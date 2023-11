La relación entre la productora murciana Madness Live!, organizadora del Rock Imperium Festival, y la sala Garaje Beat Club, también en la capital del Segura, continúa acercando a la Región a bandas legendarias o punteras del metal y derivados. Y en esta ocasión, el grupo que hoy tomará el escenario de GBC cumple con ambos requisitos: su legado quedará en los libros de historia de la música y, pese a llevar ya 35 años en activo, siguen siendo los grandes referente de esa brutal variante que conocemos como grindcore.

Hablamos, por supuesto, de los británicos Napalm Death, indiscutibles pioneros del género y una de esas pocas bandas que haciendo un ruido infernal han conseguido llegar a las listas de éxitos discográficos, aparecer en televisión e, incluso, entrar en el Libro Guinness de los Récords como responsables de la canción más corta de la historia, You suffer, de poco más de un segundo. Y es que parece que los formatos reducidos son muy del gusto de los de Birmingham, ya que su último trabajo, el que se encuentran presentando actualmente con una extensa gira que este domingo pasó por Madrid con un sold out en la sala Copernico, que anoche reventó la Custom de Sevilla y que, tras Murcia, subirá al norte para hacer Barcelona (en la Salamandra, este viernes) y Bilbao (el sábado en Santana 27), es un mini álbum bautizado como Resentment is always seismic - A final throw of throes (2022), epílogo perfecto a su demoledor Throes of joy in the jaws of defeatism (2020).

Catalizadores de un sinfín de influencias y dueños de una torrencial discografía que lleva casi cuatro décadas haciéndonos vibrar a los más duros de la comunidad metalera, Napalm Death son una pieza clave, no ya dentro de la escena extrema, sino de todo el arco que supone la música contemporánea, gracias a su insobornable y feroz compromiso con la más incendiaria libertad. Por eso es reseñable su visita a Murcia, porque son una autentica leyenda que comenzó en pubs y los baretos más cochambrosos y que hoy solo cabalgan por las mejores salas y festivales del mundo. Además, atraviesan un gran momento, lo que garantiza un show de altura y un futuro prometedor: a estos ingleses les queda cuerda para rato.