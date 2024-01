Vuelve el Extreme Core Fest cuatro años después de la última edición, celebrada en 2020. El evento dedicado al metal extremo celebra su quinta edición -la más grande del Extreme Core Fest hasta la fecha- con un cartel donde figuran varios grupos europeos, encabezado por los holandeses Sinister, banda pionera del death metal, con 14 álbumes publicados en 35 años de carrera, que ofrecerá en Murcia su único show en nuestro país.

Nacidos en Rotterdam, Países Bajos, Sinister despliegan desde 1988 su death metal desenfrenado. A su mítico debut, Cross the Styx (1992) le siguieron muchos conciertos en toda Europa con Suffocation, Cannibal Corpse y Deicide, pero tras Diabolical Summoning (1993) y Hate (1995) su nombre se hizo internacional en el género.

Más de tres décadas y varios cambios de formación después, con una discografía siempre fiel al death metal, sin sucumbir a modas, Sinister vienen a demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más respetadas del estilo. Se separaron en 2004 para volver a reunirse en 2005 con Adrie Kloosterwaard como vocalista y Bas van den Bogaard al bajo. Su álbum Deformation of the Holy Realm (2020) mantiene el nivel, y ha recibido críticas muy positivas.

En el evento actuarán además los checos Tortharry (más de 30 años de death metal y giras por todo el mundo); los eslovacos Doomas traen su fusión de doom y death metal, y presentarán nuevo álbum: "R'lyeh". Desde los Países Bajos vendrán también Abrupt Demise y su slam death metal; desde Francia, Ecks Inc. (metal industrial) y Fallout (post-nuclear death metal). Por parte española el cartel lo completan los madrileños Proudz, pioneros del hardcore, y los valencianos Morbidden. Y no podían faltar nuestros paisanos internacionales Vendetta Fucking Metal, que repiten tras pasar por la anterior edición.

Nueve bandas surgidas del más profundo infierno. Incontenible descarga metal en un festival distinto y extremo para un fin de semana de concierto alternativo.