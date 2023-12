Si te gusta rememorar los viejos tiempos con los amigos, estás de enhorabuena con Radiocassette , el festival ‘remember’ por excelencia, que vuelve con una tercera entrega aglutinando a un buen puñado de artistas representativos de las década de los ochenta y los noventa.

Daisy Dee fue la voz de Technotronic, uno de los grupos impulsores del house. Gozaron de un enorme aunque efímero éxito en los 90. Su primer sencillo, “Pump Up the Jam” (1989), fue todo un hit y que sonó a nivel mundial. Actualmente Technotronic siguen siendo objeto de remezclas.

Los 90 fueron una era legendaria para la música electrónica, que cambió el sonido del género ‘dance’ para siempre, y uno de los grupos de baile más emblemáticos fue definitivamente Technotronic. Ese sonido nació en Bélgica, pero sonaba tan americano conquistó al mundo, y vendió más de 43 millones de álbumes en todo el mundo.

Evi Goffin (ex Lasgo)

Otros belgas, Lasgo, junto con Milk Inc y Sylver, pueden ser considerados como una de las bandas de ‘eurodance’ más famosas del viejo continente. La época dorada fue con Evi Goffin, vocalista de gran talento y enorme soltura en el escenario, que estuvo desde la fundación del grupo en 2000 hasta que lo dejó en 2008. “Something“ (2001) y “Pray” (2002) fueron los grandes éxitos de Lasgo.

También desde Bélgica llegan Ian Van Dahl con dance y electrónica. Su especialidad: el house en sus modalidades progressive, electro y deep. Han tenido bastante éxito a nivel mundial y miles de reproducciones con sus sencillos más conocidos, como "Castles in the Sky" "Will I?" o "Inspiration".

Absolom

El proyecto belga de música dance y vocal trance Absalom estuvo compuesto por Christophe Chantzis, Jimmy Goldschmitz, y la vocalista Pascale Feront. Se disolvieron en el año 2000. Tuvieron éxitos como “Secret” o “Baby Boomers”, y dejaron huella en la escena electrónica de la época.

También estarán dos grandes ‘Spanish divas’ de la música dance: Marian Dacal B2B y Eva Marti, que se unen para dar un espectáculo único y hacer vibrar con su música llena de éxitos todas las pistas de baile. Y no puede faltar el set único que están preparando los djs Dani BPM. Javi Boss, Chumi Dj, Paco García, Dj Martin, y el presentador Joaquín Guillén, de Los 40

La Plaza de Toros de Murcia, donde se ha instalado una gran carpa con todos los servicios, se transformará en una máquina del tiempo. La cita arrancará a las 17,00 h, con iconos y DJs del dance de los 90 y 2000, y se alargará hasta bien entrada la noche bailando con muchos de los éxitos que seguro te transportan a aquella época. Y la fiesta no termina en el concierto, ¡se traslada al afterparty oficial en Sala Mamba a partir de la 01:00h!, con una sesión especial de DJ MARTIN, y la música de Churu, Rubén Noguera, Toni Bafles, Rafa Ruiz, Olga Fernández y Dani Dj. Un dulce viaje en el tiempo con los ritmos más pegadizos. Recuerda mientras bailas.

Sábado 16. Plaza de Toros. 17.00 h. Desde 25 €