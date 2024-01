El octubre pasado conocí en Caravaca a Pascual Adolfo López Salueña, un artista plástico, dibujante, pintor, grabador y escultor con obras magníficas y una contrastada trayectoria. Lo comprobé en la exposición que, en la Iglesia de la Compañía, organizó y coordinó Lola Arcas con las obras del gran Pepe Marcos y algunos de sus mejores discípulos. Nos debíamos un café y ha resultado un encuentro muy enriquecedor, tanto por la interesante conversación como por la visita que me guió al Centro Cultural El Jardincico, donde está realizando unos grabados que próximamente expondrá.

De casta le viene al galgo, así que me cuenta Pascual que aún recuerda aquel olor al taller de su padre, un reconocido artesano del que heredó el nombre y la maestría con las manos y la imaginación. «Mi padre recibió la Medalla de Oro a la Artesanía, creaba figuras, Quijotes y Sanchos, sobre todo, con materiales de reciclaje, y trabajaba la madera y el mobiliario con un estilo inspirado en el Románico. Como dormía mal, se aficionó a pintar de noche, por eso hacía cielos estrellados mientras tomaba cafés y no paraba de fumar. Soy fruto de muchas cosas, pero aquella infancia la llevo dentro», cuenta.

«Mi familia paterna es de Caravaca, pero mi madre es de Fuendetodos, el pueblo de Goya, y mi abuelo se apellidaba Lucientes, como el Maestro. Allí viví durante años y tengo una casa estudio en la que he llevado un taller de grabado durante 10 años», y me cuenta que estudió Bellas Artes en Granada y también vaciado y talla en piedra en la Escuela de Artes y Oficios. Vivió en Lanzarote, donde estudió ebanistería y pintura. Me cuenta los años que trabajó en talleres que impartía Pepe Marcos y cómo crearon un interesante movimiento artístico y humano: «El recuerdo de aquellos veranos es imborrable, había trabajo artístico, pero también unas estupendas veladas festivas en aquel patio de estilo andaluz».

Voy sumándole años y no me salen las cuentas pues lo veo bastante más joven que yo: «También he vivido 30 años en Barcelona, en el Raval, allí también he creado e impartido cursos. La educación, cuando te das entero, te agota, la verdad, por eso yo elegí crear. No me gustan las hipotecas, y menos con los bancos. Yo prefiero vivir debajo de un puente o en una casita, antes que en una mansión pagando hipoteca».

Su familia ha mantenido una farmacia, pero Pascual me confiesa que no le entusiasman los medicamentos y que prefiere la medicina natural: «Hay que cuidar la alimentación, comer sano, cenar poco o nada y hacer deporte. A mí me gusta la natación, sobre todo en espacios abiertos, en el mar, antes que en la piscina. En Lanzarote el mar era mi paraíso, allí he nadado acompañado de impresionantes mantarrayas de 2 metros de envergadura, ahora aquí voy a las costas de Cabo de Palos, Cartagena, Mazarrón, Bolnuevo y Águilas. Tras mi separación, combatí la ansiedad con la natación, el mar cura». Y me explica que jugó al fútbol, llegando a Tercera División, pero que un día eligió entre fútbol y arte: «Oí cómo le pegaban al árbitro en el vestuario de al lado y ahí me di cuenta que aquel no era mi mundo».

No tengo espacio aquí para detallar su trayectoria artística, solo apuntar que ha ilustrado bastantes libros, entre ellos Magallanes, el hombre y su gesta, de Stefan Zweig, quizás el que más difusión ha tenido. En Barcelona creó, junto a otros, el Centro Cultural La Santa, premiado en 1996 con el premio FAD de Difusión Cultural. Me enseña fotos de sus trabajos con las fiestas de gigantes y cabezudos goyescos en Fuendetodos y lo veo en su taller con unas llamativas y originales obras que hace desde el momento previo de diseñar y moldear en barro

La foto se la hago en El Jardincico, un maravilloso centro cultural situado en una casona del centro de Caravaca, iniciativa de un colectivo privado y mantenido por los socios y benefactores. El local, diáfano, se recorre con una escalera interior por la que se accede a distintas plantas donde están los talleres de pintura, de grabado, de escultura, de manualidades para niños, sala de reuniones, costura, biblioteca, de presentación de libros y mesas redondas, oficinas... Me sorprende la cantidad de actividades que allí se hacen, para los niños, jóvenes, adultos, mujeres y artistas como Pascual. Allí, cosiendo, conozco a Gladis Bernal, que un día dejó su Argentina natal y se vino a Caravaca. Se trajo sus poemas y sigue escribiendo aquí. Pascual la anima a leerme alguno y me quedo enamorado de su voz y de sus versos sociales, llenos de ternura, reivindicación y mensaje.

Pascual está trabajando en su próxima exposición, junto al tórculo tiene un montón de obras ya estampadas, unas de intenso color rojo y otras en tonos grises y negros. Será una colectiva en la que él hace de comisario, junto a Carolina Viñamata. Es una exposición de artistas mejicanos y murcianos, entre ellos Pepe Yagües, que ilustran un libro de Miguel Sánchez Robles: Te llamaré tristeza. La exposición se inaugura el próximo sábado 10 de febrero en el Claustro de las Carmelitas de Caravaca.

Con Pascual también hablo de los tiempos que corren, la sociedad actual y el mundo. No es un artista que guste de huir de la realidad, es una persona comprometida: «No me gustan demasiado los partidos políticos, menos en estos tiempos de crispación, a mí lo que me interesa son los necesitados y las causas necesarias, como la preocupación por la cultura y el arte, que son muy necesarios. Aunque soy independiente, me buscaron para echar una mano en el Ayuntamiento de Caravaca y ahí estoy de concejal de la oposición, pero aportando todo lo que sé para mi pueblo». Y aquí lo tenemos, un hombre que destila creatividad y bonhomía, al que, desde el minuto uno, descubres como buena gente. Sería un magnífico concejal de cultura, seguro, pero disfrutémoslo como artista que domina tantas técnicas y disciplinas. Dará mucho para ver, sin duda.