ¿Eso le genera dudas al Piezas del presente con lo que tiene entre manos? Sí. Pero conozco el bucle; esta peli la he visto muchas veces, y el final siempre es el mismo.