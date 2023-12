Pedro Amorós se encontró con el doctor Mabuse hace algo más de treinta años, «a finales de los ochenta o, seguramente, principios de los noventa». Cuenta que fueron años en los que visionó mucho cine clásico, y claro, cuando uno se propone viajar hasta la base sobre la que se sustenta hoy día el séptimo arte, difícilmente puede pasar por alto a Fritz Lang. El realizador austríaco firmó cintas icónicas como Metrópolis (1927) y M, el vampiro de Düsseldorf (1931), pero también como El testamento del Dr. Mabuse (1933), la segunda entrega de la trilogía que le dedicó a este enigmático personaje. «Como la mayoría de la gente, yo le conocí por las películas, y enseguida me quedé impactado. De hecho, al igual que le ocurrió a Lang desde que leyó Dr. Mabuse, der spieler (1922), yo lo he tenido dando vueltas en la cabeza desde aquella primera vez, e incluso se podría decir, de forma un poco retórica, que atraviesa mi carrera literaria», señala el escritor y crítico murciano.

Y es que el doctor Mabuse ya ha aparecido de forma puntual en alguno de sus cuentos y, muy especialmente –por la relevancia que tiene esta intervención en la historia que hoy nos compete–, en su novela El recodo del río (2009). «En aquella –apunta Amorós (Murcia, 1966)–, aparece una niña de 13 años que hoy, ya adulta, se presenta en el prólogo de este nuevo libro como una escritora que ha decidido investigar sobre este personaje, que irrumpió en su vida cuando era pequeña y sobre el que ahora traza este relato; ella, por así decirlo, es la narradora de Vida imaginaria del Doctor Mabuse (Cuadernos del Laberinto, 2023)», aclara el también historiador sobre su última referencia, recién llegada a las librerías. ¿Su motivación a la hora de dar forma a esta narración? Doble: por un lado, quería «devolverle a la literatura (a él, a Mabuse)»; por otro, fabular su biografía.

¿Pero quién es el tal doctor Mabuse? De algún modo, esa es la pregunta que ha tratado de responder Amorós, aunque a su manera. Porque, para empezar, es un personaje de ficción –aunque, por momentos, el murciano lo ponga en duda–, y, para continuar, porque, aunque fuera ideado por el autor luxemburgués Norbert Jacques en los años veinte, es una de esas figuras de la literatura europea del siglo pasado que, como Fantômas, Fu Manchú o el profesor James Moriarty, han abandona con el tiempo el cobijo de sus ‘progenitores’ para convertirse en universales. Así lo demostró Lang, pero también otros directores como Harald Reinl, Wener Klingler, Paul May, Hugo Fregonese, Claude Chabrol y el español Jesús Franco, entre otros; o como ahora demuestra el propio Amorós en las páginas de su novela, en el regreso de Mabuse a la literatura.

¿Pero quién es Mabuse?

«Ya, OK. ¿Pero quién es Mabuse?», se preguntará (si no se ha cruzado todavía con ninguno de estos filmes). «En las películas de Lang es el jefe de una organización criminal, pero no solo eso. También es un hombre con ciertas dotes de telepatía y conocimientos de hipnosis; un ‘jugador’ (‘spieler’), un tipo que ‘juega’ con la gente, que tiene el don de subyugar, de atraer hacia sí, no solo a sus colaboradores, sino también a sus supuestos enemigos», señala Amorós, que se confiesa víctima de ese poderoso encantamiento: «Esa, de entre sus otras mil virtudes, fue la que más me atrajo». También al director austriaco, que lo convirtió en una suerte de vidente: «Eso y el que fuera un personaje oscuro, siempre vestido de negro, con pantalones de pinza y chaqueta, lo he tomado prestado para mi novela; lo demás –el tema de las metamorfosis, de las transformaciones– es cosa mía», confiesa Amorós.

Porque la del murciano no es una biografía (ficcionada, recordemos) al uso. En parte sí –no deja de obedecer a la investigación de aquella niña de El recodo del río–, pero también es, en cierto modo, una reflexión sobre la identidad; no la de Mabuse (que también), sino la de todos, la de cualquiera. «Indagando acerca de la procedencia de este personaje, descubrí que hay un pintor flamenco del siglo XVI, Jan Gossaert, que respondía al sobrenombre de Mabuse. No sé si Jacques lo sacaría de ahí –reflexiona Amorós–, pero me gustó la idea que fuera pintor, que después emprendiera una carrera criminal y que también ejerciera como doctor, escritor... Al final, es un personaje que, a lo largo de su vida, ha experimentado numerosos cambios, transformaciones, y su ‘identidad’ no deja de ser un compendio de todas ellas; como nos ocurre a nosotros (aunque nuestras metamorfosis sean más leves, lógicamente)». Así pues, la novela no deja de ser una profunda reflexión sobre la cuestión identitaria y una «metáfora» sobre esa «capacidad subyugante» que tiene el arte –en este caso, la literatura y el cine– para transformarnos.

Es por eso que el murciano ha querido trazar una biografía completa de Mabuse por medio de un hombre que, en un momento determinado de su vida, adopta la identidad de este enigmático villano de la literatura europea. «Tienen como una cierta aureola de leyenda y mitificación que siempre es muy atractiva, ¿no?, y muy interesante para la ficción», señala Amorós sobre el magnetismo que generan este tipo de antihéroes, que, defiende, «pese a estar sometidos al mal, siempre tienen algún momento en que demuestran humanidad, y esa ambigüedad es mucho más propia del hombre que la que la que pueden ofrecer muchas veces sus luminosas némesis». En cuanto al ejercicio narrativo propiamente dicho, cita como ‘referencias’ al escritor francés Marcel Schwob –al que se le homenaje desde el título, que alude a su obra Vidas imaginarias (1896)– y a Andrés Barba, que en 2020 publicó Vida de Guastavino y Guastavino: «En este libro, contaba la vida de dos arquitectos reales, padre e hijo, como si se tratara de una ficción. Yo, digamos, he tratado de hacer justo lo contrario: tratar a un personaje que no es real, que es imaginario, como si fuera histórico», explica.

Y reconoce que le ha costado muchísimo –«pese a ser un libro corto, una nouvelle, que dirían los franceses»–, porque había que pensar muy bien cada uno de los pasos de su Mabuse. Por ello, y porque, efectivamente, este inquieto doctor llevaba más de treinta años rondando en su cabeza, siente la publicación de Vida imaginaria del Doctor Mabuse como «una especie de liberación». «En este sentido –añade-, creo que ya es difícil que vuelva a escribir sobre él; tendría que tener mucho éxito esta novela, y no lo creo», apostilla entre risas su autor. «Entre mis objetivos –continúa– estaba terminar con este personaje, y para ello he tratado de contar toda su historia, desde el principio y hasta el final»; una historia de trepidante que no sería descartable que pudiera transmitir esa obsesión por Mabuse a algún lector despistado. Porque la leyenda y su habilidad para el mentalismo siguen intactas casi cien años después de su primera aparición.