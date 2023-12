Hace unos meses cayó en mis manos el Epistolario de Eduardo Rosales, un libro de Juan Antonio López Delgado basado en una serie de cartas escritas por el pintor madrileño desde 1854 a 1873. De entre todas ellas me llamó la atención, sobre todo, una especie de borrador de carta fechado entre noviembre y diciembre de 1873 y con destinatario desconocido. En ella, Rosales se plantea una respuesta a las críticas tan negativas que acababa de recibir por su cuadro La Muerte de Lucrecia, en el sentido de tratarse de un cuadro «que era un boceto, que no estaba concluido, que hacía alarde de desenvoltura»…, a lo que el artista, entre otras cosas, replicaba: «Es un cuadro no concluido y por lo tanto una obra defectuosa y digna de censura: convengo en parte en ello, pero no en todo, porque el cuadro no está terminado, pero el cuadro está hecho: si le falta por hacer un pie, una mano, un trozo de paños, el cuadro no es menos cuadro por eso [...]. Es una obra de impresión vigorosa y enérgica, que debe ante todo hablar al alma y no recrear el sentido».

Cincuenta años después de esta carta, Pedro Flores, Luis Garay y el jovencísimo Ramón Gaya viajaban a París en busca de la modernidad, representada, sobre todo, por Picasso y por el resto de pintores cubistas. Al poco de llegar y tras comprobar en directo el camino sin salida de estas pinturas, así como lo que representaba aquella ‘modernidad’ militante, el joven pintor sintió la necesidad de volverse al Prado en busca de lo que más tarde definiría como «El hilo perdido de la Pintura». Se trataba de volver a El Greco, a Velázquez, Murillo, Tiziano, Goya…, pero, claro, no a sus lenguajes, sino a unas alturas representadas por el alma de las obras, por esas miradas pictóricas que trascendían su propio tiempo, más allá de estilos, temáticas y gustos sociales. Ese joven de provincias, con tan solo diecisiete años, había decidido volver su mirada hacia el pasado para buscarle un sentido a la pintura, aunque esa tarea no iba a ser fácil porque, en el fondo –y hasta en la forma– se trataba de ir contracorriente. Ramón Gaya definió a Rosales como «el último gran pintor español, antiguo no de estilo ni de tiempo, sino de casta» Tras su etapa de formación, la Guerra Civil y posteriormente un largo exilio en México –etapas en las que el propio Gaya manifestó no encontrarse con un estado emocional apropiado–, su vida comenzaría a recomponerse con su vuelta a París y Roma, para terminar de consolidarse con su definitiva y permanente vuelta a España. Claro, decimos a recomponerse, pero, obviamente, desde la más absoluta soledad como pintor, desde el vacío más sordo que un creador pueda sentir. En Italia, por ejemplo, en esa ansiada y aún indefinida mirada hacia atrás, intentaría volver al cuadro de tema, a los temas clásicos de la pintura, pero pronto se daría cuenta de la imposibilidad de su propósito, porque, no es que los hubiera abandonado él –que también–, sino que, sobre todo, los había abandonado la sociedad, el tiempo que le había tocado vivir. Al no tener un ambiente pictórico que lo acompañara en esa perseverante búsqueda, sus conversaciones y debates sobre el tema pictórico se producían directamente con las obras; unas conversaciones que eran en diferido y estaban repartidas entre las soledades de los museos, las cafeterías y sus propios estudios. No había palabras, pero había atención y sentimiento, de ahí que la comunicación resultara honda y muy certera. Ramón Gaya siempre dijo que su verdadero exilio no lo fue de España, sino de la pintura. Murcia recuerda al pintor Eduardo Rosales en el 150 aniversario de su fallecimiento En 1953 y dentro de Milagro Español, escribiría Ramón Gaya: «En Rosales he visto siempre al último gran pintor español… antiguo, de una antigüedad que no es propiamente de estilo ni de tiempo, sino de casta». Y ya hacia el final de su vida, en 1997 (Ramón Gaya moriría en 2005), escribió: «Unos años más tarde, ante el Desnudo de Rosales, caía en la cuenta, no solo de su evidente modernidad (que casi no me importaba), sino que venía a revelarme, a explicarme, lo que la modernidad…es. La modernidad viene a ser algo así como un tímido y atrevido frescor que, de pronto, se aviniera a dar unos pasos: nada más, eso es todo… Ahora, Mujer al salir del baño, de Eduardo Rosales, no es que me parezca un cuadro antiguo ni moderno, sino pleno, completo, permanente». Estaba claro: en Rosales encontraba Gaya la punta perdida de ese ‘hilo’ que lo ataba al pasado para darle sentido a su presente. Pues precisamente estos días, coincidiendo con el 150 aniversario de la muerte de Rosales, se dan cita en nuestra ciudad dos exposiciones sobre el pintor madrileño: la primera en el Museo de Bellas Artes: Eduardo Rosales. 150 aniversario de su fallecimiento. Colección López Delgado, una imprescindible e interesantísima exposición en la que se han reunido una numerosa colección entre dibujos, libros, cartas manuscritas y fotografías originales del pintor; y la segunda de estas muestras, en la sala alta del Museo Ramón Gaya, una exposición centrada en algunos de los numerosos homenajes que Gaya realizó sobre la obra y la persona de Eduardo Rosales. Sabemos que Gaya no conocía esta carta de Rosales defendiéndose de la crítica a su obra La muerte de Lucrecia –El Epistolario fue publicado en 2018–, pero es evidente que la ‘leyó’ y entendió a través del propio cuadro, como también sabemos que, quien mire con atención Mujer al salir del baño, se dará cuenta de por qué escogió Ramón Gaya esta ‘tela’ para coserla a las suyas con ese invisible, pero tan necesario, hilo de la vida.