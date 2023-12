El Jurado del I Premio de Novela Fundación Mediterráneo, convocado por la Fundación Mediterráneo y la Universidad de Murcia, ha decidido otorgar el premio al original 'El hombre azul' cuyo autor es el escritor coruñés Pedro Calatrava Labandeira.

El acto del fallo ha tenido lugar en la sede de Murcia de la Fundación Mediterráneo, en un acto en el que han intervenido Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo; José Luján, rector de la Universidad de Murcia; y Francisco Florit, presidente del Jurado.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha afirmado que «la literatura forma parte del ADN de la Fundación Mediterráneo, como demuestran nuestros tres nuestros tres premios literarios, nuestra Casa Museo Azorín de Monóvar, o el hecho de custodiar los Legados del propio Azorín, Carlos Arniches o, entre otros, Gabriel Miró». «La Fundación quiere ser un punto de encuentro, reflexión y crecimiento, y un apoyo a la creatividad y a los nuevos talentos», añade Boyer.

Al Premio Fundación Mediterráneo de Novela se han presentado un total de 933 novelas de 33 nacionalidades diferentes y el ganador, Pedro Calatrava ha obtenido un premio de 20.000 euros y la novela se editará con una tirada inicial de 800 ejemplares en la editorial Pre-Textos.

Los miembros del jurado, formado por el catedrático Francisco Florit, el escritor Vicente Molina Foix; las académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez; y Silvia Pratdesaba, de la editorial Pre-Textos, han destacado en el acta del fallo del premio «que el autor haya sido capaz de construir una muy buena novela que narra la evolución personal de un hombre en la edad madura y que será capaz de encontrar, a través de diversas peripecias y una vez jubilado, su sentido en la vida. Es una novela de formación en la edad madura».

El presidente del Jurado destaca que El hombre azul «es una novela entretenida, que se lee bien y, sobre todo, lo que más nos ha llamado la atención es la construcción del personaje protagonista: un jubilado captado por una sociedad secreta que lucha con métodos muy poco ortodoxos contra todo tipo de delincuentes. Esa lucha, le da sentido a su vida».

Pedro Calatrava ha afirmado por videoconferencia tras conocerse el fallo que «ganar el premio ha sido un shock». «Me presenté como quien compra un billete de lotería, pensando que no va a tocar. Mi sorpresa ha sido recibir la llamada y me dio un subidón tremendo que aun estoy tratando de digerir».

«Soy un recién llegado con mi primera novela”, añade el ganador, aunque “siempre he escrito, desde chaval. He empezado infinidad de novelas, pero esta ha sido la primera que he terminado. En un momento determinado, me di cuenta de que la vida no es eterna y me dije `o espabilas o no hay novela´. Y al final salió a base de trabajo, trabajo y trabajo».

A preguntas de Soledad Puértolas sobre el proceso creativo de la novela, Calatrava ha afirmado que “en mi caso, más que de escribir, ha sido un trabajo arduo de borrar: si he escrito cien palabras he borrado quinientas y he rehecho mil. He tenido ese tiempo y esa pausa que te da la edad”.

La novela

La novela cuenta la historia de un agente de seguros recién jubilado que recibe una oferta de trabajo de su exjefe. La tarea es simple: debe realizar seguimientos a los asegurados que reclaman a las compañías aseguradoras para descubrir a todos aquellos que intentan defraudarlas. Sin embargo, todo su mundo cambiará en uno de esos encargos pues descubrirá, entre otras cosas, hechos desconocidos de su pasado familiar.

Además, este encargo lo llevará a vivir una aventura, una que jamás había pensado llevar a cabo, y para la que resulta que estaba más que preparado, aunque él no lo supiera. La vida monótona, solitaria y sin alicientes del protagonista se verá transformada radicalmente por la intervención de una serie de personajes, casi todos ellos agrupados bajo el nombre de una sociedad secreta llamada ‘El hombre azul’. Se trata de una sociedad formada por mujeres y hombres que luchan contra todo tipo de abusos, contra la prepotencia, contra la corrupción, contra la maldad en el mundo, si bien es verdad que sus métodos no son precisamente ortodoxos.

El ganador

Nacido en Madrid en 1958, Pedro Calatrava se trasladó a La Coruña en 1965, donde reside desde entonces. Curso estudios de Medicina, Psicología y Derecho. Su vida laboral se ha desarrollado en la industria química. En el apartado creativo, algunos cuentos y relatos breves sin publicación ni exposición; colaboraciones esporádicas de texto y cómic en blogs y publicaciones de ámbito variado.

Participación

Al Premio Fundación Mediterráneo de Novela se han presentado un total de 933 novelas de 33 nacionalidades diferentes, lo que “acredita la extraordinaria condición internacional de este premio de novela en su primera edición”, indica Luis Boyer.

Entre los países que más obras aportan se encuentran España (568), Argentina (148) y México (41), seguidos de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, EEUU, Cuba, Francia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Canadá, República dominicana, Israel, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Irlanda, Italia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Andorra, Austria, China, Japón, Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda y Noruega. Debe destacarse que han llegado originales de las 17 comunidades autónomas de España.

Entre los rangos de edad, las más participativas han sido los escritores y escritoras entre 46 y 60 años (400 novelas), los mayores de 60 (318), mientras que 151 corresponden a las edades comprendidas entre los 36 a 45 años.