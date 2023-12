Asunción Valdés (Alicante, 1950) habla con pasión de Carmen de Burgos, ‘Colombine’. De sus hazañas, de su instinto periodístico... Hace algo más de cinco años se propuso investigar sobre ella para dar una conferencia en el Instituto Cervantes y, con el tiempo, se ha convertido en una suerte de biógrafa de la almeriense, que fue la primera mujer contratada como redactora profesional en nuestro país (entre otras muchas cosas). Tanto es así que desvela detalles hasta ahora ocultos como que tenía familia en la Región –una cuñada en Cartagena a la que apreciaba muchísimo–, que visitó varias veces Murcia para conocer la obra de Salzillo –en la que reconoció la ‘mano femenina’ de la hija del maestro imaginero– y que era profundamente admirada por Lolita Bas. Lo hace con motivo de su visita, este jueves, a la capital del Segura, donde presenta esta tarde (Fundación Cajamurcia, 19.30 horas) su libro Revivir, la nueva Carmen de Burgos (Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert, 2023).

¿Quién fue Carmen de Burgos?

Pues un personaje interesantísimo, como intelectual, periodista, escritora, profesora y, sobre todo, como la gran defensora de los derechos humanos que fue. Y una mujer que logró gran prestigio y fama tanto a nivel nacional como internacional durante el primer tercio del siglo XX, pero que tras la guerra civil española cayó en el olvido; o, más bien, fue borrada de la memoria. Por suerte, desde hace seis o siete años, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, estamos intentando rescatar su historia.

¿Por qué es importante recuperar su biografía?

Porque es un personaje para muchos desconocido y que tiene una vida apasionante. Pero, sobre todo, por su empeño en acabar con la discriminación que sufría la mujer a todos los niveles, desde la educación –reivindicó la enseñanza para todos, independientemente del sexo, como forma de progreso y regeneración para España– hasta los códigos (penal, civil y mercantil), que evidenciaban ese trato dispar en comparación con el hombre.

Cuénteme.

Pues mira, por ejemplo, fue la primera en pedir una ley del divorcio en España. Justo se cumplen ahora 120 años desde que lanzó una encuesta en su diario –cosa que no se había hecho hasta ese momento; no como género periodístico– preguntando a sus conciudadanos por este tema, pues creía que era necesario que determinados matrimonios pudieran tener una salida legal y, consecuentemente, una segunda oportunidad para formar una familia (institución que ella valoraba mucho). Acababa de llegar a Madrid y prácticamente no la conocía nadie, pero escribió a autoridades e intelectuales y, de alguna manera, puso el debate sobre la mesa. Sin embargo, y aunque participaron tres mil personas que se mostraron mayoritariamente a favor, el tema no llegó a las Cortes.

Toda una osadía para la época.

Sí. Fue muy valiente; no solo por el mérito que tiene el haber podido sacar adelante y casi sin ayuda un proyecto así, tan innovador y complejo para aquellos años, sino también porque recibió muchas críticas e insultos. Además, en 1906 repitió fórmula para preguntarle a los españoles si la mujer debía poder votar y ser votada. Esta salió negativa (la sociedad todavía no estaba preparada), pero no desistió y siguió abordando esta cuestión en artículos, conferencias y novelas.

Una mujer a seguir.

De hecho, en 1921 encabezó la primera manifestación de mujeres que se hizo en nuestro país y se presentó en el Congreso con un escrito en el que pedía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres; sin favores ni privilegios, solo gozar de un mismo trato y oportunidades, en términos legislativos. Y entre esas demandas estaba que las mujeres pudieran votar. En fin, que fue una adelantada a su tiempo.

¿Pero logró abrir camino o la dictadura ocultó las sendas que ella comenzó a abrir?

Bueno, tuvo algunas victorias, claro. Cuando se aprueba el voto de la mujer en 1932, durante la II República, De Burgos estaba en el Partido Radical Socialista, y junto a ella, una joven Clara Campoamor, que fue la que defendió el sufragio femenino activo y pasivo. Además, si revisas la hemeroteca descubrirás cómo, poco a poco, la opinión mayoritaria de los políticos iba cambiando, se iba abriendo.

Además, fue muy consciente de lo que quería, ¿no? Quiero decir: la historia está llena de personajes que lograron cosas maravillosas sin buscarlas, sin una conciencia colectiva, digamos; De Burgos, en cambio, sí luchó por la mujer (no solo por sí misma).

Sí, totalmente de acuerdo. Por eso hoy es un símbolo.

La Plataforma de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia se llama ‘Colombine’...

¡Sí! Me alegró mucho cuando me lo contaron. Fue a raíz de una de las manifestaciones por el Día de la Mujer, ¿no?, que se constituyó esta plataforma siendo bautizada como Colombine. Creo que coincidió con las celebraciones de aquel 150 aniversario de su nacimiento, lo que seguro influyó en esta decisión. Fue un año entero de actos en recuerdo de Carmen de Burgos: hubo una exposición en la Biblioteca Nacional, otra en el Ateneo de Madrid, actos en prácticamente todas las asociaciones de la prensa, obras de teatro, reediciones de algunas de sus obras... Parece lógico que, en ese ambiente, pensaran en ella para darle nombre al proyecto.

Sobre todo teniendo en cuenta que son mujeres y periodistas...

Claro. Es que Carmen de Burgos fue la primera redactora profesional que tuvimos en España. Mira, cuando ella lanza aquella encuesta sobre el divorcio acababa de entrar en el Universal, un diario cuyo director, Augusto Figueroa –que fue quien le puso el pseudónimo ‘Colombine’–, le hizo un contrato fijo para escribir todos los días un artículo llamado Lecturas para la mujer. Como es lógico –si nos situamos en aquella época–, debía hablar de cuestiones del hogar, de cocina, de cosméticos..., y De Burgos entendió que aquello podía ser una plataforma fantástica para ir introduciendo según qué temas, pequeñas pildoritas relacionadas con esa lucha que emprendió por los derechos de la mujer. Así, por ejemplo, cuando hablaba de la ‘máquina de fregar platos’, que ya había llegado a Canadá –viajaba mucho y hacía un periodismo, a menudo, comparativo–, decía que aquello no solo iba a ayudar a las señoras a tener la vajilla limpia, sino que también les iba a ahorrar tiempo para poder leer, salir, reunirse con amigas... Y cuando escribía de Educación, se preguntaba cómo no iba a poder estudiar la mujer cuando, como madre, es la primera formadora de los hijos.

Sabía del poder de los medios.

Por supuesto. Y sabía que esto no iba solo de documentarse bien y escribir, también de salir a la calle y cubrir la actualidad. Porque otras como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán tenían sus colaboraciones, pero siempre de carácter mensual o, a lo sumo, semanal. De Burgos, en cambio, si había una huelga de obreras en la Tabacalera, en Madrid, allá que se iba. No estudió Periodismo, claro, pero tenía esa intuición natural. De hecho, fíjate: no solo fue la primera redactora profesional, también fue la primera corresponsal de guerra. En 1909, por su cuenta, sin que su director lo supiera –en este caso, el del Heraldo de Madrid–, se plantó en Melilla para cubrir el llamado ‘Desastre del Barranco del Lobo’. Aunque estaba absolutamente prohibido que una mujer fuera a la guerra, viajó con la Cruz Roja y, además de escribir crónicas desde el frente, se dedicó a visitar los diferentes hospitales de la zona para informar sobre los muertos y heridos, ya que sabía que en España había muchas familias que demandaban información sobre sus seres queridos desplazados al norte de África como militares o para trabajar en las minas.

Me hablaba de ese 150 aniversario y de cómo hace solo unos pocos años que la figura de Carmen de Burgos parece estar recuperando la posición que merece...

Fíjate que está incluida en la Generación del 98, pero han tardado en hacerlo 156 o 157 años [Ríe].

¿Usted la conoció entonces?

No. Yo ya la conocía porque soy periodista y porque la Asociación de la Prensa de Almería lleva trabajando por su legado mucho tiempo, incluso con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Madrid y la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), con quienes convoca anualmente el Premio Internacional de Periodismo ‘Colombine’. Pero sabía solo de su labor profesional y muy por encima.

¿Y cuándo decidió profundizar? ¿Qué le lleva hasta este libro?

Pues esto ocurrió a finales de 2017 o principios de 2018. Se iba a celebrar en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes, un ciclo de conferencias titulado ‘Españolas por descubrir’, y yo propuse a De Burgos, coincidiendo con ese aniversario. Les gustó y me encargaron la tarea de preparar la presentación, que pronuncié el 11 de diciembre de ese año. La cuestión es que, poco después, Inés Alberdi, catedrática de Sociología que asistió a aquella conferencia, me sugirió escribir un libro con aquello y añadiendo «un poco más» sobre la vida de Carmen de Burgos. Por supuesto, Inés se quedó corta y yo fui un poco ilusa: ese «un poco más» acabó dando lugar a dos tomos de más de seiscientas páginas [Risas].

Para usted, supongo, también fue un descubrimiento.

Sí. Yo ya valoraba mucho su figura desde hacía años, pero hasta que no me puse a investigar no fui consciente de lo verdaderamente brillante y polifacética que era. Ni de lo tremendamente respetada que era por los intelectuales de la época (por Azorín, Unamuno...); me preguntaba: «¿Cómo es posible que esta señora haya estado ‘desaparecida’ durante tanto tiempo?».

En este sentido, ¿es Revivir un libro reivindicativo?

No. Yo no soy propagandista de los derechos de la mujer. Creo que el movimiento se demuestra andando, y que lo que yo he hecho –que ha sido estudiar y trabajar muchísimo durante toda mi vida– es lo que deben hacer todas las personas, independientemente de su sexo. Ahora, otra cosa es que a la mujer se la coarte, se la frene; pero el sentido del deber tiene que ser igual para todos. Así que no, no es un libro reivindicativo, sino la historia de un personaje que merece mucho la pena; si en vez de Carmen se hubiera llamado Juan, también lo habría investigado.