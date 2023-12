Leyendas del Rock y On Fire presentan Forjando Leyendas, un concurso para grupos de rock y metal que ofrece al ganador la firma de un contrato discográfico, la grabación y edición de un disco con su correspondiente campaña de marketing, una gira por toda España presentándolo, y la participación en el festival Leyendas del Rock.

La semifinal de Murcia se vuelve a englobar dentro del Metalcoholik Fest, encabezado esta vez por banda valenciana de freak metal Gigatrón, una especie de Spinal Tap que parodian el heavy metal de los 80 y 90, caricaturizando las actitudes, estética y elementos típicos del género con una puesta en escena “over the top” en la que no faltan pelucas y atrezzo medieval. Surgidos del grupo Chococrispis, en 1997 grabaron una maqueta llamada “Huracanes del metal (live in Donington)” que tuvo bastante eco, autoproclamados dioses del metal e instauradores de la metalocracia (esto del rock va de divertirse, ¿no?).

Le sacan punta a tópicos como las espadas, las hachas, Crom, Odín o el Valhalla, pero detrás de todo este cachondeo hay unos músicos más que solventes. Su líder es Charly Glamour, guardián de la metalocracia. Junto a ellos estarán los ganadores de la última edición del concurso, los barceloneses DHALIAX, y compartirán tablas con las tres bandas semifinalistas, PNUK, KHËLLEDEN y los cartageneros ÁNGEL NEGRO, banda de metal melódico, con influencias del power metal, hard rock y progresivo.

Una de ellas se clasificará para la Final, que se celebrará en Madrid en 2024. ¿Conseguirá alguna banda murciana forjarse leyenda? Entre los asistentes se sorteará merchandising de New Rock, camisetas, discos, un abono para el festival y 50 euros en tokens, entre otras cosas.

Sábado 23. Garaje beat Club. 21,00h. 15€