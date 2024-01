Tarque es la voz del rock, prodigiosa laringe , una voz curtida en la experiencia que sigue en su empeño de reflejar, entre amarga e irónicamente, el absurdo mundo que le rodea. Hace cinco años publicó Tarque, hace unos meses Tarque - Vol. 2, continuista, pero con algunos cambios en el sonido, muy hard-rockero, con riffs cercanos al heavy metal, aproximándose a Alice Cooper; en algunas canciones retrotrae a los M Clan de Coliseum, y entre medias En petit comite con M-Clan, empalmando giras, ahora acompañado por la Asociación del Riff en una gira por salas que está dejando los escenarios carbonizados, Tarque está de nuevo en su ciudad para presentar su nuevo disco y vernos arder, como en una película de Tarantino, con risa de Joker al final.

De nuevo en tu ciudad. ¿Has empalmado tu gira tras la de MClan? No paras. ¿Si dejas de pedalear, te caes?

Pasó un mes solamente desde el fin de gira de MClan, pero cuadrar los calendarios de muchos músicos y de dos proyectos es complicado. Tampoco dispones tú del tiempo como quieres, pero quizá para el 2025 haga un parón.

¿No piensas en vacaciones? ¿Entiendes el rock como estilo de vida? ‘Es el camino que yo elegí’, cantas en Pacto.

Todo el rato pienso en vacaciones, pero, más allá de un estilo de vida, no debes dejar pasar mucho tiempo. Te pueden asaltar muchas dudas, vamos cumpliendo ya unos años, y a veces pararse tiene sus peligros. Es necesario, pero es mejor no pensar demasiado.

¿Cómo has sentido la acogida de Vol.2?

Está siendo buenísima para todo el público que le gusta el rock. Creo que estamos creciendo, se están vendiendo más discos, se están llenando las salas mucho antes, hay más público, es un proyecto que se está dando a conocer aún. En la época en la que vivimos hay tanta información que no todo el mundo presta la atención a las cosas que te gustaría, pero hay que insistir.

Este segundo disco lo grabaste, como el primero, en directo, en el mismo estudio. ¿De qué premisas partías esta vez? ¿Lo de ‘crooner’ a lo Rod Stewart se queda para más adelante?

Es una continuación del primero de Tarque. Creo que está muy inspirado en el rock clásico que tanto me gusta, en las bandas de los años 70. Eso ya es una sombra muy alargada. Hablar de los Led Zeppelin, de los clásicos... Llega hasta la actualidad. Un montón de bandas bebemos de ahí. Yo creo que es como la biblia del rock. Esa era un poco la idea, continuar el primer disco.

No eres un artista emergente. ¿Lo de salir en solitario es por hacer algo que no haces en Mclan, o fue casualidad? ¿Ya no había rock en MClan? ¿Se saca más de ir en solitario? Al menos serás más libre al tomar decisiones.

No es tan difícil entender que una persona quiera hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo durante 25 años. Es algo bastante lógico, y más en un artista. Quizás yo pongo el acento aquí en unos sonidos duros que con MClan no nos salían de manera natural, y yo sí que tenía necesidad de hacer algo un poco más contundente y que tuviera que ver más con la música con la que empecé, que era el heavy metal y el hard rock. Va tan en mi ADN que lo siento casi como mi hogar.

¿Habría sido posible esta aventura en solitario sin Raya? ¿No pensaste en Alejo, que os consiguió el éxito a MClan?

En esta aventura, desde el principio, pensé en Carlos Raya, porque a él le pasa como a mí; sabía que lo iba a entender, aparte de que su personalidad y su profesionalidad no pueden compararse con las de nadie, al menos que yo conozca. También hay un sentimiento de hermandad que tiene que ver con que esta fue la música con la que él también empezó, que era rock más duro. Yo supe que él iba a entender esto mejor que nadie. No pensé en Alejo Stivel: él está en otra manera de entender la música algo más comercial: muy válido también. Alejo no querría haber hecho este disco.

El sonido del disco es clásico y potente. Retrotrae a los primeros discos de MClan. ¿Volver a los orígenes, a lo básico?

Claro que puede sonar a MClan del principio, porque al fin y al cabo estoy cantando yo y soy compositor de las canciones, y en MClan desde el principio cantaba yo y era también compositor con Santiago y Ricardo. No puede estar muy lejos de eso, pero es otro concepto, mucho más básico que los MClan del principio, mucho más austero, y esa es la gracia.

MClan eran un grupazo. Vuestro disco triangular lo utilizabais como moneda de pago para unas cervezas y un bocadillo, y ahora se cotiza en Ebay. ¿Alguna nostalgia de esos tiempos?

El cerebro guarda los recuerdos buenos y borra los malos, por suerte. Claro que tengo nostalgia de aquellos tiempos, pero es algo casi entrañable. No querría volver, sigo generando recuerdos. Esto que sigo haciendo genera recuerdos para el futuro.

Las canciones suenan a grupo. ¿Cómo se logra?

Es un grupo, son 4 músicos tocando. Eso genera un sonido particular, No todos los baterías, los bajistas… tocan igual. Esa amalgama, esa mezcla, es lo que hace que un grupo tenga un carácter. Por eso es Tarque y la Asociación del Riff. Los 3 juntos a veces quedaban para tocar antes del proyecto Tarque. Tenían ya una especie de entendimiento y una química que a mí me ha venido muy bien.

¿Qué referentes has tenido en tu forma de cantar? -¿Qué canciones recuerdas de la radio de tu niñez?

Los clásicos del rock anglosajones. No tengo muchísimas referencias, en cuanto a cantantes en España, más allá de Miguel Ríos y poco más. También Barricada, grupos así, me influyeron, pero no es la vertiente de la que yo quiero depender. Las canciones que recuerdo de pequeño antes de conocer el rock…, pues todo lo que sonaba en la radio. A finales de los 70 las radios comerciales eran maravillosas.

Te recuerdo al principio haciendo hip hop y graffitis. ¿Te has quedado con algo de aquello? ¿Lo echas de menos?

Me gusta mucha música, no solo el rock. No escucho demasiado rock, porque pienso que cada música tiene su momento; es como cualquier cosa, y el rap en los años 80 me impresionó mucho, porque me gusta mucho el arte, los graffitis, y me seducía esa cosa callejera. Nunca he sido rapero, no me considero de la cultura hip hop, pero hay mucho de ahí que me encanta, y es música negra, que al final tiene que ver con toda la raíz de la música que tanto nos gusta. Casi todas las vertientes de la música negra me gustan, por no decir todas, y el rap ya tiene 50 años; no es que sea una cosa nueva el hip hop. Evidentemente, forma parte de mí, y luego en Murcia salía con amigos, siempre estábamos en las calles, porque era la cultura de la calle, no existían las redes sociales. Para ver a la gente tenías que salir a la calle; era nuestro instagram: las tascas de Murcia. Muchos amigos callejeros eran raperos, y entonces terminabas con ellos. Realmente era una fusión y una cosa cultural. Ahora se mezcla menos, o quizá esté equivocado. Como soy ya un poco viejo, no me entero mucho.

Vuelven los Stones con un disco que parece devolverles a sus mejores momentos. ¿La música no tiene que ser únicamente patrimonio de los jóvenes?

El nuevo disco de los Rolling Stones es más Jagger que Richards. Está muy producido y tiene muy buenas canciones. Es muy buen disco. Tiene 5 o 6 temas que a mí me gustan mucho. De hecho los pongo para bailar; cuando hago una fiesta o lo que sea, funcionan. Eso es muy alucinante en una banda que tienen 80 putos años. Es que se dice pronto. ¿La música, patrimonio de la juventud? No tiene sentido. ¿Entonces los museos también son para gente joven, o qué? Evidentemente, la gente joven tiene un valor especial porque es el futuro, es lo que pensamos que tiene continuidad, pero entonces, ¿los que ya no somos jóvenes no podemos escuchar música? Además, esto cae por su propio peso. Tú vienes a un concierto mío, y la mayoría son gente de más de 40, y allí están disfrutando de la música. Muchas veces probablemente son los que salven económicamente la cultura, porque son los que tienen mayor poder adquisitivo. Tiene que haber música para todos, y de hecho así es.

En tus letras evitas caer en los tópicos del rock: chicas, coches…

Sí hay algunos tópicos en mis letras; a mí no me importa que los haya. Creo que el rock también funciona a veces precisamente por esos tópicos, sin que sean evidentísimos, pero al final funciona, y no hay mucha cabida, pienso yo, para la intelectualidad dentro del rock muy desarrollada. Es más, funciona la energía, las frases contundentes y el slogan.

En las fotos sueles salir con aspecto de tipo duro. ¿Es timidez? Recuerdo aquella en Memphis, Bowie con vosotros, y la expresión de tu cara es muy diferente. Sí, ya sé que no es foto promocional…

Tipo duro… Depende del contexto. También tengo fotos riéndome. Me parece que tiene que ver con el sonido del disco. En aquella foto de Bowie estábamos tan nerviosos que hacíamos el payaso.

La gira transcurre por salas. ¿Se vive el rock más intensamente?

Sí, es muy bonico tocar en salas, mucho más auténtico, en el sentido de que vienen a verte exclusivamente a ti. Es tu público, no hay mezcla, es un público que ha pagado la entrada, y eso tiene un valor.

En cuanto a los conciertos, ¿presentas temas de tus dos discos exclusivamente? ¿Alguna versión, alguna canción de MClan? ¿Te piden Carolina?

Estamos haciendo temas de los dos discos, alguna versión de Beatles, de Lennon, y algún tema de MClan como Calle sin luz, pero realmente se centra todo en el proyecto de Tarque. Calle sin luz es que podría estar perfectamente en un disco de Tarque, porque tiene esa cosa rock. No me piden Carolina. En los conciertos de Tarque la gente sabe lo que viene a ver.

Parece un disco muy exigente a la hora de cantar. ¿Cómo aguantas hora y media o dos horas sobre el escenario? ¿Te preparas físicamente como Mick Jagger? ¿Miguel Ríos te ha dado algún consejo?

Sí que es un repertorio bastante exigente. Justo ahora que hacemos salas en invierno, que lo más normal es estar resfriado y coger gripes y mierdas, me ha jodido bastante que en algunos conciertos me he quedado un poco afónico después, y he tenido que recurrir a terapias. También los años se notan un poco en la voz, te agotas más, pero, bueno, ahí estoy.

¿Cómo llevas lo de sexo, drogas y rock&roll? ¿Sales de noche? ¿Te molesta no pasar desapercibido?

Normalmente me gusta mucho el contacto, sobre todo en las salas de invierno, con los fans. Más que salir por la noche en plan ‘destroyer’, lo que hago es tomarme un par de cervezas con amigos, porque al final vienen a ver tu concierto, y te avienes un poco a ello, pero intento evitarlo todo lo que puedo, porque es lo que me hace estar afónico luego. Y lo demás, en su justa medida.

¿Te consideras un rockero sensato? ¿Eres previsor?

Siempre he sido previsor, porque si tienes un proyecto, tienes que prever cosas. Ese espíritu punk de ‘vive el momento’… Por supuesto que lo vivo, pero aquí tienes que ir pensando con años por delante, porque si no, se te escapan las cosas, y en ese sentido, como buen virgo, soy bastante previsor. A veces es una putada, porque estas todo el rato pensando en el futuro, y es un puto coñazo, pero uno es así y ya es tarde para cambiarlo.

En Lluvia de Abril el estribillo habla de los amigos que ya no están. ¿Por qué esa canción?

Es reflexiva, nostálgica. Habla de amigos que se han muerto, del paso del tiempo, de por qué estamos aquí, si nuestra vida tiene sentido, cómo te sientes en un momento dado… Me gusta esa sensación, no es necesariamente triste; simplemente, reflexiva.