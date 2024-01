La colección del Museo Ramón Gaya cuenta en sus fondos con más de quinientas pinturas. De todas ellas solo están expuestas en torno a medio centenar firmadas por el propio Gaya y cerca de una treintena de los amigos con los que se formó y de los cuales quiso el murciano que hubiera representación en su Museo: Pedro Flores, Luis Garay, Juan Bonafé, Cristóbal Hall, Darsie Japp y Wyndham Tryon. El resto de obras se encuentran en los almacenes, ocultas a la mirada del visitante.

Por eso, aunque los almacenes de un museo sean lugares ‘invisibles’ para el público general, tienen igual protagonismo o más que las propias salas expositivas. «Tienen un papel activo y vertebrador dentro de la programación de un museo y de las exposiciones fuera del mismo. Sin un almacén en orden no se puede gestionar una colección. Se trata por tanto de un espacio primordial, vital; el lugar donde late un museo y cuyo principal cometido es favorecer la conservación y difusión», explican desde el Gaya, donde están de ‘estreno’.

Y es que ayer se inauguró la muestra Ramón Gaya en los fondos del museo. «Con esta exposición queremos poner de manifiesto la importancia del almacén, de esos espacios del museo que están en continuo cambio de dinamización y de revisión; que exigen un esfuerzo de instalaciones de seguridad, orden, iluminación adecuada, diseño de mobiliario concorde a las obras, señalización, control de accesos, digitalización…», señalan los organizadores.

Como aclaran, los almacenes del Museo Ramón Gaya –como los de otros tantos museos– no entrarían en la categoría de ‘lugares visitables’ para el público. Se requeriría de unas dimensiones y servicios que, en este momento, no tienen; necesitarían de un complejísimo equilibrio entre el irrenunciable confort para las personas que se acerquen a ver las obras y las condiciones de conservación preventiva de las colecciones. Pero el que no sean accesibles para el público general, el Gaya quiere mostrar, aunque sea temporalmente, «la enorme riqueza que atesoran y guardan en esta nueva exposición en la Sala Velázquez».

¿Qué encontramos en esta nueva exposición? La enorme variedad y riqueza de registros y obra que tiene Ramón Gaya. De esta manera veremos, por ejemplo, La mujer del pozal, una obra no catalogada (y hasta la fecha nunca publicada). Se trata de una litografía que acaba de cumplir cien años y que realizó un jovencísimo Gaya cuando aprendía el oficio de litógrafo en el taller de su padre. Tenía tan solo 13 años. Eran los tiempos dorados de esa Murcia de Juan Guerrero, Jorge Guillén, Verso y Prosa, Pedro Flores, Luis Garay, los pintores ingleses…

Veremos también un autorretrato; homenajes a los maestros de antaño, como la interpretación o ‘comentario’ que hizo de La sagrada familia, de Rubens, y de El niño de Vallecas, de Velázquez; un guiño o ‘divertimento’ del pintor a las vanguardias que abandonó en su juventud; los cuadros de tema que abordó en Roma (tanto obras mitológicas o religiosas) y que son de un formato más grande al habitual en el pintor murciano... «Veremos por tanto el universo de Ramón Gaya desplegado en esta muestra en la que encontramos obras de las cuatro etapas en las que cabe dividir su obra: juventud, exilio, regreso a Europa y madurez», explican los organizadores.

Y, aún así, esta nueva muestra es «solo una pequeña parte de lo que oculta el museo, de lo que se encuentra entre bambalinas y que con este nuevo ciclo expositivo iremos mostrando progresivamente». Así, quedan en los almacenes –para futuras muestras– muchas obras de Ramón Gaya, pero también de artistas como Soledad Martínez, Carmelo Pastor, Cristóbal Hall, Pedro Serna, Luis Garay, Ramón Pontones, Joaquín y Eduardo Rosales, entre otros.