Supervivientes del power-pop australiano en su vertiente más enérgica, The Chevelles han elevado el género a categoría de arte mezclándolo con surf, garage y rock and roll. Regresan a España, donde son muy queridos, para celebrar el treinta aniversario desde que se formaron en su Perth natal. Con motivo de su paso por Murcia –esta noche actuarán en La Yesería–, hemos charlado con el líder del combo, el cantante y guitarrista Duane Smith (cuya máxima es Fuck just getting older, let’s get louder), para hablar de su larga historia de amor con los fans españoles –hace diez años pasaron por Microsonidos- y ponernos al tanto de sus proyectos.

Hace diez años de la última vez que visitasteis Murcia. ¿Qué ha sido de The Chevelles todo este tiempo?

Guau, cuánto tiempo... Parece que fue ayer. Durante estos años hemos seguido tocando en Australia, maquetando y grabando canciones. Publicamos un par de sencillos, Steve McQueen (I wish I was), de 2012, y Something about you, de 2022. También hemos tocado mucho con nuestra otra banda, The Stingrays, más surf que The Chevelles. Simplemente, intentando divertirnos. En ese periodo también grabamos unas cuantas versiones con cantantes femeninas: Leader of the pack, con Jenny D, de la banda de Boston Jenny D and The Delinquents, y Venus, con Joey Bedlam, del grupo de Melbourne Doll Squad. Además, la vida, la familia y el caos de todo eso se impuso durante un tiempo, y había que lidiar con ello… Yo componía, y estábamos grabando demos antes de la covid, pero nada de lo que salió de mi estudio me agarró y me sacudió, así que deseché bastantes canciones durante ese periodo (2016-2020). Tampoco estaba conectando creativamente con Ian, y cuando el gang no funciona bien, afecta a los resultados, a las relaciones, amistades… Necesitábamos que volviera a ser divertido. ¡Entra de nuevo en escena por la izquierda Dave Shaw! Con Dave de vuelta en la banda, estos dos últimos años hemos retomado el proceso creativo y estamos tocando mejor que nunca. Te diré que tenemos un montón de canciones grabadas y demos para todo un nuevo álbum que esperamos publicar este año.

En 1991 salisteis por primera vez de Australia para venir a España. ¿Hay una historia de amor entre nuestro país y vosotros?

Supongo que nuestra aventura amorosa con España empezó hace muchos años. Estábamos de gira en Sydney en 1992 dando uno de los conciertos de ‘Rock against Work’, en el Hopetoun Hotel a primera hora de la tarde, y resulta que dos chicos españoles, de Mallorca, se nos acercaron y nos dijeron: «Sois famosos en nuestra ciudad. ¿Podéis venir a tocar a nuestro festival anual en Inca?». «Joder, sí, claro», dijimos. Zero Hour acababa de publicar nuestro EP Kids ain’t hip (1991) y el álbum In the Zero Hour (1993), que llegó a España a través de Munster Records (parece ser que se estaba vendiendo bastante bien en aquel momento). ¡Fue una sorpresa descubrir que teníamos fans en España! Así que nos preparamos para irnos allí. Fue nuestro primer concierto fuera de Australia y tocamos ante más de ochocientas personas en la plaza de Inca. ¡Hicimos un montón de amigos! Fue absolutamente fantástico conocer así España y a los fans españoles, que han sido los más fieles de toda nuestra carrera. Llevamos este vínculo en nuestros corazones. Hemos vuelto para muchos conciertos durante los últimos treinta años, y hemos viajado muchas veces por todo vuestro hermoso país. De nuestros fans españoles nos encanta su pasión por el rock and roll, por la comida, el amor, la vida... Además, a propósito de aquello, organizamos una gira de cuarenta fechas por Europa en aproximadamente 44 días, con muchas fechas en España. Recorrimos más de 20.000 kilómetros en autobús... Así que nuestro primer concierto español fue el arranque de nuestra carrera de giras en el extranjero. Estamos muy agradecidos.

Wicked Cool Records publicó vuestro álbum Accelerator (2008). ¿Qué supuso firmar con el sello de Little Steven?

¡Genial! Firmamos por nuestro fondo de catálogo con Wicked Cool Records de Little Steven en 2008, y en 2012 Steven publicó Introducing The Chevelles – Barbarella Girl God para reintroducir al grupo en el mercado estadounidense. Luego yo coescribí el single Bettie Page con Steven, y se publicó en 2014. El sello y Steven nos han apoyado mucho, sin presión. Tienen una red y una radio estupenda por Internet. También fue divertido trabajar creativamente con Steven, y tenemos buenos amigos como The Woggles en el sello. ¡Rock and roll!

¿Grabar es un proceso lento para vosotros? Parecéis haberos reactivado con la vuelta de Dave Shaw. ¿Es así?

No es que sea lento el proceso. Se trata de que todos podamos encontrar tiempo para ir al estudio. Cuando ya estamos, es muy rápido. Tiendo a componer así: me viene a la cabeza una melodía de riff, normalmente cuando no estoy ‘intentando escribir’, en la cama antes de dormir, y cautiva mi atención y la construyo en mi cabeza sin guitarra. Entonces necesita salir, así que la canto en la grabadora de voz que tengo junto a la cama, o me levanto a la hora que sea y voy a mi estudio para registrarla con mi guitarra rápidamente. Mi regla es que si no cuaja o me atrapa rápido (la música de Show me your love y Steve McQueen la compuse en menos de 10 minutos), la abandono. Normalmente los mejores riffs y melodías para mí son inmediatamente pegadizos; se quedan en mi cabeza, y también me causan una especie de sensación física. Supongo que me hipnotizan;se quedan conmigo. En cuanto a Dave, The Chevelles siempre fuimos mejores en directo, grabando y como banda cuando él estaba a los tambores. Gran batería. Y gran palabra ‘reactivado’. Sí, nos hemos reactivado, y hemos vuelto a disfrutar del proceso creativo, y de maquetar nuevas canciones, pero, en general, solo quedar en el local de ensayo, en el estudio, en la playa, en el barco, y tocar y reírnos de nuevo nos hace sentir bien.

Se os considera un grupo power pop. Como grupo, creéis esencialmente en canciones con grandes melodías y estribillos. ¿Cuál es el truco?

No hay truco, pero las influencias importan. Recuerdo oír a The Sonics por primera vez y quedarme noqueado por el poder y la melodía. Escuchábamos a MC5, The Kinks, The Romantics, The Who, The Barracudas, The Dancing Hoods, The Plimsouls, The Flaming Groovies, The Cynics..., incluso a The Beach Boys (por las armonías), Dick Dale, Kiss, AC/DC y un montón de música australiana de aquella época, incluidos Radio Birdman, The Saints. Supongo que nuestro objetivo era impregnarnos de todos esos sonidos en una bañera y añadir un poco de ron y amor y mezclarlo todo y conseguir nuestra propia marca (y, si es posible, única) de sonido rock and roll-power pop-garage.

¿Vivir en Australia es una especie de hándicap para que vuestra música tenga continuidad en Europa? ¿Habéis pensado alguna vez mudaros al Reino Unido o, por ejemplo, a España?

Nos encantaría vivir en España, pero nunca hemos considerado el Reino Unido…. Vivir en Australia es genial, toda nuestra familia y seres queridos están allí; eso hace difícil trasladarse, aunque ser de un sitio tan lejano es quizás atractivo para la industria de la música: ser del loco país con playas y canguros al otro lado del mundo, ya sabes… Además, antes de la covid íbamos a España cada tres años o así, por lo que no lo vemos como un hándicap. Solo tenemos que venir más a menudo y publicar más canciones. Pero tengo que agradecer a los fans españoles que mantengan viva a la banda y acudan siempre a los conciertos cuando vamos de gira … ¡Es realmente increíble después de 34 años!

¿Cómo enfocáis los conciertos ahora? ¿El repertorio se distribuye equitativamente entre los álbumes?

Al ser la gira por España de nuestro trigésimo aniversario, estamos recuperando canciones de Kids ain’t hip y Gigantic (1993) que no hemos tocado en más de veinte años, así que nos lo estamos pasando bomba. Normalmente intentamos seleccionar canciones de todos los álbumes y añadir algunas versiones, pero tenemos nuestras favoritas que nos encanta tocar en directo y siempre se cuelan en el repertorio.

Tanto tiempo en la carretera no es normal. ¿No sentís vértigo? ¿Cuál es el secreto de vuestra longevidad?

No sentimos vértigo. No giramos tanto últimamente (cada dos años, cuando podemos), así que cuando salimos a la carretera nos sentimos muy afortunados. Supongo que no es normal que una banda siga siendo creativa y girando después de 34 años sin separarse… ¿La longevidad? Supongo que es porque fundamentalmente somos muy buenos amigos. Si no estamos ensayando, grabando o tocando en directo, pasamos el rato tomando unas cervezas, surfeando, yendo a conciertos... Cuando todo empezó éramos simplemente un grupo de colegas que nos juntábamos y nos pasábamos la vida escuchando el pop de guitarras que nos encantaba a todos y nos unía. Supongo que sigue siendo así. Ese es probablemente el elixir de la larga vida de la banda. También ayuda seguir retándote a ti mismo para ser cada vez mejor musicalmente. Lo intentamos. No hay nada peor que ver a tu banda favorita convertida en una versión más liviana y cabaretera de la banda que una vez te enamoró. Joder, nosotros no somos eso. Cumplimos 35 años como banda el año que viene, y al volver a tocar con Dave tenemos energías renovadas. Eso hace que se nos pongan los pelos de punta cuando todo converge. Volumen y poder frenético en un mar de melodías y riffs de guitarra, eso es por lo que nos esforzamos siempre, cada vez que nos subimos a un escenario;nos mantiene jóvenes.