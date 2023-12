Pablo Sánchez del Valle (Cartagena, 1978) es un tipo reconocido en la ciudad portuaria. Porque en esta profesión, si alguien hace más calle que un redactor (o reportero) es un fotoperiodista; un ‘gráfico’, como le llaman algunos. Además, él es el fotógrafo oficial de festivales como La Mar de Músicas y el Cartagena Jazz, con lo que cualquiera que haya asistido a sus conciertos le habrá visto en los fosos, pegado a un objetivo. Sin embargo, sus inquietudes van más allá. Como le ocurre a muchos otros compañeros de profesión, capturar momentos no es suficiente; con el tiempo, ha desarrollado esa voluntad de ir más allá, de buscar un «algo más», y en ese afán ha encontrado en la fotografía analógica su caballo de batalla.

«Cuando yo empecé a estudiar todavía utilizábamos carretes, pero enseguida nos llegó el digital y a mí se me quedó esa cosa en la cabeza de no haber podido trabajar todo lo que me hubiera gustado en este formato. Total, que desde entonces tenía la ilusión de tener un laboratorio fotográfico, un cuarto oscuro», comenta Sánchez del Valle. Y, por suerte, ha podido cumplir su sueño; y, como ocurre en ocasiones, ese sueño se ha hecho mucho más grande de lo esperado en un principio e, incluso, se ha convertido en algo compartido. Compartido y En Positivo, que es como ha bautizado a este nuevo espacio, en la calle Ribera de San Javier de Cartagena, junto al bar Penélope.

Como curiosidad, el proyecto –que por aquel entonces no era más que lo comentado, un laboratorio fotográfico– comenzó a tomar forma durante la pandemia. «Como yo me dedico sobre todo a la fotografía de eventos, en aquellos días en los que se paró todo tuve muy poco trabajo; curraba, igual, un par de días a la semana. Así que decidí invertir por fin en un estudio en el que poder revelar mis fotos, pero quizá también en el que poder hacer algunos talleres de analógico, de iniciación a la fotografía... Pero aquello ha ido evolucionando mucho», señala el cartagenero, que de tanto asistir a encuentros culturales de diversa índole ha ido haciendo migas con creadores de diverso pelaje. Y eso es justo lo que le ha llevado a ampliar los horizontes de En Positivo.

«La idea es generar un lugar de encuentro de artistas, y dar lugar con ello a un movimiento cultural que creemos necesario», asegura Sánchez del Valle. Y continúa: «Parece que siempre estamos esperando a que sea la Administración pública la que nos dé o nos deje espacios, o la que nos promocione. Y no nos cerramos a colaborar con ello –de hecho, lo hacemos–, pero también es importante generar alternativas y lugares en los que poder dar visibilidad, sobre todo, a nuestros artistas plásticos», concreta el fotógrafo, que ha hecho de En Positivo una sala de exposiciones, pero también de proyecciones, de debates, presentaciones e, incluso, microteatro. «Es un espacio relativamente pequeño, con capacidad para treinta o cuarenta personas, pero es aforo suficiente para poder hacer cosas interesantes (no masivas) e ir generando movimiento cultural en la ciudad», añade.

Aunque..., bueno, En Positivo también es un negocio: «También es un espacio que se puede alquilar para organizar aquí eventos de este tipo. Y, aunque suene un poco utópico, también para ofrecerle a quien quiera probar a hacer fotos en analógico un lugar en el que poder sacar sus fotos, ampliarlas..., pero no como una tienda, sino como un lugar al que venir para seguir investigando sobre esta técnica y sobre otros modos de hacer fotografía», cuenta el cartagenero, que este sábado abrió por primera vez al público su nueva casa.

‘Crear En Positivo’

En esta aventura, Sánchez del Valle ha contado con el apoyo de un puñado de artistas de primerísimo nivel. «Gente como Kraser, que es un muralista conocido internacionalmente. También como el escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, muy conocido, y con Belén Orta, Virginia Bernal, Salvador Torres...», enumera el fotógrafo. Ellos, junto con otros creadores como Antonio Vidal Máiquez protagonizan la pequeña muestra-market con la que debuta este espacio: «Tenemos camisetas, láminas y ediciones limitadas de algunas obras a precios bastante asequibles para lo que son estos artistas. La idea es que la gente pueda regalar cultura durante estas fechas de Navidad», añade.

Pero este emprendedor cartagenero también quiere amenizar estos días previos, así como dar a conocer su nuevo espacio. Por ello, ha preparado un intenso programa de actividades que arrancó el sábado con una intervención de la bailarina Natividad Guerrero y música de la mano de Lucas Albaladejo y The Violet Cluster; así como con un taller de iniciación al grabado a cargo de Salvador Torres y el propio Antonio Vidal Máiquez. Y ayer fueron Virginia Bernal y él mismo quienes impartieron un curso de cianotipia, hubo una muestra de pintura mural en directo con ArtMateo, una pinchada de DJ Maski y una charla conferencia del promotor y el arqueólogo Pedro Huertas sobre el Proyecto Etruria y la historia de la Toscana.

Para hoy, a las 19.00 horas, hay prevista una conferencia sobre fotoperiodismo a cargo de Loyola Pérez de Villegas, reportera gráfica de La Opinión, y mañana Sáenz de Elorrieta ofrecerá un taller (de 16.00 a 20.00 horas) en el que enseñará a los participantes a hacerse un colgante. El miércoles (19.00 horas) se celebrará una mesa redonda con proyección de imágenes del Anuario 2022 de la Asociación de Informadores Gráficos de la Región, y el jueves (18.00 horas), otra de literatura, con Kraser, Huertas, Torres, Vidal Máiquez y el propio Sánchez del Valle. Por último, el viernes (18.00 horas) se proyectarán las Memorias celuloides de Salvi Vivancos y el sábado 23, una muestra de plantas aromáticas y agricultura ecológica y una charla, a partir de las 13.00 horas, con la actriz Mar Vidal, además de una recogida para el Banco de Alimentos de Cartagena.

«La idea principal es agitar un poco al sector cultural de la ciudad y generar sinergias. Y, a nivel estrictamente personal, para mí es una satisfacción tremenda poder contar con un espacio así, de encuentro, en el que compartir cosas con otros fotógrafos y artistas, en el que seguir aprendiéndome y formándome, en el que seguir ilusionándome con la cultura en general», sentencia Sánchez del Valle.