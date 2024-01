Recuerda con cariño Luis González-Adalid los tiempos de mayor esplendor de la editorial Zambucho. «Estuvimos editando durante más de veinte años una colección en la que aunábamos obra gráfica de artistas emergentes y fotógrafos con poemas y escritos de autores que empezaban y que hoy, algunos de ellos, se han hecho un hueco en el panorama literario», rememora el editor (y artista) cartagenero. Menciona a Juan Carlos Mestre, a Jorge Riechmann y a Esther Ramón, «firmas hoy más o menos conocidas pero que, entonces, hace casi treinta años, no conocía mucha gente», remarca. Otros, en cambio, pasaron por debajo del radar; no lograron quizá el reconocimiento de los tres citados. «Siempre sentí que, en este proyecto –que tiene ahora treinta y tantas carpetas–, la aportación de los escritores quedaba un poco eclipsada por la vistosidad de la obra gráfica», reconoce; «de hecho –apunta–, sacamos un libro que agrupaba a buena parte de ellos, a modo de reivindicación, pero seguía sin quitarme de encima esa sensación, ese cierto resquemor», admite González-Adalid. Aquella pequeña deuda, contraída consigo mismo, es el germen de una nueva editorial nacida en la ciudad portuaria, La Nube de Piedra.

«Es algo que me apetecía mucho, y no quería hacerme demasiado viejo antes de ponerme a ello», señala entre risas el editor. Además, la experiencia acumulada con Zambucho le facilitaba la tarea: «No es algo que me suponga grandes quebraderos de cabeza. De aquella colección viene mi querencia por la poesía, mi conocimiento del sector y una agenda de contactos con un buen puñado de poetas a los que me apetecía editar». Porque, de momento, se ciñen al verso, aunque sin cerrarse a nada: «El mundo es amplio y diverso; es absurdo negarse a lo que pueda traernos el camino. Hemos empezado con la poesía porque es lo que más nos gusta y por esa herencia recogida tras más de dos décadas con Zambucho, pero probablemente acabemos abriéndonos al ensayo, a la filosofía... Pero sin volvernos locos, que no pretendemos competir con las ‘grandes’; más que nada, porque no podemos. Lo que sí podemos hacer –añade González-Adalid– es cuidar mucho más las cosas que ellos».

Y es que esa es una de las señas de identidad de La Nube de Piedra. «La idea es sacar una nueva referencia cada dos o tres meses, no más. Queremos cuidar mucho los libros que salgan bajo nuestro sello, las ediciones. Tal vez porque venimos de donde venimos, de trabajar con obra gráfica, de editar ‘libros de artista’; queremos trasladar todo eso a La Nube de Piedra, aunque con otro formato», señala el cartagenero. En concreto, los de esta humilde editorial son libros pequeños, «intencionadamente de bolsillo, para paseantes», porque según González-Adalid, «la poesía es para pasearla, para leerla en distintos sitios». Por eso le dedicó horas de estudio a las medidas que debían tener sus poemarios, al tamaño y el tipo de fuente, a los interlineados... «Ahora se edita de cualquier manera –lamenta–, pero nosotros no vamos a caer en eso. Queremos convertir cada título que caiga en nuestras manos en un objeto deseable, por lo que cuidamos cada detalle, supervisamos la impresión (física) de las copias... Y no nos pesa porque lo hacemos por gusto, igual que los escritores, porque es así como se hace el arte».

En este sentido, y siguiendo esa filosofía, parece obvio que La Nube de Piedra no va a editar cualquier cosa. «Desde luego, tiene que responder a unas coordenadas de calidad, y además el tema me debe atraer (a mí, particularmente). Por eso, porque lo hago porque me gusta, y, por supuesto, cada uno es como es, lo comprendo, pero yo a la hora de seleccionar activo mi filtro personal. Cierto es que siempre consulto todo con mi mujer, Julia –la otra pata sobre la que se sustenta esta editorial–, y algunos ‘colaboradores’, pero soy yo el que tiene la última palabra», insiste. Así que la pregunta es obvia: ¿Qué es lo que le atrae a Luis González-Adalid? «Pues no hay nada que me atraiga menos que la poesía esa de Instagram, que ese lenguaje edulcorado y kitsch. Siempre lo digo: la cursilería mata a la poesía». En cambio, disfruta con esa otra poesía tranquila, serena, sosegada; en especial, en este momento, la que habla de la relación con nuestro entorno. Y ese es seguramente, y de momento, el denominador común de las referencias de La Nube de Piedra, aclara.

En concreto, hasta el momento han presentado dos poemarios: Realidad (2023), de Paco Carreño, y El castigo del exiliado (2023), de Antonio Gómez Ribelles, presentado el pasado jueves en Cartagena. Ambos cumplen con esa amplia premisa ‘temática’ –aunque la abordan desde diferentes perspectivas–; también lo hará su próxima referencia, de la poeta mexicana Jazmín Rincón. «Son libros que de diferente modo, pero ineludiblemente, tienen una relación con el lugar, con lo que los rodea; que hablan del territorio, del paisaje, de dónde vivimos, de dónde compartimos...», concreta el editor.

Por cierto, no es casualidad que tanto Paco Carreño como Gómez Ribelles sean artistas. Tampoco que él mismo, González-Adalid, lo sea. Al final, para él, la poesía es una herramienta con la que llegar allí donde no llega la pintura; una idea que, de alguna manera, recorre también los dos primeros títulos de la colección. «Es que la obra gráfica de Antonio [Gómez Ribelles] se entiende mejor si leemos su poesía; y su poesía se asimila mejor si conocemos su arte. Pero eso no es algo suyo particular; a mi también me ha pasado con el tiempo. Al final, todo viene de un mismo cuerpo; tú solo te desdoblas en distintas formas de expresión, utilizas los medios que tienes a tu alcance según te convenga. Y sí, hay sitios a los que solo puedes llegar con la poesía», asegura el cartagenero, que cita a Miguel Ángel, Da Vinci y William Blake como otros artistas que recurrieron al verso para completar su obra. «Los cuadros no necesitan de un texto explicativo, tienen que ser válidos por sí mismos, pero encontrar esta veta te da la posibilidad de decir ciertas cosas de otra manera –añade–, de hilar de manera más concreta, de referenciar...».

Además, González-Adalid reivindica la poesía en «tiempos vociferantes». «Es más contenida que otras formas de expresión; no pretende nada. Y probablemente por eso atine mejor», reflexiona el editor, que, inmerso como todos en un mundo digital, se mantiene firme en su creencia de que el libro es más necesario que nunca: «Genera experiencias, emociones, y eso es algo capital en estos tiempos absolutamente deshumanizados». Por eso, después de casi treinta años en el ‘negocio’, sigue insistiendo en esto de la edición: «Asumo que editar hoy en día es arriesgar, pero es nuestra forma de reconocer y defender el papel fundamental que de alguna manera han tenido y tienen los libros en nuestra propia vida».