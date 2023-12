La «casualidad» –porque no tiene otro nombre– ha querido que, el mismo día en que su hermano Pedro publicaba Vidas imaginarias del Doctor Mabuse, el profesor Manuel Amorós lanzara al mercado, de la mano de Renacimiento, su libro de aforismos, Catedral (2023). Lo ha hecho al amparo de la Fundación Rafael Pérez Estrada, que ha elegido su colección como la mejor de cuantas se han presentado a la quinta edición de su particular certamen literario, centrado en este conciso y sugerente género literario.

Lo primero de todo: felicidades por el premio, que supongo que es todo un honor. Me decía su hermano que seguramente sea el más importante de cuantos se entregan en España en el campo de los aforismos.

Gracias. Sí, es una alegría. Y sí, me comentaba la encargada de la fundación que gestiona el certamen que es el de mayor dotación económica del mundo en este campo; supongo que será verdad. Lo que es un hecho es que se han recibido manuscritos de todos los países hispanohablantes.

Por concretar, Manuel: ¿qué es exactamente un ‘aforismo’?

Por decirlo así ‘aforísticamente’, es una sentencia breve. Y luego, a partir de esa brevedad, se puede complejizar todo lo que uno quiera, hasta el infinito; esa es un poco la dicotomía. De hecho, ayer [por el martes] lo comentábamos: si acudes al diccionario, una de las acepciones de ‘aforismo’ es «axioma»; es decir, queda todavía ese resabio de «verdad mínima», pero digamos que esta sería solo su descripción en el sentido clásico... Hoy se ha ampliado tanto que es un formato literario que roza multitud de géneros, como el microrrelato y la poesía.

¿Puede ponernos algún ejemplo? Quizá alguno de los que presenta en Catedral...

Por supuesto, me los sé de memoria; que, por cierto, es otra de las cuestiones a considerar de un aforismo: que sea ‘memorable’, en todos los sentidos (también en el de ‘memorizable’). Así pues, por ejemplo, el que se titula Catedral dice así: «La forma gótica de los paraguas nos hace feligreses de la lluvia».

Hablaba de brevedad, y en esto de la escritura una de las cosas más difíciles que hay es ser conciso. ¿Se lo toma como un reto o como un juego?

Como ambas cosas. El aforismo al final es como una esfera: necesitas redondearlo, y, si sobra algo, está mal. A modo de broma podríamos decir que la biografía de un aforismo sería la siguiente: nace como una idea, crece menguando y muere en un sobre de azúcar.

Sin embargo, en una aforismo, como dice, hay poesía, pero también humor, reflexiones profundas... En fin, que no por breve es escaso.

Claro. Digamos que el aforismo tiene dos facetas: la más normativa, que es bastante irritante y que desemboca en el refranero, y otra que es todo lo contrario, contestataria, que pone todo en entredicho, y que es la que acaba cayendo en el humor. A mí esta es la más divertida y agradable, la que más me gusta, y además es la que practicamos todos a diario cuando le damos la vuelta a alguna frase o dicho.

Entonces, ¿estamos más cerca del aforismo de lo que pensamos? No sé por qué, pero se me ha venido Twitter a la cabeza...

Efectivamente. Yo no tengo redes sociales porque no quiero engancharme (suficiente tengo con el ajedrez...), pero estoy convencido de que, en cierto modo, lo que ahí se utiliza es una forma de aforismo. Lo que ocurre es que no todos son buenos, principalmente porqe no abunda ese trabajo de ‘limpieza’ del que te hablaba (que es clave para redondear esa esfera). Pero bueno, es que escribir es muy difícil...

¿Qué tipo de términos trata en Catedral? ¿Qué es lo que los une?

Esa es la pregunta del millón. De hecho, diría que todos los libros de aforismos tienen ese problema... Dado que en las bases del concurso no había un tema, yo utilicé como principio organizativo una serie de palabras que que preceden a cada texto; palabras que los complementas y que forman parte, pero que, sobre todo, tienen como objetivo crear una especie de pausa. Porque los aforismos son un vicio (escribirlos y leerlo), y a veces los deboramos como si fuera pipas, uno detrás de otro. Esa superposición no es demasiado conveniente... Pero, en fin, la cuestión es que el orden no deja de ser alfabético, por lo que temáticamente es ciertamente aleatorio: los temas van saltando de unos a otros y lo que estructura el libros son esas palabritas previas. Y sobre los términos elegidos..., bueno, como suele ocurrir, son las obsesiones del autor. Hay uno, por ejemplo, que dice: «’Estrategia’, se juega al ajedrez para no pensar».

Y... ¿por qué ‘Catedral’?

Pues el título en realidad es sugerencia del jurado. Yo tenía otro pensado, pero no tenía esa fuerza. Digamos que todas esa red de sentido de las palabras va englobada dentro de ‘catedral’, y además tiene ese punto de ironía que implica referirse con un término tan grande a algo tan ínfimo como un aforismo.