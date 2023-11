Activa desde hace un cuarto de siglo, la Steepwater Band de Chicago es una de las bandas de blues-rock más representativas de la escena del rock americano de las dos últimas décadas, y sus directos suelen ser memorables. Formada por por Jeff Massey (cantante y guitarrista), Joe Winters (batería) y Tod Bowers (bajista), que desde 2012 se presentan acompañados por las seis cuerdas de Eric Saylors, la formación norteamericana garantiza a quienes acudan a sus conciertos la actuación de cuatro músicos apasionados, devotos del blues eléctrico, pero con influencias notorias del potente hard & boogie rock psicodélico, lleno de matices. En definitiva, siguen caminos transitados ya por grupos como The Allman Brothers, Free, Cream, Muddy Waters, Led Zeppelin, The Rolling Stones o The Black Crowes.

Han compartido escenario con leyendas como Lynyrd Skynyrd, Gov’t Mule, Doobie Brothers y John Mayall & The Bluesbreakers. En 2020 lanzaron su disco Turn of the wheel, cuya gira de presentación truncó la pandemia. Lo presentan ahora junto a su secuela, Re-Turn of the wheel (2022), grabado durante el confinamiento. Estarán de vuelta en Garaje Beat Club casi diez años después de su única visita. Ver en acción en el mismo escenario a dos de los mejores guitarristas de los últimos tiempos (Eric Saylor y Jeff Massey) es un regalo del cielo. Domingo 26 de noviembre.19.00 horas· Garaje Beat Club, Murcia . 18/22 euros