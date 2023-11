La programación cultural del Año Jubilar 2024 de Caravaca de la Cruz comenzará el próximo 5 de diciembre con la exposición de arte ‘Magna Urbe’, una muestra compuesta por más de 40 obras, entre pintura, escultura y documentos, que realizará un recorrido por el patrimonio y la historia de la ciudad. Un recorrido que arranca en el siglo XVI, y que discurre por el Renacimiento y el Barroco. Se podrá visitar hasta el 18 de febrero en la sala de la antigua Iglesia de la Compañía de Jesús y tendrá dos visitas guiadas gratuitas al día.

La selección de obras se ha efectuado partiendo del relato temporal que la ciudad representa, combinando algunas de las piezas clave más conocidas de la ciudad con obras inéditas, recuperadas o reconstruidas, de manera que se completan hitos ya estudiados con pinturas, esculturas y documentos históricos de Caravaca de la Cruz que enriquecerán de manera definitiva el patrimonio histórico artístico y el conocimiento de la propia ciudad.

La exposición, compuesta por cuarenta obras, se podrá visitar del 5 de diciembre al 18 de febrero, con dos visitas guiadas gratuitas al día

Durante la presentación de la exposición, se han dado a conocer los trabajos de restauración del óleo ‘Aparecimiento de la Vera Cruz entre san Félix y santa Régula’, datado en de 1684, que contiene la primera vista topográfica conocida de la ciudad de Caravaca en aquel año y que no había sido expuesta hasta ahora. El abandono sufrido durante siglos y la incomprensión de lo que el cuadro representaba habían dejado la pintura en un avanzado estado de deterioro, encontrándose en un almacén del coro de la parroquia de La Concepción. La obra es un exvoto, una donación de alguien en agradecimiento a los santos representados, en la que el comitente les rinde tributo y pide que se muestre junto a ellos a la Vera Cruz y la ciudad de Caravaca. Durante un año, la restauradora María Fuensanta López Rosagro ha estado trabajando en la obra, que ha sacado a relucir la primera topografía que se conoce de Caravaca, además de que en el siglo XVII hubo culto en Caravaca a estos dos Santos. Incluso se trabaja con la hipótesis de que en la Basílica hubiera una capilla dedicada a dichos Mártires que formaron parte de la Legión Tebana de San Mauricio. Se identificó el edificio que hay en primer término, tratándose del convento de Santa Clara desde el barranco de San Jerónimo, identificándose hasta la flora de la zona. En la imagen se puede ver una fortaleza totalmente diferente a la actual, ya que la pintura estaría realizada antes de la galería del conjuro, así como la actual fachada barroca. Se trata del santuario como lo diseño Fray Alberto de la Madre de Dios. La gran sorpresa es la aparición de un chapitel que no en día no existe. Según la profesora María Griñán Montealegre «en 1672 se empezaba el chapitel de la torre del conjuratorio por el maestro Lucas del Campo». Y el profesor Bravo también incide en sus estudios en que «se consiguió a la baja por 6.000 Reales la fabricación del chapitel, ya que, junto a él, presentó proyecto y presupuesto de 6.600 reales el maestro de carpintería vecino de Caravaca, Sebastián de la Iglesia». Por lo que se llega a la deducción de que la iglesia tuvo su propio Chapitel.

Otra de las hipótesis que se barajan es que dicho chapitel, que sería de madera y recubierto en plomo, fue incluido por fray Alberto de la Madre de Dios en el proyecto original. Ya que venía de trabajar en Madrid y Lerma en la época de Felipe IV, donde era elementos propios de la zona y la época, con obras que incluían Chapitel, como los edificios proyectados por Juan Gómez de Mora.

No es la primera vez que se ve un hallazgo similar en un cuadro. En la residencia de los Desamparados de la Vera Cruz de Caravaca, hay un cuadro donde aparece un pequeño acceso, junto a la puerta principal de la Basílica, que siempre se pensó que era una licencia del autor. A pocos días de iniciarse el Año Jubilar 2010, se descubría la primitiva puerta de acceso al Castillo de Caravaca de la Cruz, por donde ingresaron a la fortaleza los peregrinos y personajes destacados que visitaron el lugar desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Este importante hallazgo se producía cuando se ejecutaba el proyecto de construcción de unos aseos complementarios a los existentes en el interior del recinto amurallado, junto a la actual puerta de acceso, que fue abierta para la construcción de la actual fachada.

Estas cuestiones están dejando claro la evidencia de que la fortaleza siempre ha sido un conjunto monumental vivo y cambiante, cuyas partes arquitectónicas se han ido modificando según las necesidades y los propios estilos de cada momento de la historia.

Junto a este cuadro único, estarán en Magna Urbe La piedad, que se encuentra en la iglesia de El Salvador del escultor Marcos Laborda, así como Retrato de Caballero del caravaqueño Rafael Tegeo, pintor de Cámara de Fernando VII, El Rapto de Europa de Carrilero y un inédito San Vicente Ferrer. También se incluyen en este recorrido expositivo dos apostolarios de la Basílica y varios cuadros pintados en cobre que se encuentran en el coro de la misma iglesia. Además, en que la propia sede de la exposición, también es por sí misma una de las piezas de esta muestra. La Iglesia de la Compañía de Jesús, fue el centro intelectual de una de las ciudades más poderosas, que atrajo a las órdenes religiosas, bajo el abrigo de la Vera Cruz, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII.

También se está preparando un completo libro redactado por Germán Ramallo, José Antonio Melgares, Diego Marín Ruiz de Assín, Ana Coronado y Nacho Ruiz.

La consejera de Cultura, Carmen Conesa y el alcalde de Caravaca, José Francisco García, presentaban esta muestra en el Salón Capitular del consistorio, donde estuvieron acompañados del hermano mayor de la Cofradía, Luis Melgarejo y el comisario de la muestra, Nacho Ruiz.

Según ha afirmado la consejera Conesa, esta exposición «es la culminación de un periodo de investigación sobre el patrimonio artístico de Caravaca de la Cruz, e incluye, a través de 40 obras de arte, un recorrido que arranca en el siglo XVI, y que discurre por el Renacimiento y el Barroco». El título ‘Magna urbe’, ciudad magnífica, hace referencia a que nos encontramos «ante una de las ciudades más monumentales e importantes del sudeste español, no solo desde el punto de vista cultural y arquitectónico, sino también desde el espiritual», ha señalado.

Por su parte, el alcalde García ha incidido en que «esta exposición, preámbulo del año extraordinario que nos espera, es otro gran motivo para visitar Caravaca de la Cruz y descubrir, a través de la historia, la gran ciudad que fue y sigue siendo», destacando que «este acontecimiento, que marca inicio de la agenda cultural del jubileo 2024, nos ha permitido seguir recuperando y enriqueciendo el rico patrimonio histórico local».

El comisario de la exposición, Nacho Ruiz, ha asegurado que «es un proyecto que va a sorprender y que nace del reto de contar el magnífico relato que la historia del arte ha dejado en la ciudad -remarcando- es la celebración de la grandeza de Caravaca».

Por último, el hermano mayor ha incidido «en la importancia de la programación cultural en un año crucial para el municipio».

La exposición promovida por la Fundación Camino de la Cruz, ha sido posible gracias a los patrocinios principales de Postres y Dulces Reina, Grupo Fuertes, Estrella de Levante y Costa Cálida, junto con la colaboración de Fundación La Caixa y la participación de la Universidad Católica de Murcia, Limcamar y Café Salzillo.

Desde sus inicios en 2017, la Fundación Camino de la Cruz ha movilizado un total de 4 millones de euros, entre donaciones, convenios de colaboración y patrocinios, impulsando múltiples de acciones, proyectos e iniciativas de promoción, comunicación y mejora de infraestructuras, entre las que destacan grandes exposiciones como ‘Signum. La gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia’; ‘Místicos’ y ‘San Juan y Santa Teresa en el siglo de oro’, y las restauraciones de las fachadas de la parroquia de El Salvador y del convento de Santa Clara, así como la señalización del Camino de la Vera Cruz y entrada del camino a Caravaca por el casco antiguo.

Horarios y visitas guiadas a ‘Magna Urbe’

La exposición permanecerá en la antigua Compañía de Jesús del 5 de diciembre al 18 de febrero. Sus horarios serán de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Los domingos y festivos permanecerá abierta de 10.00 a 14.00 horas (excepto los días de Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo).

Diariamente, se podrá participar en visitas guiadas gratuitas a cargo de los guías oficinales que atenderán la exposición. Estas se realizarán a las 12.30 y a las 17.30 horas, debiendo efectuar reserva previa a través del número de teléfono 616 71 78 88 o de la dirección de correo electrónico info@guiasmur.com.