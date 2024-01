La mecánique des fluides, de la murciana Gala Hernández, sigue cosechando reconocimientos. Lo ha hecho en nuestro país, en festivales de prestigio como la Seminici, así como en importantes certámenes internacionales, como el Doc. Berlin. Pero, sobre todo, la cinta de la joven realizadora de la capital del Segura, surgida en torno a su tesis doctoral, está recibiendo elogios en Francia, país en el que reside Hernández y en el que se desarrolló este trabajo, de corte experimental (sin rodaje, explora la captura de pantalla como nueva forma de hacer cine). Pues bien, después de triunfar en un buen puñado de citas clave para la industria francesa -caso del Festival de Cine Independiente de Burdeos, por ejemplo-, a este humilde pero original proyecto le ha llegado la hora de optar al máximo galardón que se puede obtener en el audiovisual francés: el César.

La Academia del Cine del país vecino ha hecho pública la lista de títulos nominados para su próxima edición, incluida la de la categoría a Mejor Cortometraje Documental, sección de los Goya franceses en la que La mécanique des fluides competirá con L'acteur, ou la surprendante verdu de l'incompréhension, de Hugo David y Raphaël Quenard, y L'effet de mes rides, de Claude Delafosse. La murciana, ante esta histórica citación a los Premios César, ha compartido su sorpresa en redes con un divertido: "What the fuck!", al tiempo que ha recibido las felicitaciones de amigos y compañeros. Y es que este 'premio' -porque la mera nominación ya lo es, y más para una cinta de sus características- viene a cerrar un círculo que arrancó en otoño de 2022 con la consecución de sus primeros reconocimientos.

Si Hernández es capaz de poner la guinda a esta intensa trayectoria lo sabremos el próximo 23 de febrero, cuando tenga lugar la ceremonia de entrega de premios en París, una noche en la que todas las miradas estarán puestas en Justine Triet y su Anatomía de una caída, y en Thomas Cailley y El reino animal, las favoritas de este año (con once y doce nominaciones, respectivamente). Sin embargo, desde la Región estaremos pendientes de lo que ocurre con este cortometraje de apenas 39 minutos y que habla de la progresiva pérdida de la capacidad de diálogo con quienes no están de acuerdo con nosotros y, por otro lado, de lo que ella define como ‘soledades conectadas’, que viene a referirse a cómo los algoritmos de Internet nos aíslan en burbujas altamente personalizadas (filter bubbles) que en el fondo lo único que hacen es darle la razón al usuario.

Hernández, que proyectó su trabajo tanto en el pasado Ibaff, en Murcia, como en el FICC de Cartagena, reflexiona sobre estas dos ideas y sobre cómo pueden llegar a ciertas comunidades a la radicalización a partir del caso de 'Anarquista Anatemático', un usuario de Reddit que publicó en dicha plataforma web una nota de suicidio. "La mécanique des fluides es una carta con la que yo respondo a ese post suyo. Él era uno de los fundadores de uno de los principales foros de la comunidad incel en Reddit y, de alguna manera, me interesaba entender a través de él (al que no conozco de nada) quiénes son estas personas. Pero no solo desde una perspectiva crítica y feminista, que también, sino, sobre todo, por medio de un prisma más analítico, incluso hasta compasivo», explicaba la murciana en una entrevista con La Opinión.